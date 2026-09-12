De iPhone 18 Pro is officieel aangekondigd en krijgt dit jaar verschillende belangrijke verbeteringen. De nieuwe Pro draait op de krachtige A20 Pro-chip met vernieuwde dampkamer en heeft een compleet nieuw 48-megapixel camerasysteem. De hoofdcamera beschikt voor het eerst over een variabel diafragma en aan de voorkant zit een nieuwe 18-megapixel Center Stage-camera. Het 6,3-inch Super Retina XDR-scherm ondersteunt opnieuw ProMotion tot 120 Hz.

Wil je de iPhone 18 Pro met abonnement kopen? Dan hoef je de hoge aanschafprijs niet in één keer te betalen en kun je bovendien profiteren van toestelkorting en aanbiedingen van providers. Op deze pagina vergelijken we alle iPhone 18 Pro-abonnementen, zodat je snel ziet welke deal het beste bij je past.

iPhone 18 Pro abonnement bestellen vanaf 12 september

De pre-order van de iPhone 18 Pro start op zaterdag 12 september 2026 om 14.00 uur. Vanaf dat moment kun je de nieuwe iPhone vooruitbestellen bij Apple en verwachten we ook de eerste abonnementen bij Nederlandse providers en webshops. De officiële release volgt op vrijdag 18 september 2026.

Onze abonnementenvergelijker gaat live zodra op zaterdag 12 september de eerste prijzen binnenkomen. Tot die tijd kun je via onderstaande aanbieders alvast bekijken waar je de iPhone 18 Pro met abonnement kunt bestellen.

iPhone 18 Pro met abonnement

Zodra onze vergelijker live is, verzamelen we de beschikbare abonnementen van verschillende providers en webshops op één plek. Je kunt dan onder meer vergelijken op maandprijs, databundel, looptijd, eenmalige betaling en totale kosten.

Is de iPhone 18 Pro goedkoper met of zonder abonnement?

Of je de iPhone 18 Pro beter los of met abonnement kunt kopen, hangt vooral af van de aanbiedingen van providers en webshops. De adviesprijs van het toestel begint dit jaar bij 1479 euro voor het model met 256 GB opslag. Apple biedt de iPhone 18 Pro voor het eerst ook met 2 TB opslag aan.

Dit zijn de officiële losse prijzen:

iPhone 18 Pro 256 GB: 1479 euro

1479 euro iPhone 18 Pro 512 GB: 1729 euro

1729 euro iPhone 18 Pro 1 TB: 2229 euro

2229 euro iPhone 18 Pro 2 TB: 2979 euro

Koop je de iPhone 18 Pro los, dan betaal je het toestel in één keer en kun je daarna zelf een goedkoop sim-only abonnement kiezen. Je zit niet vast aan een bepaalde provider en kunt gemakkelijker overstappen wanneer je ergens anders een betere deal vindt.

Een iPhone 18 Pro met abonnement heeft als voordeel dat je de toestelkosten kunt spreiden. Providers geven bij nieuwe smartphones bovendien regelmatig toestelkorting, waardoor je uiteindelijk minder voor de iPhone zelf kunt betalen dan wanneer je hem rechtstreeks bij Apple koopt.

Welke optie echt het goedkoopst is, verschilt per aanbieding. Kijk daarom niet alleen naar het maandbedrag, maar naar de totale kosten gedurende de volledige looptijd. Tel de eenmalige betaling, toestelkosten en kosten van je mobiele bundel bij elkaar op.

Heb je thuis al internet of televisie van bijvoorbeeld KPN, Vodafone/Ziggo of Odido? Controleer dan ook of je combinatievoordeel krijgt. Hiermee kun je afhankelijk van de provider korting of extra mobiele data krijgen.

Let op een mogelijke BKR-registratie

Betaal je een groot gedeelte van de iPhone 18 Pro in maandelijkse termijnen, dan wordt het toesteldeel gezien als een lening. Bij een toestelkrediet boven 250 euro volgt een registratie bij het BKR.

Wil je dit voorkomen, dan kun je bij het afsluiten een groter bedrag voor de iPhone aanbetalen. Een andere optie is het toestel volledig los kopen en combineren met een sim-only abonnement.

Waarop moet je letten bij een iPhone 18 Pro abonnement?

Het goedkoopste iPhone 18 Pro abonnement is niet automatisch de deal met het laagste maandbedrag. Bij het vergelijken zijn vooral de toestelkosten, databundel, looptijd en provider belangrijk.

Looptijd van het abonnement

Bij veel providers kun je kiezen tussen een abonnement van één of twee jaar. Bij een looptijd van 24 maanden kun je de toestelkosten over meer maanden verdelen. Hierdoor valt het maandbedrag meestal lager uit.

Met een abonnement van één jaar ben je juist sneller weer vrij om over te stappen of een nieuwe aanbieding te kiezen. Wanneer je een groot gedeelte van de iPhone financiert, liggen je maandelijkse toestelkosten dan wel hoger.

Welke databundel heb je nodig?

Hoeveel mobiele data je nodig hebt, verschilt sterk per gebruiker. Gebruik je vooral WhatsApp, e-mail en internet, dan heb je aan een relatief kleine bundel voldoende. Stream je veel video of muziek en gebruik je regelmatig sociale media, dan is een grotere databundel verstandiger.

Als richtlijn kun je denken aan:

tot 5 GB: WhatsApp, mail en licht internetgebruik;

WhatsApp, mail en licht internetgebruik; 10 tot 20 GB: social media, muziek en regelmatig video;

social media, muziek en regelmatig video; 20 tot 50 GB: veel streamen, navigeren en intensief internetgebruik;

veel streamen, navigeren en intensief internetgebruik; onbeperkte data: veel video, hotspotgebruik en vrijwel alles via mobiel internet.

De iPhone 18 Pro ondersteunt 5G, dus controleer ook welke mobiele snelheid je provider bij het gekozen abonnement aanbiedt.

Simkaart of eSIM?

Bij de Nederlandse iPhone 18 Pro kun je zowel een fysieke nanosim als eSIM gebruiken. Ook dual eSIM wordt ondersteund, zodat je twee digitale simkaarten kunt gebruiken.

Een eSIM is handig wanneer je bijvoorbeeld een privé- en zakelijk nummer op dezelfde iPhone gebruikt. Ook op vakantie kun je eenvoudig tijdelijk een extra eSIM met een lokale databundel toevoegen.

Wil je liever een fysieke simkaart gebruiken, dan blijft dat bij de Nederlandse uitvoering van de iPhone 18 Pro gewoon mogelijk.

Dit krijg je met de iPhone 18 Pro

De iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch Super Retina XDR OLED-display met ProMotion tot 120 Hz en Always-On. Het toestel heeft een aluminium unibody en is verkrijgbaar in Zwart, Zilver, Gletsjer en Bordeauxrood.

Onder de motorkap zit de A20 Pro-chip met een 6-core CPU, 7-core GPU en dubbele 16-core Neural Engine. Apple heeft daarnaast de koeling vernieuwd, waardoor de chip zijn prestaties langer moet kunnen volhouden.

Achterop zitten drie 48-megapixelcamera’s:

48-MP Fusion-hoofdcamera met variabel diafragma;

48-MP Fusion-ultragroothoekcamera;

48-MP Fusion-telelens;

zoom tot 8x van optische kwaliteit.

De batterij is volgens Apple goed voor maximaal 34 uur video afspelen en maximaal 31 uur video streamen. Met een geschikte adapter kan de iPhone 18 Pro in ongeveer 15 minuten tot 50 procent worden opgeladen.

Waar vind je het goedkoopste iPhone 18 Pro abonnement?

Vanaf zaterdag 12 september gaat onze iPhone 18 Pro-abonnementenvergelijker live zodra de eerste providerprijzen beschikbaar zijn.

Daarmee kun je de verschillende aanbiedingen eenvoudig naast elkaar zetten en onder meer vergelijken op:

totale prijs;

maandbedrag;

eenmalige betaling;

toestelkorting;

provider;

databundel;

looptijd;

opslagcapaciteit;

combinatievoordeel;

nieuw abonnement of verlenging.

Let vooral op de totale prijs van het iPhone 18 Pro abonnement. Een aanbieding met een laag maandbedrag kan door een hoge eenmalige betaling uiteindelijk duurder zijn dan een andere deal.

Ook kunnen providers vlak na de release met tijdelijke acties komen. Hierdoor kan het verschil tussen twee iPhone 18 Pro-abonnementen behoorlijk oplopen.

Totdat de prijsvergelijker live is, kun je via onderstaande links alvast bij de verschillende aanbieders kijken en bestellen indien mogelijk. Vanaf zaterdag 12 september vergelijken we de actuele iPhone 18 Pro Max-abonnementen automatisch voor je.

iPhone 18 Pro met abonnement