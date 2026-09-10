De Apple Watch Ultra 4 is er! Apple heeft zijn beste smartwatch weer een flinke update gegeven. Het bekende ontwerp blijft overeind, maar vooral de batterij, gezondheidsmetingen en functies voor onderweg zijn beter geworden. Dit zijn de belangrijkste vernieuwingen!

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Nieuwe S11-chip;

Nieuwe functie Gereedheid;

Hartslag en HRV worden vaker gemeten;

Batterijduur tot 50 uur bij normaal gebruik;

Verbeterde stappenteller;

Te koop in naturel en zwart titanium;

Prijs vanaf 899 euro;

Verkrijgbaar vanaf 18 september 2026.

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Apple Watch Ultra 4

Is de Apple Watch Ultra 4 het waard?

Apple houdt bij de Ultra 4 vast aan het bekende formaat. Je krijgt opnieuw een grote titanium kast van 49 millimeter. Het always-on display haalt een helderheid tot 3000 nits. Daardoor blijft het scherm ook buiten goed afleesbaar.

De grootste veranderingen zitten aan de binnenkant. De Apple Watch Ultra 4 draait op de S11-chip en heeft een compleet nieuw systeem om je gezondheid te meten. Hiervoor gebruikt Apple vernieuwde optische en elektrische sensoren en grotere, zuinigere groene leds (de lampjes die je aan de onderkant van de Apple Watch vindt).

Dat merk je bijvoorbeeld aan de hartslagmetingen. De Ultra 4 meet je hartslag op de achtergrond iedere vijf seconden. Je hartslagvariabiliteit, oftewel HRV, wordt iedere vijf minuten gemeten. Verder is de functie Gereedheid ook nieuw. Hiermee krijg je een score die aangeeft hoeveel je lichaam die dag aankan. Daarbij kijkt de Watch naar je vitale functies, slaap en recente activiteit. De score kan gedurende de dag veranderen.

Ook de batterij krijgt een flinke boost. Bij normaal gebruik gaat de Ultra 4 tot 50 uur mee. In de energiebesparingsmodus is dat zelfs maximaal 84 uur. Vooral als je de Watch veel gebruikt tijdens het sporten of lange wandelingen maakt, is het een welkome verbetering.

Ben je in het bezit van een Apple Watch Ultra 3? Dan moet je even kijken of je de nieuwe functies het waard vindt. Heb je nog een Apple Watch Ultra 1 of Apple Watch Ultra 2? Dan ga je op veel meer vlakken een flink verschil merken.

Belangrijke specificaties

Scherm: Groothoek oled-display

49 millimeter Processor: S11 Resolutie: 422 x 514 px Opslagruimte: 64 GB Behuizing: Titanium Batterij: tot 50 uur (normaal gebruik) Gewicht (vanaf): 61,6 g Snelladen: Ja

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Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Apple Watch Ultra 4 en de Apple Watch Ultra 3? Apple heeft bij de Ultra 4 vooral aan de binnenkant zitten sleutelen. De nieuwe Apple Watch draait op een S11-chip en heeft nieuwe gezondheidsfuncties. Verder meet de Watch vaker je hartslag en je HRV (hartritmevariabiliteit). Daarnaast is de functie Gereedheid toegevoegd. Ook de batterij gaat langer mee, en kun je maximaal 50 uur vooruit bij normaal gebruik. Waar kun je de Apple Watch Ultra 4 het goedkoopst kopen? Apple verkoopt de Apple Watch Ultra 4 vanaf 899 euro. De uiteindelijke prijs kan verschillen door het bandje dat je kiest of aanbiedingen bij andere winkels. In onze prijsvergelijker vind je de actuele prijzen van verschillende webshops. Hoe lang gaat de batterij mee van de Apple Watch Ultra 4? Bij normaal gebruik gaat de batterij volgens Apple tot 50 uur mee. Gebruik je de energiebesparingsmodus, dan loopt dat op tot maximaal 84 uur. Tijdens gewone work-outs kun je tot 18 uur meten. Met Max. Verlengde Work-out is dat maximaal 45 uur. Hoe groot is de Apple Watch Ultra 4? De Apple Watch Ultra 4 heeft een titanium kast van 49 millimeter. Er is dus maar één formaat. Je kunt wel kiezen uit twee kleuren voor de kast, namelijk naturel titanium en zwart titanium. Is de Apple Watch Ultra 4 waterdicht? Apple noemt de Ultra 4 waterbestendig tot 100 meter volgens de WR100-norm. Je kunt hem gebruiken tijdens het zwemmen, snorkelen en extreme watersporten. Ook is de Watch geschikt voor recreatief duiken tot een diepte van 40 meter. Hoe lang duurt het om de Apple Watch Ultra 4 op te laden? Snelladen wordt ondersteund. Volgens Apple laad je de batterij in ongeveer 45 minuten van 0 naar 80 procent. Leg je de Watch maar 15 minuten aan de lader, dan levert dat tot 18 uur batterijduur op. Krijg ik een oplader bij de Apple Watch Ultra 4? De nieuwe Apple Watch wordt alleen met een usb-c-kabel geleverd. Hier krijg je geen usb-c-adapter bij, deze moet je apart aanschaffen. Of je gebruikt een iPhone-oplader met usb-c aansluiting als je die al hebt. Bij de Apple Watch Ultra 4 krijg je naast de oplaadkabel ook een horlogebandje meegeleverd. Welke iPhone heb ik nodig voor de Apple Watch Ultra 4? Je hebt minimaal een iPhone 11 met iOS 27 nodig. De Apple Watch Ultra 4 werkt alleen samen met een iPhone.

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Apple Watch Ultra 4 in detail

Aan de buitenkant is de Apple Watch Ultra 4 nog altijd duidelijk een Ultra. De smartwatch heeft een grote kast van 49 millimeter, gemaakt van titanium. Je kunt kiezen uit naturel of zwart titanium. Het scherm heeft een helderheid tot 3000 nits. Ook de bekende Actieknop is weer aanwezig. Daarmee start je bijvoorbeeld snel een work-out, zet je de zaklamp aan of markeer je een onderdeel tijdens je training.

De Ultra 4 is bovendien gebouwd voor ruigere omstandigheden. De Watch voldoet aan de militaire MIL-STD-810H-norm en heeft een IP6X-classificatie voor stofbestendigheid. In het water kan hij eveneens tegen een stootje. De smartwatch is waterbestendig tot 100 meter en geschikt voor recreatief duiken tot 40 meter.

S11-chip en langere batterijduur Binnenin de Apple Watch Ultra 4 zit de S11-chip. Daarnaast gaat de batterij nu tot 50 uur mee bij normaal gebruik. Zet je de energiebesparingsmodus aan, dan kom je zelfs tot 84 uur. Ook voor sporters zijn er verbeteringen. Bij gewone work-outs houdt de batterij het tot 18 uur vol. Voor lange tochten is er Max. Verlengde Work-out. Daarmee kun je maximaal 45 uur een work-out bijhouden. Opladen gaat gelukkig ook snel. Van 0 naar 80 procent duurt volgens Apple ongeveer 45 minuten. Vijftien minuten opladen is genoeg voor maximaal 18 uur gebruik. Nieuwe sensoren Een belangrijke vernieuwing zit aan de achterkant van de Watch. Apple heeft de Ultra 4 voorzien van nieuwe sensoren. Hierdoor wordt je hartslag veel vaker gemeten. Op de achtergrond gebeurt dat iedere vijf seconden. De hartslagvariabiliteit wordt iedere vijf minuten gecontroleerd. Die HRV-waarde kan informatie geven over hoe je lichaam omgaat met stress en herstel. Al die informatie komt ook samen in de nieuwe functie Gereedheid. Dit geeft je een score die laat zien hoeveel je lichaam die dag aankan. Daarbij kijkt de Watch bijvoorbeeld naar je slaap, vitale functies en hoeveel je de afgelopen tijd hebt bewogen. Ook de stappenteller is vernieuwd. De Ultra 4 houdt gedurende de dag bij hoeveel stappen je zet en welke afstand je hebt afgelegd. Je kunt het aantal stappen bovendien rechtstreeks op je wijzerplaat zetten.

Apple Watch Ultra 4 kopen

Apple heeft de Apple Watch Ultra 4 op 9 september 2026 aangekondigd. Je kunt de smartwatch nu alvast bestellen en vanaf vrijdag 18 september is hij verkrijgbaar.

De adviesprijs begint bij 899 euro. Daarvoor krijg je de Apple Watch Ultra 4 met GPS + Cellular en een titanium kast van 49 millimeter. Je kunt kiezen uit naturel titanium en zwart titanium.

Heb je al een Apple Watch Ultra 3? Dan hangt een upgrade vooral af van wat je belangrijk vindt. Het ontwerp blijft vertrouwd, maar de Ultra 4 heeft wel een langere batterijduur, nieuwe gezondheidsmetingen, Gereedheid en satellietcommunicatie.

Kom je van een oudere Apple Watch of een gewone Apple Watch Series, dan zijn de verschillen groter. Vooral de stevige titanium behuizing, lange batterijduur, nauwkeurige gps en uitgebreide functies voor sport en buitenactiviteiten maken de Ultra 4 interessant.

Ben je van plan om de Apple Watch Ultra 4 te kopen? Check dan onderstaande aanbieders!

Apple Watch Ultra 4