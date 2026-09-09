Belangrijkste functies

Apple heeft een compleet nieuw toestel gepresenteerd: de iPhone Duo. Het is de eerste vouwbare iPhone, die zowel aan de binnen- als buitenkant displays heeft. Dit zijn de belangrijkste functies:

Draait op de A20 Pro-chip ;

; Nieuwe naamgeving: iPhone Duo ;

; Beveiligd met Touch ID ;

; 5,4-inch scherm als het toestel is dichtgeklapt;

als het toestel is dichtgeklapt; Opengeklapt verschijnt een 7,6-inch display ;

; Twee 48-megapixelcamera’s aan de achterzijde;

aan de achterzijde; Eén frontcamera aan de binnenzijde;

aan de binnenzijde; Nog een frontcamera aan de buitenkant;

aan de buitenkant; Beginprijs van 2339 euro.

De iPhone Duo is een geavanceerd toestel met de A20 Pro-chip en maar liefst twee schermen. Opengeklapt wordt de iPhone ongeveer even groot als de iPad mini, waardoor je geen tablet meer nodig hebt. Bekijk hier waar je de opvouwbare iPhone als eerste in huis haalt:

iPhone Duo met abonnement

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Is de iPhone Duo het waard?

Ben je van plan om een nieuwe telefoon te halen, maar wil je geen standaard iPhone? In dat geval is de iPhone Duo zeker de moeite waard. Je kunt de vouwbare iPhone bestellen op 16 oktober en hij ligt vanaf 23 oktober in de winkels. Apple heeft de Duo voorzien van de krachtige A20 Pro-chip, die ook in de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zit. De batterijen aan beide zijden van het apparaat werken samen als één geheel en leveren tot 44 uur videoweergave bij gebruik van het buitenste scherm en 31 uur bij gebruik van het grote binnenste scherm. Als je beide schermen evenveel gebruikt, kun je rekenen op tot 24 uur. Vijf minuten opladen levert vijf uur videoweergave op het buitenste scherm op.

Dat is helaas ook wel terug te zien aan de prijs, want de iPhone Duo is héél duur. De vanaf prijs van de Duo is namelijk 2339 euro. Het is dus geen telefoon voor het grote publiek, maar voor specifieke gebruikers die echt op zoek zijn naar iets anders. Vind je het grote scherm een voordeel van de iPhone Duo? En wil je niet zoveel geld betalen? Je kunt dan beter voor de iPad mini 2024 kiezen, die een 8-inch scherm heeft en daarmee ongeveer even groot is als de opengeklapte iPhone.

Belangrijkste specificaties

Scherm buitenkant: 5,4 inch oled

120 Hz

1398 x 2034 Processor: Apple A20 Pro-chip Scherm binnenkant: 7,6 inch oled

120 Hz

1878 x 2670 Werkgeheugen: 12 GB Camera: 48 MP hoofdcamera

48 MP ultragroothoek Beveiliging: Touch ID Selfiecamera: 12 MP Kleuren: Sterrenwit en Nachthemel

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Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo? De verschillen tussen de iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo zijn groot. Laatstgenoemde is Apple’s eerste vouwbare toestel ooit en heeft twee schermen. Dat betekent dat je een iPhone en iPad in één krijgt. Beide schermen hebben een frontcamera, zowel aan de binnen- als buitenkant. Waar de iPhone 18 Pro Max beveiligd is met Face ID, krijgt de iPhone Duo juist Touch ID. De belangrijkste overeenkomst zien we in de processor, want zowel de iPhone 18 Pro Max als de iPhone Duo draait op de A20 Pro-chip. Wat is het verschil tussen de iPhone Duo en de iPhone Ultra? Er zijn geen verschillen tussen de iPhone Duo en de iPhone Ultra, het gaat om dezelfde vouwbare iPhone. Apple maakte de naam van de iPhone pas bekend bij de release in september. Lange tijd werd de iPhone Ultra aangehouden als naam, maar blijkt dat Apple voor de iPhone Duo heeft gekozen. Waar kun je de iPhone Duo het goedkoopst kopen? In onze prijsvergelijker vind je altijd de laagste prijs van het moment, zodra de iPhone Duo is uitgebracht. Wat kost een iPhone Duo zonder abonnement? De iPhone Duo is te bestellen vanaf 16 oktober en is verkrijgbaar vanaf 23 oktober. De prijs van het toestel is niet bepaald mals: vanaf 2339 euro. Is de iPhone Duo waterdicht? De iPhone Duo is waarschijnlijk bestand tegen wat water, het toestel voldoet aan bestendigheidsnorm IP68. Als je het zwembad induikt moet hij dat kunnen overleven. Je zou in theorie tot 6 meter diep kunnen voor 30 minuten lang. Maar het advies blijft, ga er niet mee zwemmen. Hoe lang duurt het om de iPhone Duo op te laden? Vijf minuten opladen levert vijf uur videoweergave op het buitenste scherm op. Krijg ik een lader en oortjes bij de iPhone Duo? De iPhone Duo wordt alleen met een usb-c- naar usb-c-kabel geleverd. Hier krijg je geen usb-c-adapter bij, deze moet je apart aanschaffen. Let wel op, want de adapter van de iPhone 14 en eerder kun je niet aansluiten op de bijgeleverde usb-c-kabel. Ook de oortjes moet je los kopen, deze worden niet bij de iPhone geleverd.

De iPhone Duo in detail

In 2026 voert Apple de grootste verandering ooit door bij de iPhone, want de iPhone Duo is het eerste vouwbare toestel van het bedrijf. Je kunt de nieuwe iPhone zowel open- als dichtgeklapt gebruiken, zodat je een iPhone en iPad in één hebt. Er zit een snelle A20 Pro-chip is de compleet nieuwe iPhone, die je binnenkort kunt bestellen in de kleuren Sterrenwit en Nachthemel.

Kreukvrij scherm Het scherm is zonder twijfel het belangrijkste onderdeel van de iPhone Duo. Dit is de eerste iPhone die beschikt over twee schermen: een 5,4-inch display aan de buitenkant, aan de binnenzijde is dat een 7,6-scherm. Zo is het apparaat een combinatie van de iPhone en de iPad. De schermen zijn voorzien van ProMotion en Always-On, en hebben een piekhelderheid tot 3000 nits. Bovendien kun je later dit jaar de Apple Pencil gebruiken. Waar eerdere vouwtelefoons een duidelijke kreuk hebben in het midden van het scherm, kiest Apple juist voor een display zonder vouwlijn. Dit is het grootste verschil met concurrenten, want een scherm zonder vouw is veel duurzamer en steviger. Bij andere merken ontstaan wel eens scheurtjes of andere beschadigingen bij de vouw, dat is bij de iPhone Ultra niet het geval. Het scherm heeft geen Dynamic Island, maar alleen een inkeping voor de frontcamera. Beide schermen zijn voorzien van een frontcamera. Speciale iOS-versie Net zo belangrijk als het scherm is de software van de iPhone Duo. De Duo draait bij de release op iOS 27, de belangrijkste update van 2026. In iOS 27 focust Apple vooral op het verbeteren van bestaande functie, die eerder met iOS 26 naar je iPhone zijn gekomen. Dat is niet alles, want Apple werkt ook aan speciale functies voor de vouwbare iPhone. Het is in iOS 27 voor het eerst mogelijk om twee applicaties naast elkaar te draaien. Dat is een grote verbetering, want tot nu toe is deze functie exclusief voor iPadOS. Het grotere scherm van de iPhone Duo geeft meer ruimte, waardoor je met iOS 27 wél twee applicaties op hetzelfde moment kunt gebruiken. De schermen passen zich bovendien ook automatisch aan wanneer je het toestel draait. Je kunt de Duo namelijk op verschillende manieren neerzetten. Je kunt ook zelf de positie bepalen van de verschillende applicaties die je tegelijk wilt gebruiken.

Het is iPhone Duo geworden

Het is al jaren duidelijk dat Apple werkt aan een vouwbare iPhone. Deze werd lange tijd de iPhone Fold genoemd, maar Apple heeft niet voor die naam gekozen. Het bedrijf wil zich onderscheiden van concurrenten, die vrijwel allemaal Fold in de naam hebben verwerkt.

Geen Dynamic Island, wel Touch ID

Waar de iPhone al jaren een Dynamic Island heeft, zien we deze feature niet terug bij de iPhone Duo. Dit heeft te maken met de beveiliging van de telefoon, want de vouwbare iPhone wordt beveiligd met Touch ID. Dat betekent dat de nieuwe iPhone het zonder Face ID moet doen en dat heeft gevolgen voor het Dynamic Island. Bij de iPhone 14 Pro (Max) en nieuwer is de Face ID-sensor weggewerkt in het Dynamic Island. Dat is bij de vouwbare telefoon niet meer het geval, waardoor Apple afscheid neemt van het Dynamic Island.

In plaats van het Dynamic Island kiest Apple voor een kleine uitkeping in het scherm. Die uitkeping is nodig voor de frontcamera, die in het display is verwerkt. Zo houd je meer ruimte over op het scherm, die bij andere toestellen nog wordt gebruikt door het Dynamic Island. Apple plaatst de Touch ID-sensor in de vergrendelknop van de iPhone Duo, zoals het bedrijf ook doet bij de iPad mini 2021 en de iPad mini 2024. Deze knop vind je aan de bovenkant van het apparaat, samen met de volumeknoppen van de vouwbare iPhone.

iPhone Duo kopen

Apple heeft de iPhone Duo gepresenteerd op 9 september 2026 en het is de duurste iPhone ooit. De Duo heeft namelijk een vanaf prijs van 2339 euro Dat is het basismodel, met 256 GB aan opslagruimte. Zoveel betaal je in Nederland en België voor de compleet nieuwe iPhone:

256 GB: 2339 euro

512 GB: 2589 euro

1 TB: 3089 euro

2 TB: 3839 euro

Vind je de iPhone Duo te duur en wil je (veel) minder betalen voor je volgende smartphone? Bekijk dan hier de laagste prijzen van alle iPhones, zowel met als zonder abonnement: