Voor de Mac wordt macOS 27 de belangrijkste software-update van 2026! Wil je weten wat er allemaal gaat veranderen op de Mac? Dit zijn alle verwachte functies!

Nieuwe functies macOS 27

Apple werkt aan een grote update voor de Mac! In 2026 komt macOS 27 naar je Mac(Book), waardoor je veel nieuwe functies kunt verwachten. Apple besloot in 2025 de naamgeving van alle softwareversies aan te passen, die lijn wordt doorgetrokken in 2026. Ben je benieuwd welke verbeteringen onderdeel zijn van macOS 27? Wij zetten ze voor je onder elkaar!

1. Siri

De belangrijkste verbetering in macOS 27 wordt zonder twijfel Siri 2.0. Apple kondigde de nieuwe versie van Siri al aan in 2024, maar het de verbeterde spraakassistent nog steeds niet uitgebracht. Met macOS 27 moet daar verandering in komen, want Siri krijgt een speciale applicatie op alle Apple-apparaten. Op de iPhone, iPad en Mac introduceert Apple naar verluidt een compleet nieuwe Siri-app, die functioneert als ChatGPT en andere chatbots.

In die applicatie kun je vragen aan Siri stellen, opdrachten invoeren en de gespreksgeschiedenis teruglezen. Vooral laatstgenoemde is een interessante toevoeging, omdat je nu eerdere berichten met Siri nog niet kunt terughalen. Vanaf macOS 27 heb je dus geen andere chatbot meer nodig, want Siri verandert in een volwaardige chatbot. Die kun je volgens geruchten wel koppelen aan diensten als ChatGPT, Claude en Google Gemini.

2. Verbeteringen

Apple voerde in 2025 grote veranderingen door op de Mac. Met macOS 26 introduceerde Apple Liquid Glass, waardoor de interface compleet op de schop ging. In de grootste software-update voor de Mac in 2026 keert Liquid Glass weer terug, al krijgen gebruikers wel meer keuze bij het instellen van de transparantie. Volgens geruchten worden de instellingen van de Mac uitgebreid, zodat je Liquid Glass naar je eigen hand kunt zetten.

Grote veranderingen komen ook met meer softwarefouten, waardoor Apple in macOS 27 naar verluidt focust op het verbeteren van de bestaande functies. Zo moet het besturingssysteem sneller, efficiënter en betrouwbaarder werken. Dat is vooral goed nieuws als je een wat oudere Mac hebt, die heeft vermoedelijk minder moeite met het draaien van macOS 27 door deze verbeteringen. Bij de iPhone en iPad focust Apple eveneens op het verbeteren van de bestaande software.

3. Meer functies

Dat Apple focust op het verbeteren van eerdere functies betekent natuurlijk niet dat er verder helemaal niks verandert. Het is de verwachting dat Apple Intelligence wordt uitgebreid naar meer applicaties. Eén daarvan is de Foto’s-app, die meer slimme functies krijgt bij het bewerken van beeldmateriaal. Zo kun je straks eenvoudig foto’s groter maken, delen van een foto verwijderen en de afbeelding verbeteren met behulp van Apple Intelligence.

Verder past Apple de software alvast aan op de komst van de eerste MacBook met een touchscreen. De geruchten gaan al jaren dat Apple werkt aan een laptop met een touchscreen en die lijkt er in 2026 of 2027 eindelijk te komen. Het apparaat heet naar verluidt de MacBook Ultra, die je zowel met een trackpad als via het scherm kunt bedienen. Het is nog niet duidelijk of we aan de voorkant veel merken van deze veranderingen, omdat de nieuwe MacBook pas over een tijd verschijnt.

Ondersteunde Macs

Bij het uitbrengen van een nieuwe softwareversie blijft een aantal oudere apparaten vaak achter. Dat is in 2026 opnieuw het geval, want niet alle Macs werken met macOS 27. Heb jij nog een Mac(Book) met een Intel-chip? Dan hebben we slecht nieuws, want het is de verwachting dat macOS 27 alleen nog komt naar Macs met Apple Silicon. Dat betekent dat je in ieder geval een M1-chip of A18 Pro-chip nodig hebt voor de update. Deze Macs krijgen waarschijnlijk ondersteuning voor macOS 27:

3. Release van macOS 27

We hoeven niet lang meer te wachten op macOS 27, want Apple presenteert de softwareversie bij de jaarlijkse WWDC. Inmiddels zijn de uitnodigingen voor de WWDC verzonden door Apple, waardoor we weten dat het evenement plaatsvindt van 8 juni tot en met 12 juni 2026. Zet 8 juni 2026 dus maar alvast in je agenda, want die avond presenteert Apple macOS 27 en andere grote updates rond 19.00 uur Nederlandse tijd.

Apple presenteert macOS 27 al in juni, maar de definitieve release laat nog even op zich wachten. Eerst verschijnen meerdere testversies van de software, die vooral bedoeld is voor ontwikkelaars. Pas in september volgt de publieke update, nadat alle functies uitvoerig zijn getest. Hieronder staan de release-data voor belangrijke macOS-updates van de afgelopen vijf jaar:

macOS 16: maandag 12 september 2022

macOS 17: maandag 18 september 2023

macOS 18: maandag 16 september 2024

macOS 26: maandag 15 september 2025

macOS 27: maandag 14 september 2026 (verwacht)

Als we deze lijn doortrekken is de kans groot dat macOS 27 op maandag 14 september 2026 beschikbaar komt voor alle gebruikers. Die dag krijgt je Mac er veel nieuwe functies bij.