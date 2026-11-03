Bellen in iOS 27.2 is veel handiger (mits je deze functie inschakelt)

Je iPhone heeft er met iOS 27.2 een handige functie bijgekregen die je tijdens het bellen een hoop ongemakkelijke momenten kan besparen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bellen in iOS 27.2 is veel handiger

De functie waar het om gaat heet ‘Call Context‘. Deze functie werd geïntroduceerd in iOS 27. Dankzij ‘Call context’ kan je iPhone relevante informatie tonen op het moment dat je iemand belt. Denk bijvoorbeeld aan een verjaardag. Bel je iemand op diens verjaardag, dan krijg je een herinnering te zien.

Met iOS 27.2 gaat Apple nog een stap verder en wordt bellen weer net een stukje handiger. De iPhone kan je nu ook waarschuwen wanneer je iemand belt op een trouwdag. Zo krijg je nog net op tijd een geheugensteuntje voordat je het gesprek begint. Er is wel een voorwaarde: de datum moet opgeslagen staan bij de contactpersoon in de Contacten-app.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Zo voeg je een trouwdag toe

Om de nieuwe functie te gebruiken, volg je de onderstaande stappen:

Open de app Contacten; Zoe de persoon waar je een jubileum aan wilt koppelen’; Tik rechtsboven op ‘Wijzig’; Kies ‘Voeg datum toe’ en selecteer ‘Trouwdag’; Vul de datum in en tik op ‘Gereed’.

Voortaan kan je iPhone met iOS 27.2 je op de betreffende datum herinneren wanneer je die persoon gaat bellen. De herinnering verschijnt dan automatisch in beeld via ‘Call Context’.

Nog meer informatie

Call Context kan ook andere informatie naar voren halen. Heb je bijvoorbeeld een bevestigingsmail met een vluchtnummer van een luchtvaartmaatschappij? Dan kan je iPhone dat nummer tonen wanneer je die maatschappij belt. Je hoeft dus niet eerst zelf door je mailbox te zoeken.

De functie maakt bellen in iOS 27.2 dus net wat slimmer. Zorg er wel voor dat belangrijke datums en gegevens bij de juiste contacten staan. Dan kan iOS 27 je op het juiste moment uit de brand helpen.

Meer tips?

Vond je dit een leuke tip en wil je er meer? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je regelmatig handige tips ontvangt!