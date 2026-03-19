MacBook Neo review: nu is het écht tijd om voor een Mac te kiezen

De MacBook Neo is de goedkoopste Mac die je momenteel kunt kopen en dat is helemaal geen slecht idee – in deze review vertellen we je waarom.

Voordelen MacBook Neo Erg goedkoop voor een MacBook

Snel genoeg voor de gemiddelde gebruiker Duurzaam: gemakkelijk te repareren Nadelen MacBook Neo Geen toetsenbord met achtergrondverlichting

Geen Touch ID op de goedkoopste versie Één verouderde USB 2-poort

MacBook Neo review

Apple heeft met de MacBook Neo een laptop uitgebracht die stukken goedkoper is dan de goedkoopste Mac tot nog toe. Desondanks heeft de Neo voor de meeste mensen ruimschoots voldoende te bieden. We hebben maar een paar echte nadelen ontdekt en die vinden we heel overkomelijk. Bovendien is de Neo de eerste MacBook die heel goed te repareren en daarmee heel duurzaam is. Het is nu dus echt tijd om voor een Mac te kiezen!

Er zijn twee versies van de MacBook Neo verkrijgbaar: één met 256 GB opslagruimte en zonder Touch ID, en één met 512 GB opslagruimte plus Touch ID. Voor de eerste versie betaal je 699 euro, voor de tweede versie 799 euro. De MacBook Neo voelt zeker niet goedkoop aan, maar juist net zo stevig als duurdere MacBooks. Het lukt ons bovendien om de laptop heel eenvoudig met één vinger te openen, net als bij de MacBook Air en de MacBook Pro mogelijk is.

MacBook Neo in de kleuren Indigo en Blos.

De Neo is verkrijgbaar in de kleuren Zilver, Blos, Citrus en Indigo. Het zijn stuk voor stuk mooie kleuren, maar Blos en Citrus vallen zonder meer het meeste op. Wil je de MacBook Neo zakelijk gebruiken, dan kies je waarschijnlijk eerder voor Zilver of Indigo.

A18 Pro: een snelle iPhone-chip

Afgezien van de prijs en de kleuren is de processor het opvallendste aan de MacBook Neo. De A18 Pro-chip is namelijk een iPhone-chip die ook in de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max zit. Deze is qua snelheid ongeveer vergelijkbaar met de M1-chip. Daarbij krijg je 8 GB werkgeheugen.

Bij echt zware taken loop je met de MacBook Neo uiteraard snel tegen beperkingen aan. Denk daarbij aan echt flinke videobewerkingen of grafisch zware games. Ga je daarmee aan de slag, dan wil je waarschijnlijk niet alleen meer werkgeheugen maar ook (veel) meer opslagruimte.

Voor huis-tuin-en-keukengebruik heeft de laptop echter ruim voldoende snelheid te bieden. Tijdens onze redactiewerkzaamheden hadden we op geen enkel moment het idee dat de Neo traag was. In tegendeel. De laptop voelt zelfs net zo snel als de MacBook Air M1 die we hiervoor gebruikten. De A18 Pro-chip en 8 GB werkgeheugen is in elk geval ook voldoende voor ondersteuning van Apple Intelligence.

Een 13-inch Liquid Retina‑scherm

Het scherm van de MacBook Neo is voorzien van led-achtergrond­verlichting en IPS‑technologie. De maximale helderheid bedraagt 500 nits, net zoals het scherm van een MacBook Air en dat vinden we zonder meer voldoende. Wat wel opvalt, is dat het scherm wat meer spiegelt dan dat van een Air. Toch vinden we ook dit in de praktijk helemaal geen probleem.

Verder ontbreekt True Tone-technologie op de Neo, een functie die de kleurtemperatuur en helderheid van het scherm automatisch aanpast op het omgevingslicht. In de praktijk hebben we deze functie eigenlijk nog helemaal niet gemist.

Twee verschillende aansluitingen

De MacBook Neo heeft twee usb-c-poorten (1x USB 2 en 1x USB 3). Wil je een extern scherm aansluiten (één scherm met maximaal 4K), dan moet je dat op de linker aansluiting doen (USB 3). Toen we dat verkeerd deden, kregen we automatisch een melding te zien dat we de andere aansluiting moesten gebruiken.

Dit is natuurlijk een beperking ten opzichte van de aansluitingen op een MacBook Air die twee USB 3-poorten heeft. Maar ook dit ervaren we in de praktijk tot nog toe niet echt als een probleem. We kunnen dus prima leven met deze beperking. Verder zit er aan dezelfde kant nog een mini-jack-aansluiting, net zo een als op de MacBook Air aan de andere kant zit.

Thunderbolt ontbreekt dus op de MacBook Neo. Een Thunderbolt-aansluiting ziet er weliswaar hetzelfde uit, maar kan tot vier keer sneller data overdragen dan de snelste usb-c-poort op de Neo (USB 3). Dat merk je in de praktijk vooral wanneer je regelmatig grote hoeveelheden dat gaat overzetten. Ben je dat van plan, dan wil je niet alleen een snellere poort, maar ook veel meer opslagruimte.

Beperkingen van het toetsenbord

Om te beginnen is er naast het verschil in opslagruimte tussen de twee versies van de Neo ook een verschil in het toetsenbord. Op het toetsenbord van de goedkoopste versie ontbreekt namelijk een Touch ID-knop in de rechter bovenhoek. Op die plek vind je een eenvoudige vergrendelknop. Ontgrendelen doe je in dat geval dus altijd gewoon door je wachtwoord in te typen. De duurdere versie van de Neo heeft wel een Touch ID-knop. Wij vinden Touch ID een fijne toevoeging, zeker als je regelmatig moet inloggen op websites.

Daarnaast heeft Apple ten opzichte van andere MacBooks nog iets aangepast aan het toetsenbord om de kosten laag te houden. Het toetsenbord van de Neo heeft namelijk geen achtergrondverlichting. Dat is dus nadelig wanneer je de laptop in het donker gebruikt. Vanwege het contrast van lichte toetsen en donkere letters valt dit in de praktijk wat ons betreft toch best wel mee.

MacBook Neo (links) naast MacBook Air 2026 (rechts).

Heel acceptabele batterijduur

Met de MacBook Neo kun je tot 16 uur video streamen en dat is slechts twee uurtjes korter dan wat je met de MacBook Air 2026 haalt. Helemaal geen slechte score dus en ook hier geldt: ruim voldoende voor de gemiddelde gebruiker. Wij hebben namelijk gemerkt dat we met gemak de hele dag doorkomen zonder dat we tussendoor hoeven op te laden.

MacBook Neo review: conclusie

Kies je voor de MacBook Neo, dan krijg je heel veel Apple voor weinig geld. De laptop is solide gebouwd, is krachtig genoeg voor de gemiddelde gebruiker en toch heel betaalbaar. De A18 Pro-chip en de 8 GB werkgeheugen zorgen voor voldoende snelheid, het scherm ziet er prima uit en de batterij is ook uitstekend. We hebben een paar minpuntjes ontdekt, zoals een onverlicht toetsenbord, één verouderde USB 2-poort en het ontbreken van Touch ID op de goedkoopste versie. Die goedkoopste versie heeft ook maar 256 GB opslagruimte. Kies je voor de duurste versie, dan vallen de laatste twee minpuntjes gelijk weer af. En voor dit geld zijn een onverlicht toetsenbord en één verouderde USB 2-poort wat ons betreft heel overkomelijk. Alleen als je echt een heel krachtige MacBook wilt met veel werkgeheugen en opslagruimte kun je beter niet voor de Neo kiezen. In elk ander geval absoluut wel, dan is dit de beste koop van 2026!

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.