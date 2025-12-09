In 2026 wordt iOS 27 dé grote software-update voor de iPhone. Ben je benieuwd welke veranderingen naar je iPhone komen? Wij zetten alle geruchten voor je onder elkaar!

Nieuwe functies iOS 27

Bij de WWDC 2026 kondigt Apple hoogstwaarschijnlijk iOS 27 aan! Het wordt de grootste software-update van het jaar voor de iPhone, maar niet iedere iPhone krijgt de nieuwe softwareversie. Dit zeggen alle geruchten tot nu toe over iOS 27!

1. Veranderingen in iOS 27

Volgens geruchten focust Apple bij iOS 27 vooral op het verbeteren van bestaande functies. Met Apple Intelligence en Liquid Glass zijn er de afgelopen jaren grote veranderingen naar de iPhone gekomen. Nog lang niet alle features werken naar behoren, maar daar moet met iOS 27 verandering in komen. Dat geldt ook voor Siri: het is de verwachting dat Apple’s stemassistent eindelijk wordt verbeterd in iOS 27.

Dat betekent natuurlijk niet dat er met iOS 27 helemaal geen nieuwe functies naar je iPhone komen. Apple Intelligence wordt uitgebreid met meer onderdelen, waaronder een gezondheidshulp. Deze maakt gebruik van de gegevens uit de Gezondheid-app op je iPhone en uit de Conditie-app op je Apple Watch. Zo worden bepaalde ontwikkelingen van je gezondheid vastgelegd en krijg je tips om gezond te (blijven) leven.

De belangrijkste verandering in iOS 27 is naar verluidt de uitbreiding van satellietfuncties op de iPhone. Zo moet Apple Kaarten ondersteuning krijgen voor satellietverbinding, zodat je navigatie ook laadt als je geen mobiele verbinding hebt. Daarnaast krijg je meer opties bij het versturen van berichten via de satellietverbinding: vanaf iOS 27 kun je ook afbeeldingen delen. Het maken van de satellietverbinding gaat eveneens eenvoudiger, daar heb je straks geen direct zicht op de lucht meer voor nodig.

2. Ondersteunde iPhones

Apple brengt ieder jaar een grote software-update uit voor de iPhone, maar niet alle toestellen kunnen bijwerken naar de volgende softwareversie. Dat heeft te maken met de processors in deze toestellen, die niet meer genoeg rekenkracht hebben voor alle nieuwe functies. Volgens geruchten vallen dit jaar geen iPhones af bij de nieuwe generatie van iOS, waardoor alle iPhones met iOS 26 kunnen updaten naar iOS 27. Dat zijn deze apparaten:

3. Release van iOS 27

Apple kondigt iOS 27 aan tijdens de WWDC in juni 2026. Die vindt doorgaans plaats in de eerste of tweede week van juni. De update wordt tijdens het evenement aangekondigd en vervolgens vrijgegeven in bètatests voor ontwikkelaars. Dit is wanneer Apple WWDC de afgelopen vijf jaar heeft gehouden:

2021: 7-11 juni

2022: 6-10 juni

2023: 5-9 juni

2024: 10-14 juni

2025: 9-13 juni

2026: 8-12 juni (verwacht)

Het is de verwachting dat Apple iOS 27 op maandag 8 juni 2026 aankondigt. In juli 2026 volgt dan een openbare bètaversie van iOS 27, zodat iPhone-gebruikers nieuwe functies kunnen uitproberen en feedback kunnen geven aan Apple. Als alles volgens plan verloopt, wordt iOS 27 in september voor het grote publiek uitgebracht. Hieronder staan de release-data voor belangrijke iOS-updates van de afgelopen vijf jaar:

iOS 16: maandag 12 september 2022

iOS 17: maandag 18 september 2023

iOS 18: maandag 16 september 2024

iOS 26: maandag 15 september 2025

iOS 27: maandag 14 september 2026 (verwacht)

Als we deze lijn doortrekken is de kans groot dat iOS 27 op maandag 14 september 2026 beschikbaar komt voor alle gebruikers.