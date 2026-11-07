Bellen op je iPhone is veel handiger geworden met deze functie (iPhone-nieuws #45)

Yannick Chalkiopoulos
Yannick Chalkiopoulos
7 november 2026, 19:33
2 min leestijd
Bellen op je iPhone is veel handiger geworden met deze functie (iPhone-nieuws #45)

Je iPhone heeft er met iOS 27.2 een handige functie bijgekregen tijdens het bellen. Ook vertellen we je waarom je nu geen Chromecast meer moet kopen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Bellen in iOS 27.2 is veel handiger (mits je deze functie inschakelt)

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Je iPhone heeft er met iOS 27.2 een handige functie bijgekregen. Deze functie kan je tijdens het bellen een hoop ongemakkelijke momenten besparen. Zo kan de iPhone je zelfs waarschuwen wanneer je iemand belt op zijn of haar trouwdag. Maar er zijn veel meer nieuwe zaken!

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Bron afbeelding: Heather McKean
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