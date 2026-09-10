Apple Watch Ultra 4

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Laatste update: 7 uur geleden

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€ 899,-

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Apple Watch Ultra 4 is officieel aangekondigd (en dit maakt hem beter dan zijn voorganger)

Apple Watch Ultra 4 is officieel aangekondigd (en dit maakt hem beter dan zijn voorganger)

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De Apple Watch Ultra 4 is er! Apple heeft zijn beste smartwatch weer een flinke update gegeven. Het bekende ontwerp blijft overeind, maar vooral de batterij, gezondheidsmetingen en functies voor onderweg zijn beter geworden. Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen!

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  • Nieuwe S11-chip;
  • Nieuwe functie Gereedheid;
  • Hartslag en HRV worden vaker gemeten;
  • Batterijduur tot 50 uur bij normaal gebruik;
  • Verbeterde stappenteller;
  • Te koop in naturel en zwart titanium;
  • Prijs vanaf 899 euro;
  • Verkrijgbaar vanaf 18 september 2026.

Ben je van plan om de Apple Watch Ultra 4 te kopen? Check dan onderstaande aanbieders!

Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4
Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4
Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4
apple watch ultra 4 zijkant

Is de Apple Watch Ultra 4 het waard?

Apple houdt bij de Ultra 4 vast aan het bekende formaat. Je krijgt opnieuw een grote titanium kast van 49 millimeter. Het always-on display haalt een helderheid tot 3000 nits. Daardoor blijft het scherm ook buiten goed afleesbaar.

De grootste veranderingen zitten aan de binnenkant. De Apple Watch Ultra 4 draait op de S11-chip en heeft een compleet nieuw systeem om je gezondheid te meten. Hiervoor gebruikt Apple vernieuwde optische en elektrische sensoren en grotere, zuinigere groene leds (de lampjes die je aan de onderkant van de Apple Watch vindt).

Dat merk je bijvoorbeeld aan de hartslagmetingen. De Ultra 4 meet je hartslag op de achtergrond iedere vijf seconden. Je hartslagvariabiliteit, oftewel HRV, wordt iedere vijf minuten gemeten. Verder is de functie Gereedheid ook nieuw. Hiermee krijg je een score die aangeeft hoeveel je lichaam die dag aankan. Daarbij kijkt de Watch naar je vitale functies, slaap en recente activiteit. De score kan gedurende de dag veranderen.

Ook de batterij krijgt een flinke boost. Bij normaal gebruik gaat de Ultra 4 tot 50 uur mee. In de energiebesparingsmodus is dat zelfs maximaal 84 uur. Vooral als je de Watch veel gebruikt tijdens het sporten of lange wandelingen maakt, is het een welkome verbetering.

Ben je in het bezit van een Apple Watch Ultra 3? Dan moet je even kijken of je de nieuwe functies het waard vindt. Heb je nog een Apple Watch Ultra 1 of Apple Watch Ultra 2? Dan ga je op veel meer vlakken een flink verschil merken.

Belangrijke specificaties

Scherm:Groothoek oled-display
49 millimeter		Processor:S11
Resolutie:422 x 514 pxOpslagruimte:64 GB
Behuizing:TitaniumBatterij:tot 50 uur (normaal gebruik)
Gewicht (vanaf):61,6 gSnelladen:Ja

Vergelijk de Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4

vanaf € 899,-

Verwacht
Bekijk prijzen Bekijk Apple Watch Ultra 4

49 mm OLED Retina-display scherm

599 mAh

Draadloos laden

Tot 64 GB opslag

Apple S11

GPS, hartslagmeter, Slaapmonitor, Ongelukdetectie, Contactloos betalen, Bellen zonder telefoon

  • S11- of S12-chip
  • Accuduur wordt nog langer
  • Meer gezondheidssensors

Release: 09 / 2026

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Ultra 3

vanaf € 701,95

Bekijk prijzen Bekijk Apple Watch Ultra 3

49 mm OLED Retina-display scherm

Draadloos laden

Tot 64 GB opslag

GPS, hartslagmeter, Contactloos betalen, Bellen zonder telefoon

  • S10-chip
  • Langere accuduur
  • Meldingen bij te hoge bloeddruk

Release: 09 / 2025

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2

vanaf € 659,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple Watch Ultra 2

49 mm OLED Retina-display scherm

Draadloos laden

GPS, hartslagmeter, Contactloos betalen, Bellen zonder telefoon

  • S9-chip
  • Naturel en zwart titanium
  • Lagere beginprijs

Release: 09 / 2023

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra

Bekijk Apple Watch Ultra

49 mm Retina OLED scherm

410×502 pixels

542 mAh

Draadloos laden

Tot 32 GB opslag

Apple S8

GPS, hartslagmeter, Contactloos betalen, Bellen zonder telefoon

  • S8-chip
  • Titanium behuizing
  • Scherm van saffierglas

Release: 09 / 2022

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Apple Watch Ultra 4 en de Apple Watch Ultra 3?

Apple heeft bij de Ultra 4 vooral aan de binnenkant zitten sleutelen. De nieuwe Apple Watch draait op een S11-chip en heeft nieuwe gezondheidsfuncties. Verder meet de Watch vaker je hartslag en je HRV (hartritmevariabiliteit). Daarnaast is de functie Gereedheid toegevoegd. Ook de batterij gaat langer mee, en kun je maximaal 50 uur vooruit bij normaal gebruik.

Waar kun je de Apple Watch Ultra 4 het goedkoopst kopen?

Apple verkoopt de Apple Watch Ultra 4 vanaf 899 euro. De uiteindelijke prijs kan verschillen door het bandje dat je kiest of aanbiedingen bij andere winkels. In onze prijsvergelijker vind je de actuele prijzen van verschillende webshops.

Hoe lang gaat de batterij mee van de Apple Watch Ultra 4?

Bij normaal gebruik gaat de batterij volgens Apple tot 50 uur mee. Gebruik je de energiebesparingsmodus, dan loopt dat op tot maximaal 84 uur. Tijdens gewone work-outs kun je tot 18 uur meten. Met Max. Verlengde Work-out is dat maximaal 45 uur.

Hoe groot is de Apple Watch Ultra 4?

De Apple Watch Ultra 4 heeft een titanium kast van 49 millimeter. Er is dus maar één formaat. Je kunt wel kiezen uit twee kleuren voor de kast, namelijk naturel titanium en zwart titanium.

Is de Apple Watch Ultra 4 waterdicht?

Apple noemt de Ultra 4 waterbestendig tot 100 meter volgens de WR100-norm. Je kunt hem gebruiken tijdens het zwemmen, snorkelen en extreme watersporten. Ook is de Watch geschikt voor recreatief duiken tot een diepte van 40 meter.

Hoe lang duurt het om de Apple Watch Ultra 4 op te laden?

Snelladen wordt ondersteund. Volgens Apple laad je de batterij in ongeveer 45 minuten van 0 naar 80 procent. Leg je de Watch maar 15 minuten aan de lader, dan levert dat tot 18 uur batterijduur op.

Krijg ik een oplader bij de Apple Watch Ultra 4?

De nieuwe Apple Watch wordt alleen met een usb-c-kabel geleverd. Hier krijg je geen usb-c-adapter bij, deze moet je apart aanschaffen. Of je gebruikt een iPhone-oplader met usb-c aansluiting als je die al hebt. Bij de Apple Watch Ultra 4 krijg je naast de oplaadkabel ook een horlogebandje meegeleverd.

Welke iPhone heb ik nodig voor de Apple Watch Ultra 4?

Je hebt minimaal een iPhone 11 met iOS 27 nodig. De Apple Watch Ultra 4 werkt alleen samen met een iPhone.

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Apple Watch Ultra 4 in detail

Aan de buitenkant is de Apple Watch Ultra 4 nog altijd duidelijk een Ultra. De smartwatch heeft een grote kast van 49 millimeter, gemaakt van titanium. Je kunt kiezen uit naturel of zwart titanium. Het scherm heeft een helderheid tot 3000 nits. Ook de bekende Actieknop is weer aanwezig. Daarmee start je bijvoorbeeld snel een work-out, zet je de zaklamp aan of markeer je een onderdeel tijdens je training.

De Ultra 4 is bovendien gebouwd voor ruigere omstandigheden. De Watch voldoet aan de militaire MIL-STD-810H-norm en heeft een IP6X-classificatie voor stofbestendigheid. In het water kan hij eveneens tegen een stootje. De smartwatch is waterbestendig tot 100 meter en geschikt voor recreatief duiken tot 40 meter.

S11-chip en langere batterijduur

S11-chip en langere batterijduur

Binnenin de Apple Watch Ultra 4 zit de S11-chip. Daarnaast gaat de batterij nu tot 50 uur mee bij normaal gebruik. Zet je de energiebesparingsmodus aan, dan kom je zelfs tot 84 uur.

Ook voor sporters zijn er verbeteringen. Bij gewone work-outs houdt de batterij het tot 18 uur vol. Voor lange tochten is er Max. Verlengde Work-out. Daarmee kun je maximaal 45 uur een work-out bijhouden.

Opladen gaat gelukkig ook snel. Van 0 naar 80 procent duurt volgens Apple ongeveer 45 minuten. Vijftien minuten opladen is genoeg voor maximaal 18 uur gebruik.

Nieuwe sensoren

Nieuwe sensoren

Een belangrijke vernieuwing zit aan de achterkant van de Watch. Apple heeft de Ultra 4 voorzien van nieuwe sensoren.

Hierdoor wordt je hartslag veel vaker gemeten. Op de achtergrond gebeurt dat iedere vijf seconden. De hartslagvariabiliteit wordt iedere vijf minuten gecontroleerd. Die HRV-waarde kan informatie geven over hoe je lichaam omgaat met stress en herstel.

Al die informatie komt ook samen in de nieuwe functie Gereedheid. Dit geeft je een score die laat zien hoeveel je lichaam die dag aankan. Daarbij kijkt de Watch bijvoorbeeld naar je slaap, vitale functies en hoeveel je de afgelopen tijd hebt bewogen.

Ook de stappenteller is vernieuwd. De Ultra 4 houdt gedurende de dag bij hoeveel stappen je zet en welke afstand je hebt afgelegd. Je kunt het aantal stappen bovendien rechtstreeks op je wijzerplaat zetten.

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Apple Watch Ultra 4 kopen

Apple heeft de Apple Watch Ultra 4 op 9 september 2026 aangekondigd. Je kunt de smartwatch nu alvast bestellen en vanaf vrijdag 18 september is hij verkrijgbaar.

De adviesprijs begint bij 899 euro. Daarvoor krijg je de Apple Watch Ultra 4 met GPS + Cellular en een titanium kast van 49 millimeter. Je kunt kiezen uit naturel titanium en zwart titanium.

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Heb je al een Apple Watch Ultra 3? Dan hangt een upgrade vooral af van wat je belangrijk vindt. Het ontwerp blijft vertrouwd, maar de Ultra 4 heeft wel een langere batterijduur, nieuwe gezondheidsmetingen, Gereedheid en satellietcommunicatie.

Kom je van een oudere Apple Watch of een gewone Apple Watch Series, dan zijn de verschillen groter. Vooral de stevige titanium behuizing, lange batterijduur, nauwkeurige gps en uitgebreide functies voor sport en buitenactiviteiten maken de Ultra 4 interessant.

Ben je van plan om de Apple Watch Ultra 4 te kopen? Check dan onderstaande aanbieders!

Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4
Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4
Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Bekijk de Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4 specs

Algemeen

Aangekondigd 9 september 2026
Releasedatum 18 september 2026
Besturingssysteem watchOS
Compatibiliteit iOS

Behuizing

Materiaal behuizing Titanium
Gewicht 62 gram
Lengte 49 mm
Breedte 44 mm
Dikte 12 mm
Kleur behuizing Titanium
Bandgrootte M/L

Display

Schermgrootte 49 mm
Vorm scherm Vierkant
Type scherm OLED Retina-display

Processor en geheugen

Chipset Apple S11
Opslagcapaciteit 64 GB

Connectiviteit

eSIM
Ja
Mobiel internet
Ja
5G
Ja
WiFi aanwezig
Ja
NFC
Ja
Bluetooth-versie Bluetooth 5.3

Sensoren

Accelerometer
Ja
Hartslagmeter
Ja
Gyroscoop
Ja
GPS
Ja
Bloeddrukmeter
Ja
Zuurstofsaturatiemeter
Ja
Barometer
Ja

Camera

Camera
Nee

Batterij

Capaciteit 599 mAh
Type Lithium-Ion
Draadloos laden
Ja
Connector Magnetisch

Extra's

Spatwaterdicht
Ja
Waterdicht
Ja
Stofdicht
Ja
Microfoon
Ja
Belfunctie
Ja
Speaker
Ja
Trilfunctie
Ja
Stappenteller
Ja
Slaapmonitor
Ja
Ongelukdetectie
Ja
Menstruatie tracker
Ja
Calorieën tracker
Nee
Lichaamstemperatuur tracker
Ja
Rolstoelmodus
Nee
Assistent Siri

Apple Watch Ultra 4 deals

Apple Watch Ultra 4

49 mm

Siliconen ocean band S

Titanium

Met mobiel internet

€ 899,00

onbekend

Bekijk bij Media Markt
Media Markt

Apple Watch Ultra 4

49 mm

Geweven alpine band L

Titanium

Met mobiel internet

€ 899,00

onbekend

Bekijk bij Media Markt
Media Markt

Apple Watch Ultra 4

49 mm

Geweven alpine band M

Titanium

Met mobiel internet

€ 899,00

onbekend

Bekijk bij Media Markt
Media Markt

Apple Watch Ultra 4

49 mm

Geweven alpine band M

Titanium

Met mobiel internet

€ 899,00

onbekend

Bekijk bij Media Markt
Media Markt

Apple Watch Ultra 4

49 mm

Geweven trail band M/L

Titanium

Met mobiel internet

€ 899,00

onbekend

Bekijk bij Media Markt
Media Markt

Apple Watch Ultra 4

49 mm

Geweven trail band M/L

Titanium

Met mobiel internet

€ 899,00

onbekend

Bekijk bij Media Markt
Media Markt
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Lees verder na de advertentie.

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