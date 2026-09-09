iPhone Duo

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Apple iPhone Duo
Apple iPhone Duo
Apple iPhone Duo
Apple iPhone Duo
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Laatste update: 3 uur geleden

Belangrijkste functies

Apple heeft een compleet nieuw toestel gepresenteerd: de iPhone Duo. Het is de eerste vouwbare iPhone, die zowel aan de binnen- als buitenkant displays heeft. Dit zijn de belangrijkste functies:

  • Draait op de A20 Pro-chip;
  • Nieuwe naamgeving: iPhone Duo;
  • Beveiligd met Touch ID;
  • 5,4-inch scherm als het toestel is dichtgeklapt;
  • Opengeklapt verschijnt een 7,6-inch display;
  • Twee 48-megapixelcamera’s aan de achterzijde;
  • Eén frontcamera aan de binnenzijde;
  • Nog een frontcamera aan de buitenkant;
  • Beginprijs van 2339 euro.

De iPhone Duo is een geavanceerd toestel met de A20 Pro-chip en maar liefst twee schermen. Opengeklapt wordt de iPhone ongeveer even groot als de iPad mini, waardoor je geen tablet meer nodig hebt. Bekijk hier waar je de opvouwbare iPhone als eerste in huis haalt:

iPhone Duo met abonnement

Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo
Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo
Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo
Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo
Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo
Bekijk de iPhone Duo

Bekijk de iPhone Duo

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duo

Is de iPhone Duo het waard?

Ben je van plan om een nieuwe telefoon te halen, maar wil je geen standaard iPhone? In dat geval is de iPhone Duo zeker de moeite waard. Je kunt de vouwbare iPhone bestellen op 16 oktober en hij ligt vanaf 23 oktober in de winkels. Apple heeft de Duo voorzien van de krachtige A20 Pro-chip, die ook in de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zit. De batterijen aan beide zijden van het apparaat werken samen als één geheel en leveren tot 44 uur videoweergave bij gebruik van het buitenste scherm en 31 uur bij gebruik van het grote binnenste scherm. Als je beide schermen evenveel gebruikt, kun je rekenen op tot 24 uur. Vijf minuten opladen levert vijf uur videoweergave op het buitenste scherm op.

Dat is helaas ook wel terug te zien aan de prijs, want de iPhone Duo is héél duur. De vanaf prijs van de Duo is namelijk 2339 euro. Het is dus geen telefoon voor het grote publiek, maar voor specifieke gebruikers die echt op zoek zijn naar iets anders. Vind je het grote scherm een voordeel van de iPhone Duo? En wil je niet zoveel geld betalen? Je kunt dan beter voor de iPad mini 2024 kiezen, die een 8-inch scherm heeft en daarmee ongeveer even groot is als de opengeklapte iPhone.

256GB 512GB 1TB 2TB
Apple iPhone 17 Pro Max € 1.204,- € 1.438,- € 1.759,- € 2.199,-
Apple iPhone 17 Pro € 1.069,95 € 1.355,- € 1.638,-
Apple iPhone 17 € 889,- € 1.155,-
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Wat is de beste iPhone?

Belangrijkste specificaties

Scherm buitenkant:5,4 inch oled
120 Hz
1398 x 2034		Processor:Apple A20 Pro-chip
Scherm binnenkant:7,6 inch oled
120 Hz
1878 x 2670		Werkgeheugen:12 GB
Camera:48 MP hoofdcamera
48 MP ultragroothoek		Beveiliging:Touch ID
Selfiecamera:12 MPKleuren:Sterrenwit en Nachthemel

Lees verder na de advertentie.

Vergelijk de iPhone Duo

Apple iPhone Duo

Apple iPhone Duo

Nieuw
Bekijk Apple iPhone Duo

5,4 of 7,6 open

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A20 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

48‑MP ultragroothoek

256 GB opslag

Of 512 GB – 1TB – 2 TB

5000 – 5500 mAh

tot 44 uur video afspelen

5G

USB-C

  • Touch ID
  • 12-MP frontcamera
  • A20 Pro-chip
  • 44 uur video afspelen

Release: 09 / 2026

Apple iPhone 18 Pro Max

Apple iPhone 18 Pro Max

Nieuw
Bekijk Apple iPhone 18 Pro Max

6,9

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A20 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

48‑MP ultragroothoek en 48‑MP telelens

256 GB opslag

Of 512 GB – 1TB

5567 mAh

tot 38 uur video afspelen

5G

USB-C en MagSafe

  • Verstelbaar diafragma
  • 18-MP frontcamera
  • Internetverbinding via satelliet
  • Kleiner Dynamic Island

Release: 09 / 2026

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max

vanaf € 1.204,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17 Pro Max

6,9

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A19 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

48‑MP ultragroothoek en 48‑MP telelens

256 GB opslag

Of 512 GB – 1TB – 2TB

4832 mAh

tot 37 uur video afspelen

5G

USB-C en MagSafe

  • 48-MP zoomcamera
  • 18-MP frontcamera
  • Nieuw design en behuizing van aluminium
  • Langste batterijduur ooit

Release: 09 / 2025

Apple iPhone 18 Pro

Apple iPhone 18 Pro

Verwacht
Bekijk Apple iPhone 18 Pro

6,3

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A20 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

48‑MP ultragroothoek en 48‑MP telelens

256 GB opslag

Of 512 GB – 1TB

4288 mAh

tot 32 uur video afspelen

5G

USB-C en MagSafe

  • Verstelbaar diafragma
  • 18-MP frontcamera
  • Internetverbinding via satelliet
  • Kleiner Dynamic Island

Release: 09 / 2026

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

vanaf € 1.069,95

Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone 17 Pro

6,3

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A19 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

48‑MP ultragroothoek en 48‑MP telelens

256 GB opslag

Of 512 GB – 1TB

3988 mAh

tot 31 uur video afspelen

5G

USB-C en MagSafe

  • 48-MP zoomcamera
  • 18-MP frontcamera
  • Nieuw design en behuizing van aluminium
  • Draadloos opladen tot 50W

Release: 09 / 2025

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

vanaf € 849,-

Nieuw
Bekijk prijzen Bekijk Apple iPhone Air

6,5

Super Retina XDR ProMotion Always‑on display

A19 Pro-chip

Geschikt voor Apple Intelligence

48‑MP hoofdcamera

256 GB opslag

Of 512 GB – 1 TB

3149 mAh

tot 27 uur video afspelen

5G

USB-C en MagSafe

  • 18-MP frontcamera
  • ProMotion en always-on
  • Dunste iPhone ooit
  • A19 Pro-chip en 12 GB werkgeheugen

Release: 09 / 2025

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo?

De verschillen tussen de iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo zijn groot. Laatstgenoemde is Apple’s eerste vouwbare toestel ooit en heeft twee schermen. Dat betekent dat je een iPhone en iPad in één krijgt. Beide schermen hebben een frontcamera, zowel aan de binnen- als buitenkant. Waar de iPhone 18 Pro Max beveiligd is met Face ID, krijgt de iPhone Duo juist Touch ID. De belangrijkste overeenkomst zien we in de processor, want zowel de iPhone 18 Pro Max als de iPhone Duo draait op de A20 Pro-chip.

Wat is het verschil tussen de iPhone Duo en de iPhone Ultra?

Er zijn geen verschillen tussen de iPhone Duo en de iPhone Ultra, het gaat om dezelfde vouwbare iPhone. Apple maakte de naam van de iPhone pas bekend bij de release in september. Lange tijd werd de iPhone Ultra aangehouden als naam, maar blijkt dat Apple voor de iPhone Duo heeft gekozen.

Waar kun je de iPhone Duo het goedkoopst kopen?

In onze prijsvergelijker vind je altijd de laagste prijs van het moment, zodra de iPhone Duo is uitgebracht.

Wat kost een iPhone Duo zonder abonnement?

De iPhone Duo is te bestellen vanaf 16 oktober en is verkrijgbaar vanaf 23 oktober. De prijs van het toestel is niet bepaald mals: vanaf 2339 euro.

Is de iPhone Duo waterdicht?

De iPhone Duo is waarschijnlijk bestand tegen wat water, het toestel voldoet aan bestendigheidsnorm IP68. Als je het zwembad induikt moet hij dat kunnen overleven. Je zou in theorie tot 6 meter diep kunnen voor 30 minuten lang. Maar het advies blijft, ga er niet mee zwemmen.

Hoe lang duurt het om de iPhone Duo op te laden?

Vijf minuten opladen levert vijf uur videoweergave op het buitenste scherm op.

Krijg ik een lader en oortjes bij de iPhone Duo?

De iPhone Duo wordt alleen met een usb-c- naar usb-c-kabel geleverd. Hier krijg je geen usb-c-adapter bij, deze moet je apart aanschaffen. Let wel op, want de adapter van de iPhone 14 en eerder kun je niet aansluiten op de bijgeleverde usb-c-kabel. Ook de oortjes moet je los kopen, deze worden niet bij de iPhone geleverd.

De iPhone Duo in detail

In 2026 voert Apple de grootste verandering ooit door bij de iPhone, want de iPhone Duo is het eerste vouwbare toestel van het bedrijf. Je kunt de nieuwe iPhone zowel open- als dichtgeklapt gebruiken, zodat je een iPhone en iPad in één hebt. Er zit een snelle A20 Pro-chip is de compleet nieuwe iPhone, die je binnenkort kunt bestellen in de kleuren Sterrenwit en Nachthemel.

Kreukvrij scherm

Kreukvrij scherm

Het scherm is zonder twijfel het belangrijkste onderdeel van de iPhone Duo. Dit is de eerste iPhone die beschikt over twee schermen: een 5,4-inch display aan de buitenkant, aan de binnenzijde is dat een 7,6-scherm. Zo is het apparaat een combinatie van de iPhone en de iPad. De schermen zijn voorzien van ProMotion en Always-On, en hebben een piekhelderheid tot 3000 nits. Bovendien kun je later dit jaar de Apple Pencil gebruiken.

Waar eerdere vouwtelefoons een duidelijke kreuk hebben in het midden van het scherm, kiest Apple juist voor een display zonder vouwlijn. Dit is het grootste verschil met concurrenten, want een scherm zonder vouw is veel duurzamer en steviger. Bij andere merken ontstaan wel eens scheurtjes of andere beschadigingen bij de vouw, dat is bij de iPhone Ultra niet het geval. Het scherm heeft geen Dynamic Island, maar alleen een inkeping voor de frontcamera. Beide schermen zijn voorzien van een frontcamera.

Speciale iOS-versie

Speciale iOS-versie

Net zo belangrijk als het scherm is de software van de iPhone Duo. De Duo draait bij de release op iOS 27, de belangrijkste update van 2026. In iOS 27 focust Apple vooral op het verbeteren van bestaande functie, die eerder met iOS 26 naar je iPhone zijn gekomen. Dat is niet alles, want Apple werkt ook aan speciale functies voor de vouwbare iPhone. Het is in iOS 27  voor het eerst mogelijk om twee applicaties naast elkaar te draaien.

Dat is een grote verbetering, want tot nu toe is deze functie exclusief voor iPadOS. Het grotere scherm van de iPhone Duo geeft meer ruimte, waardoor je met iOS 27 wél twee applicaties op hetzelfde moment kunt gebruiken. De schermen passen zich bovendien ook automatisch aan wanneer je het toestel draait. Je kunt de Duo namelijk op verschillende manieren neerzetten. Je kunt ook zelf de positie bepalen van de verschillende applicaties die je tegelijk wilt gebruiken.

duo

Het is iPhone Duo geworden

Het is al jaren duidelijk dat Apple werkt aan een vouwbare iPhone. Deze werd lange tijd de iPhone Fold genoemd, maar Apple heeft niet voor die naam gekozen. Het bedrijf wil zich onderscheiden van concurrenten, die vrijwel allemaal Fold in de naam hebben verwerkt.

Geen Dynamic Island, wel Touch ID

Waar de iPhone al jaren een Dynamic Island heeft, zien we deze feature niet terug bij de iPhone Duo. Dit heeft te maken met de beveiliging van de telefoon, want de vouwbare iPhone wordt beveiligd met Touch ID. Dat betekent dat de nieuwe iPhone het zonder Face ID moet doen en dat heeft gevolgen voor het Dynamic Island. Bij de iPhone 14 Pro (Max) en nieuwer is de Face ID-sensor weggewerkt in het Dynamic Island. Dat is bij de vouwbare telefoon niet meer het geval, waardoor Apple afscheid neemt van het Dynamic Island.

In plaats van het Dynamic Island kiest Apple voor een kleine uitkeping in het scherm. Die uitkeping is nodig voor de frontcamera, die in het display is verwerkt. Zo houd je meer ruimte over op het scherm, die bij andere toestellen nog wordt gebruikt door het Dynamic Island. Apple plaatst de Touch ID-sensor in de vergrendelknop van de iPhone Duo, zoals het bedrijf ook doet bij de iPad mini 2021 en de iPad mini 2024. Deze knop vind je aan de bovenkant van het apparaat, samen met de volumeknoppen van de vouwbare iPhone.

duo

iPhone Duo kopen

Apple heeft de iPhone Duo gepresenteerd op 9 september 2026 en het is de duurste iPhone ooit. De Duo heeft namelijk een vanaf prijs van 2339 euro Dat is het basismodel, met 256 GB aan opslagruimte. Zoveel betaal je in Nederland en België voor de compleet nieuwe iPhone:

  • 256 GB: 2339 euro
  • 512 GB: 2589 euro
  • 1 TB: 3089 euro
  • 2 TB: 3839 euro

Vind je de iPhone Duo te duur en wil je (veel) minder betalen voor je volgende smartphone? Bekijk dan hier de laagste prijzen van alle iPhones, zowel met als zonder abonnement:

iPhone prijzen vergelijken

iPhone prijzen vergelijken
iPhone met abonnement

iPhone met abonnement

Apple iPhone Duo specs

Scherm

Schermgrootte 7.6 inch
Schermtype Super Retina (OLED)
Verversingssnelheid 120 Hz
Type glas Ceramic Shield 2
Always-on display
Ja
Toetsenbordtype Touchscreen
Scherm 2
Ja
Scherm 2 - Schermgrootte 5.4 inch
Scherm 2: Verversingssnelheid 120 Hz

Processor en geheugen

Chipset Apple A20 Pro
Werkgeheugen 12 GB
Interne opslag 256 GB
Uitbreidbaar geheugen
Nee

Camera achterkant

Aantal lenzen 2
Camera 1 - Aantal megapixel 48 MP
Camera 1 - Autofocus
Ja
Camera 1 - Beeldstabilisatie
Ja
Camera 1 - Digitale zoom
Ja
Camera 1 - Optische zoom
Ja
Flitser
Ja
Flitstype Dual LED
Camera 2 - Type lens Groothoeklens
Camera 2 - Aantal megapixel 48 MP
Camera 2 - Beeldstabilisatie
Ja
Camera 2 - Optische zoom
Ja
Camera 3 - Type lens Telelens
Camera 3 - Aantal megapixel 12 MP

Camera voorkant

Aantal lenzen 2
Camera 1 - Aantal megapixel 24 MP
Camera 1 - Autofocus
Ja
Camera 2 voorkant - Aantal megapixel 24 MP

Audio

3,5 mm hoofdtelefoon aansluiting
Nee
Bluetooth stereo (A2DP)
Ja
Speaker Stereo

Batterij

Vervangbaar
Nee
Type Lithium-Ion
Draadloos opladen
Ja
Snelladen
Ja
Omgekeerd opladen
Ja

Behuizing

Materiaal behuizing aluminium, glas
Stofdicht
Ja
Spatwaterdicht
Ja
Waterdicht
Ja
IP-classificatie IP68
MagSafe
Ja
Vouwbaar
Ja
eSIM
Ja

Besturingssysteem en updatebeleid

Besturingssysteem (bij introductie) iOS 27
Verwacht aantal OS-updates 5

Connectiviteit

4G (lte)
Ja
5G
Ja
WiFi
Ja
5GHz ondersteuning
Ja
NFC
Ja
Bluetooth Bluetooth 5.4
Infrarood
Nee
Connector USB-C

Sensoren

GPS
Ja
Versnellingsmeter
Ja
Gyroscoop
Ja
Nabijheidssensor
Ja
Kompas
Ja
Barometer
Nee
Hartslagmeter
Nee
Vingerafdrukscanner
Ja
Gezichtsherkenning
Nee

Algemeen

Releasedatum 16 oktober 2026
Aangekondigd 7 september 2026

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