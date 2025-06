Dit jaar brengt Apple iOS 26 uit, dat de belangrijkste update voor de iPhone wordt in 2025. Apple kiest voor een nieuwe naamgeving, brengt een vernieuwde interface uit en introduceert een reeks functies. Wij zetten alle geruchten over iOS 26 voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functies in iOS 26

Bij de WWDC 2025 presenteert Apple officieel iOS 26. Het gaat vermoedelijk om de grootste update in jaren, want Apple werkt aan een nieuwe interface voor het besturingssysteem van de iPhone. Voor het eerst sinds 2013 past Apple het ontwerp van iOS aan, dat jaar kwam iOS 7 uit. Daarnaast komen meer functies naar je iPhone én kiest Apple voor een nieuwe naamgeving bij de software. Wij zetten de belangrijkste geruchten en veranderingen onder elkaar!

1. Nieuwe naamgeving

Waar Apple in 2024 met iOS 18, in 2023 met iOS 17 en in 2022 met iOS 16 kwam, verschijnt in 2025 waarschijnlijk geen iOS 19. Volgens geruchten is Apple van plan om de naamgeving van alle besturingssystemen aan te passen. Dat betekent dat we in 2025 geen iOS 19 zullen zien, in plaats daarvan brengt Apple iOS 26 naar je iPhone. Bij iPadOS 26, watchOS 26 en macOS 26 zien we soortgelijke veranderingen.

De reden achter deze verrassende naamswijziging is simpel: overzicht en duidelijkheid. Door alle besturingssystemen hetzelfde nummer te geven, gebaseerd op het jaartal waarin ze actief zijn, hoopt Apple verwarring te voorkomen. Tot nu toe liepen de versienummers van macOS, watchOS en iOS nogal uit elkaar, waardoor het lastig was om te zien welke versies bij elkaar horen. Vanaf dit jaar moet dat duidelijker worden met iOS 26.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Vernieuwd ontwerp

De nieuwe naamgeving is niet de enige grote verandering in de software dit jaar. Apple werkt aan een vernieuwd en uniform design voor alle besturingssystemen. Dit nieuwe ontwerp is gebaseerd op visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. We zien daardoor veel meer transparante kaders, glazen elementen en mogelijk zelfs ronde symbolen bij alle applicaties. Ook krijgen de apps nieuwe iconen in iOS 26.

Apple heeft de interface van iOS al jaren niet meer aangepast. Dat gebeurde voor het laatst in 2013, toen iOS 7 verscheen. We zien dit jaar dus voor het eerst in meer dan tien jaar een nieuw ontwerp bij het besturingssysteem voor de iPhone. Dit nieuwe ontwerp brengt mogelijk voor het eerst ronde symbolen naar alle applicaties. Die zijn altijd vierkant geweest, maar worden in iOS 26 waarschijnlijk rond(er).

3. Herindeling bij apps

Naast de nieuwe symbolen neemt Apple een aantal standaard-apps van de iPhone op de schop. Zo wordt de Camera-app opnieuw ingedeeld in iOS 26. We zien meer transparante kaders en doorzichtige menu’s in de applicatie. Het wordt gemakkelijker om tussen het foto- en videomenu te wisselen. De nieuwe indeling van de Camera-app lijkt op de interface van visionOS, zoals we door het gehele besturingssysteem zullen zien.

Daarnaast wordt ook de Agenda-app aangepast en krijg je er een nieuwe Game-app bij op de iPhone. Het is nog onduidelijk hoe deze applicaties in iOS 26 eruit zullen zien. De Agenda-app krijgt in ieder geval een herindeling en een reeks nieuwe functies. Met de Game-app kun je vrienden uitnodigen voor het spelen van games en prestaties bijhouden. De Game-app zal Game Center vervangen op de iPhone.

4. Apple Intelligence

Waar iOS 18 in het teken stond van Apple Intelligence, is dat bij iOS 26 veel minder het geval. Volgens Mark Gurman komen er weinig nieuwe AI-functies bij in de update, in plaats daarvan brengt Apple de bestaande features naar meer apps. Dat is ook wel nodig, want Apple Intelligence is in Nederland en België nog niet beschikbaar. Mogelijk brengt iOS 26 daar eindelijk verandering in, waardoor we de nieuwe features ook in het Nederlands kunnen gebruiken.

Siri wordt in iOS 26 opnieuw uitgebreid met geavanceerde taalmodellen. Volgens geruchten krijgt Apple’s stemassistent toegang tot Google Gemini, waardoor je niet meer bent beperkt tot ChatGPT. De nieuwe taalmodellen moeten ervoor zorgen dat Siri natuurlijker communiceert. Het is nog onduidelijk wanneer de vernieuwde versie van Siri wordt uitgerold, omdat de Engelse versie vertraagd is. In Nederland en België moeten we vermoedelijk nog langer wachten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5. Ondersteuning

Volgens recente geruchten vallen dit jaar geen iPhones af bij de release van iOS 26. Dat betekent dat alle iPhones met iOS 18 straks kunnen bijwerken naar iOS 26. Draait jouw iPhone op iOS 18? Dan heeft je toestel dus ook ondersteuning voor de volgende softwareversie. Ben je benieuwd op welke iPhones de update straks beschikbaar is? Deze toestellen krijgen naar verwachting ondersteuning voor iOS 26:

6. Release

Het is de verwachting dat iOS 26 rond dezelfde datum verschijnt als eerdere grote iOS-updates. In 2024 verscheen iOS 18 op 16 september, iOS 17 kwam op 18 september 2023 en iOS 16 werd op 16 september 2022 uitgebracht. Als Apple dit jaar dezelfde planning aanhoudt, is de kans groot dat de officiële versie van de update in de derde week van september voor alle gebruikers beschikbaar is.

Apple brengt nieuwe softwareversies vaak uit op maandag of dinsdag. Als we heel ver vooruitkijken valt de officiële release van iOS 26 mogelijk op maandag 15 september of dinsdag 16 september. De eerste testversie van iOS 26 komt al uit tijdens WWDC 2025. Apple organiseert het evenement dit jaar van 9 tot en met 13 juni. Die periode verschijnt iOS 26 bèta 1 al en dan weten we zeker welke veranderingen naar de software komen.