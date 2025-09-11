Zoek je de iPhone met de beste camera van 2025? In dat geval kom je zonder twijfel uit bij de iPhone 17 Pro. Het toestel beschikt over drie 48-megapixelcamera’s én een 18-megapixel frontcamera. De iPhone 17 Pro draait op de krachtige A19 Pro-chip en krijgt 12 GB aan werkgeheugen. Benieuwd wat je nog meer van de iPhone 17 Pro kunt verwachten? Lees hier alles over de iPhone 17 Pro:

De nieuwe iPhones van 2025 zijn nu officieel gepresenteerd! Apple heeft de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max uitgebracht. Alle toestellen zijn voorzien van nieuwe functies én betere camera’s.

Pre-order de iPhone 17 Pro

Wil je het toestel als eerste in huis hebben? Vrijdag 12 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende providers.

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Is de iPhone 17 Pro goedkoper met of zonder abonnement?

De iPhone 17 Pro met abonnement is vaak goedkoper dan de losse aanschaf van het toestel. Veel providers bieden hoge kortingen bij het afsluiten van een abonnement en de mogelijkheid om je oude toestel in te ruilen voor extra korting. Dit maakt het in bepaalde gevallen aantrekkelijker om een iPhone 17 Pro met abonnement aan te schaffen.

Met een abonnement betaal je de iPhone 17 Pro af in maandelijkse termijnen, waardoor je niet in één keer een groot bedrag kwijt bent. Dit is de beste keuze als je jouw kosten wilt spreiden. Houd er echter rekening mee dat het afsluiten van een abonnement vaak leidt tot een BKR-registratie, dat invloed kan hebben op je kredietwaardigheid. Als je liever geen BKR-registratie wilt, kun je overwegen om de iPhone 17 Pro los te kopen en een voordelig sim-only abonnement te kiezen.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een iPhone 17 Pro met abonnement?

Wanneer je een abonnement kiest voor de iPhone 17 Pro, zijn er een aantal belangrijke overwegingen die je moeten helpen bij het maken van de juiste keuze. Het is niet alleen belangrijk om naar de prijs te kijken, maar ook naar de looptijd van je abonnement, de grootte van je databundel en de mogelijkheid om te kiezen tussen een fysieke simkaart of e-sim. Deze factoren kunnen de kosten van je iPhone 17 Pro-abonnement bepalen.

Looptijd van het abonnement

Bij het kiezen van een abonnement voor de iPhone 17 Pro heb je de keuze tussen een één- of tweejarig abonnement. Een tweejarig abonnement biedt vaak de laagste maandlasten, omdat de kosten van de iPhone 17 Pro over een langere periode worden verspreid. Dit is ideaal voor wie zijn maandlasten zo laag mogelijk wil houden en niet elk jaar de nieuwste telefoon wil kopen.

Als je ieder jaar de nieuwste iPhone wilt hebben, kun je beter kiezen voor een éénjarig abonnement. Dit geeft je meer flexibiliteit, omdat je na één jaar je contract kunt beëindigen en weer kunt profiteren van de nieuwste aanbiedingen en toestellen. Bovendien kun je sneller overstappen naar een andere provider, omdat daar bijvoorbeeld gunstigere aanbiedingen of prijzen zijn.

Databundel

De grootte van je databundel is afhankelijk van je gebruik. Als je veel data gebruikt, kies dan voor een grotere bundel om onverwachte kosten te voorkomen. Ben je juist zuinig op je dataverbruik? Sluit dan niet een te grote bundel af, want anders betaal je onnodig veel. Hier is een overzicht van de geschikte bundels:

; Kleine bundel (tot 3 GB): voor basisgebruik zoals WhatsApp, e-mail en social media;

voor basisgebruik zoals WhatsApp, e-mail en social media; Middelgrote bundel (6 tot 10 GB): voor muziekstreaming, social media en het af en toe kijken van video’s;

voor muziekstreaming, social media en het af en toe kijken van video’s; Grote bundel (10 tot 20 GB): voor dagelijks streamen van video’s, gamen of intensief gebruik;

voor dagelijks streamen van video’s, gamen of intensief gebruik; Onbeperkt (20 GB of meer): voor 4K-streaming, gamen en het gebruiken van je telefoon als hotspot.

Simkaart of e-sim?

Bij het afsluiten van een abonnement voor de iPhone 17 Pro kun je kiezen tussen een fysieke simkaart of een e-sim. De fysieke simkaart is ideaal voor gebruikers die hun simkaart gemakkelijk tussen verschillende toestellen willen verwisselen, bijvoorbeeld als je een werk- en privételefoon hebt. Het biedt meer flexibiliteit als je van toestel wisselt, zonder dat je extra handelingen hoeft te verrichten.

De e-sim biedt andere voordelen, zoals de mogelijkheid om meerdere abonnementen op één toestel te gebruiken. Dat komt van pas als je zowel privé- als zakelijke telefoonnummers wilt beheren, zonder meerdere simkaarten nodig te hebben. Het voordeel van de e-sim is daarnaast dat je de simkaart niet kunt verliezen. Bij een fysieke simkaart is dat wél het geval, waardoor die optie minder veilig is.

Waar is de iPhone 17 Pro het goedkoopst?

In onze prijsvergelijker kun je vanaf september de beste deals voor de iPhone 17 Pro eenvoudig vinden. Filter op basis van je voorkeuren, zoals de gewenste bundelgrootte, de looptijd van het abonnement en eventuele extra kortingen, en ontdek de voordeligste aanbiedingen voor de iPhone 17 Pro. Na de aankondiging van de iPhone 17 Pro kun je in de prijsvergelijker gemakkelijk alle abonnementen vergelijken. Bekijk hier alle iPhone 17-modellen: