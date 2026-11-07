Bellen op je iPhone is veel handiger geworden met deze functie (iPhone-nieuws #45)

Je iPhone heeft er met iOS 27.2 een handige functie bijgekregen tijdens het bellen. Ook vertellen we je waarom je nu geen Chromecast meer moet kopen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!
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Bellen in iOS 27.2 is veel handiger (mits je deze functie inschakelt)
Je iPhone heeft er met iOS 27.2 een handige functie bijgekregen. Deze functie kan je tijdens het bellen een hoop ongemakkelijke momenten besparen. Zo kan de iPhone je zelfs waarschuwen wanneer je iemand belt op zijn of haar trouwdag. Maar er zijn veel meer nieuwe zaken!
→ Dit kan de functie nog meer!
Google Maps vs Here WeGo: waarom je beter de Europese dienst kunt gebruiken
Google Maps is voor veel iPhone-gebruikers de standaard navigatie-app. Maar de Europese app HERE WeGo is op een aantal punten een stuk beter. Daarnaast is de app gratis en offline te gebruiken. Wat wil je nog meer?
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Waarom je in 2026 géén Google Chromecast meer wilt kopen
Ben je van plan om binnenkort je oude televisie slimmer te maken? Let dan goed op, want in 2026 wil je waarschijnlijk geen Google Chromecast meer kopen. Wij vertellen je waarom je het kleine apparaatje van Google beter links kunt laten liggen.
→ Laat de Chromecast maar liggen
Dit moet je nóóit doen als je wordt gebeld door een anoniem nummer
Word je gebeld door een anoniem nummer? Let dan goed op wat je zegt als je opneemt, want veel mensen maken deze fout. Hier lees je wat je wél en wat je juist níét moet doen.
Apple Watch Series 12 vs Garmin Fenix 9 Pro: grotere verschillen dan verwacht
De Apple Watch Series 12 en Garmin Fenix 9 Pro zijn twee premium smartwatches. Beide richten ze zich op andere gebruikers. Maar welke van de twee is de beste keuze?
→ Dit zijn de belangrijkste verschillen
Smartphone levert steeds vaker boete van 440 euro op (door slechts één verandering)
Even snel je smartphone pakken kan je zomaar 440 euro kosten. Het aantal boetes voor het vasthouden van een smartphone in het verkeer is namelijk flink gestegen. En dat komt vooral door één verandering.
→ Pas op voor torenhoge boetes
Luistert je iPhone mee? Deze instelling moet je direct controleren
Heb je het gevoel dat je iPhone meeluistert met je gesprekken? Dan kun je maar beter de volgende functie even controleren. Wij vertellen je precies wat je even moet checken!
WhatsApp kondigt 4 nieuwe functies aan (die je direct kunt gebruiken)
WhatsApp komt regelmatig met updates en heeft nu vier nieuwe functies aangekondigd die groepsgesprekken een stuk overzichtelijker maken. Maar welke functies zijn dat dan?
→ Op deze update zaten we te wachten!
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