Alle Sim Only abonnementen vergelijken

Wat is een Sim Only abonnement voor je iPhone?

Als je een Sim Only-abonnement afsluit, krijg je daar géén iPhone bij. Je krijg enkel een simkaart (of zelfs dát niet) op je deurmat. Dit doe je als je al een (simlockvrije) iPhone hebt. Je betaalt alleen voor je telefoonaansluiting en het gebruik van het netwerk. Het is ook handig als je abonnement met beoogde telefoon niet beschikbaar is. Sim Only is tevens interessant voor als je tweedehands iPhone’s koopt.

Als je een iPhone met abonnement aanschaft is deze smartphone een tijd ‘gelockt’. Je kan dan dus ook geen andere Sim Only-kaart erin stoppen. Pas als je het toestel hebt afbetaald, kan je de iPhone combineren met Sim Only.

iPhone met sim only is goedkoper

Omdat je dus geen extra kosten maakt voor de aanschaf van een iPhone, is een Sim Only-abonnement vaak goedkoop. Wil je dus een Sim Only iPhone abonnement? Het kan dus een zeer voordelige keuze zijn! Wij hebben ook speciaal voor jou op een rij gezet welke losse iPhone de beste koop is. Dan hoef je op deze pagina alleen nog maar zorgen te maken over je Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement voor een iPhone vergelijken

Sim only-abonnementen voor je iPhone worden door vrijwel alle providers aangeboden. Gebruik onze prijsvergelijker om de goedkoopste sim only-abonnementen te vergelijken. Klik hieronder direct op de provider die je voorkeur heeft.

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5 tips om een iPhone Sim Only abonnement af te sluiten

Nieuwe providers zijn vaak goedkoper. Ze moeten nog groeien en jouw aandacht krijgen. Nieuwkomers zoals Hollandsnieuwe proberen marktaandeel te veroveren op gevestigde merken en stunten daarom met prijzen. Profiteer daarvan! Online krijg je vaak sneller korting. Dat scheelt namelijk veel tijd en loonkosten. Scroll dus snel omhoog voor de beste deal. Als je na een maand je Sim Only voor je iPhone wil opzeggen, kan dat. Je betaalt alleen dan wel iets meer. Voor hoe langer je het abonnement afsluit, hoe goedkoper het wordt. Je zit er dan natuurlijk wel langer aan vast. Check je abonnement goed op kleine letters. Soms zijn er limieten voor het aantal MB’s internet per maand. Dat wil je niet natuurlijk! Je kan je nummer behouden. Dit vind je bij het aanvragen van de Sim Only voor je iPhone.

Sim Only abonnement voor je iPhone verlengen

Heb je het prima naar je zin bij je huidige provider? Maar is je contract met iPhone bijna klaar? Het is dan vaak extra voordelig om een Sim Only voor je huidige iPhone af te sluiten. Dit kan je op twee manieren doen: niets doen of actief verlengen tot Sim Only abonnement.

Niets doen met je iPhone abonnement

Als je optie 1 (niets doem) gaat je iPhone Sim-Only abonnement gewoon door. Dit is handig om te doen als je een uniek abonnement had die nu niet meer verkrijgbaar is. Helaas kunnen sommige kortingen, die je twee jaar geleden kreeg, ook te komebn vervallen. Check dit dus altijd! Je Sim Only abonnement kan zels duurder worden. Dat komt omdat aanbieders vaak korting geven in de hoop dat jij je iPhone abonnement vergeet. Daarna pakken zij de grote winst.

Actief verlengen van een iPhone Sim Only-abonnement

Of het actief verlengen voordelig is, hangt van veel dingen af. Vind je de service van je provider fijn? Dan blijf je toch lekker? Misschien kan je wel een iets betere deal afdwingen om is het Sim Only abonnement voor je iPhone voordeliger geworden. . hangt af van je persoonlijke situatie.