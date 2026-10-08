WhatsApp komt met een veelgevraagde functie (die je direct wilt inschakelen)

WhatsApp brengt binnenkort een veelgevraagde nieuwe optie uit die momenteel wordt getest op de iPhone – dit moet je erover weten.

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WhatsApp komt met een veelgevraagde functie

Met de veelgevraagde nieuwe functie kun je bepaalde gesprekken straks een stuk beter afschermen. De functie heet ‘Beperkte Chat’ (‘Restricted Chat‘) en is eigenlijk een uitgebreidere versie van de bestaande optie voor chat-privacy. Het belangrijkste verschil is dat zo’n beperkte chat niet meer toegankelijk is via gekoppelde apparaten.

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Dat is vooral handig voor gesprekken waarin je gevoelige informatie bespreekt. Zodra je ‘Beperkte Chat’ inschakelt, blijft de chat alleen beschikbaar op je primaire smartphone. Daarmee kunnen ook AI-agents of andere programma’s die via een gekoppeld apparaat proberen mee te lezen, niet bij de berichten.

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Vier beperkingen

WhatsApp voert bij een ‘Beperkte Chat’ in totaal vier beperkingen door en geeft die duidelijk aan op het moment dat je de functie inschakelt:

Media worden niet automatisch opgeslagen. Chat exporteren is niet mogelijk. Meta AI-functies werken niet. Er worden geen gekoppelde apparaten gebruikt.

De beperkingen van de veelgevraagde nieuwe functie gelden voor iedereen in de chat die de nieuwste versie van WhatsApp gebruikt.

Je moet de functie zelf inschakelen vanuit het informatiescherm van de chat. Op dit moment lijkt ‘Beperkte Chat’ alleen beschikbaar te zijn voor individuele gesprekken en nog niet voor groeps-chats. De nieuwe optie verandert overigens niets aan de bestaande end-to-end encryptie van WhatsApp. ‘Beperkte Chat’ voegt er vooral een extra beveiligingslaag aan toe.

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Nog even geduld

De functie wordt momenteel uitgerold naar een beperkte groep testers met WhatsApp voor iOS 26.39.10.20 via TestFlight. Niet iedereen met deze versie krijgt de optie direct te zien, omdat WhatsApp de test geleidelijk uitrolt. Wanneer ‘Beperkte Chat’ voor iedereen beschikbaar komt, is nog niet bekend.

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