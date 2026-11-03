Waarom je in 2026 géén Google Chromecast meer wilt kopen

Ben je van plan om je oude televisie slimmer te maken? Let dan goed op, want in 2026 wil je waarschijnlijk geen Google Chromecast meer kopen.

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Google Chromecast

Heb jij thuis nog een oude televisie staan? In dat geval zijn er anno 2026 genoeg manieren om het apparaat alsnog slimmer te maken. Jarenlang was de makkelijkste en goedkoopste optie het aanschaffen van een Google Chromecast. Het kleine apparaatje maakt het mogelijk om content van je smartphone naar je televisie te streamen, ongeacht het televisiemerk of het besturingssysteem waarop je telefoon draait.

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In 2024 verraste Google, want bedrijf kondigde aan te stoppen met de Google Chromecast. In plaats daarvan introduceerde het bedrijf de Google TV Streamer, die een veel hogere beginprijs heeft. Waar je de Google Chromecast voor ongeveer 35 euro in huis haalde, kost de Google TV Streamer maar liefst 139 euro. Dat is een behoorlijk prijsverschil, waardoor het minder voordelig is om je oude televisie slim te maken. Wil je in 2026 toch voor de Google Chromecast kiezen om geld te besparen? Dat kun je beter niet doen, want de Google Chromecast heeft inmiddels grote nadelen.

Veel duurder en verouderde software

De belangrijkste reden om in 2026 niet meer voor de Google Chromecast te kiezen zijn de prijzen. De productie van de Google Chromecast is gestopt in 2024, waardoor de voorraden van het slimme apparaatje niet meer worden aangevuld. Een beperkte voorraad leidt doorgaans tot hogere prijzen en dat is bij de Google Chromecast niet anders. Kies je in 2026 nog voor een Google Chromecast? Dan betaal je een veel hogere prijs dan een aantal jaar geleden het geval was. Je bent vaak zelfs goedkoper uit als je voor de Google TV Streamer kiest.

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Dat is niet het enige nadeel van de Google Chromecast, want de software van het apparaat wordt steeds minder vaak bijgewerkt. Google brengt zelden nieuwe softwareversies uit voor de Google Chromecast en het is de verwachting dat het in de toekomst nóg minder wordt. Zo heeft de Google Chromecast dit jaar pas één update gekregen, die bedoeld was om de beveiliging op orde te houden. Uiteindelijk komt ook daar een einde aan, waardoor de beveiliging niet meer wordt bijgewerkt.

Betere alternatieven in 2026

Ben jij op zoek naar een manier om je oude televisie slimmer te maken? Je kunt in 2026 dan beter niet meer kiezen voor de Google Chromecast, omdat je te veel betaalt voor het apparaatje en de software nauwelijks meer wordt bijgewerkt. De Google TV Streamer is een goed alternatief, waarmee je jouw favoriete films en series direct op je televisie bekijkt. Bedienen doe je met de afstandsbediening of je smartphone. Bekijk hier waar je de Google TV Streamer het voordeligst in huis haalt:

Gebruik je vooral Apple-apparaten, waaronder een iPhone en iPad? In dat geval kun je in 2026 beter voor de nieuwe Apple TV kiezen. Apple heeft de Apple TV 4K voor het eerst in jaren een update gegeven en heeft het apparaat voorzien van een snellere chip. Met de nieuwe processor gaat de Apple TV nog jaren mee, zonder dat het toestel te traag wordt. Streamen doe je probleemloos via je AirPlay, zodat je alle series en films op het grote scherm kunt kijken. Dit zijn de laagste prijzen van de Apple TV 4K: