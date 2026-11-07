Bellen op je iPhone is veel handiger geworden met deze functie (iPhone-nieuws #45)

Je iPhone heeft er met iOS 27.2 een handige functie bijgekregen tijdens het bellen. Ook vertellen we je waarom je nu geen Chromecast meer moet kopen. Dit en meer lees je in het iPhoned-nieuwsoverzicht van deze week!

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Je iPhone heeft er met iOS 27.2 een handige functie bijgekregen. Deze functie kan je tijdens het bellen een hoop ongemakkelijke momenten besparen. Zo kan de iPhone je zelfs waarschuwen wanneer je iemand belt op zijn of haar trouwdag. Maar er zijn veel meer nieuwe zaken!

→ Dit kan de functie nog meer!

Google Maps is voor veel iPhone-gebruikers de standaard navigatie-app. Maar de Europese app HERE WeGo is op een aantal punten een stuk beter. Daarnaast is de app gratis en offline te gebruiken. Wat wil je nog meer?

→ Dit maakt de app beter

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Ben je van plan om binnenkort je oude televisie slimmer te maken? Let dan goed op, want in 2026 wil je waarschijnlijk geen Google Chromecast meer kopen. Wij vertellen je waarom je het kleine apparaatje van Google beter links kunt laten liggen.

→ Laat de Chromecast maar liggen

Word je gebeld door een anoniem nummer? Let dan goed op wat je zegt als je opneemt, want veel mensen maken deze fout. Hier lees je wat je wél en wat je juist níét moet doen.

→ Doe dit maar niet!

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De Apple Watch Series 12 en Garmin Fenix 9 Pro zijn twee premium smartwatches. Beide richten ze zich op andere gebruikers. Maar welke van de twee is de beste keuze?

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Even snel je smartphone pakken kan je zomaar 440 euro kosten. Het aantal boetes voor het vasthouden van een smartphone in het verkeer is namelijk flink gestegen. En dat komt vooral door één verandering.

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Heb je het gevoel dat je iPhone meeluistert met je gesprekken? Dan kun je maar beter de volgende functie even controleren. Wij vertellen je precies wat je even moet checken!

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