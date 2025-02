iPhone 16e met abonnement vergelijken: vind de beste deal

iPhone 16e met abonnement

De iPhone 16e is onthuld! Apple brengt in 2025 geen iPhone SE meer uit, maar kiest voor de iPhone 16e. Vooral de prijs van de iPhone 16e is opvallend, want het is de goedkoopste iPhone in jaren. Op deze pagina vertellen we je waarom de iPhone 16e met abonnement een goede keuze is en waar je rekening mee moet houden.

Wanneer is de iPhone 16e met abonnement verkrijgbaar?

Apple heeft de iPhone 16e officieel aangekondigd op woensdag 19 februari. Op vrijdag 21 februari is de pre-order begonnen. Een week later verschijnt de goedkopere iPhone in de winkels, dat gebeurt op vrijdag 28 februari. Heb je de iPhone 16e besteld in de pre-order? Dan wordt de telefoon op vrijdag 28 februari direct bij je thuis afgeleverd. Wees er snel bij, want de voorraad is waarschijnlijk beperkt. Hier haal je de iPhone 16e met abonnement:

iPhone 16e met abo:

Waarom kies je voor de iPhone 16e?

De iPhone 16e is de goedkopere variant van de iPhone 16. Het toestel lijkt op de reguliere iPhone, met Face ID, de actieknop, de A18-chip en ondersteuning voor Apple Intelligence. Toch ontbreekt een aantal functies, zo heeft de telefoon slechts één 48-megapixelcamera en ontbreekt het Dynamic Island. Dat zie je ook terug in de prijs, want de iPhone 16e heeft een veel lagere beginprijs. Daardoor is de telefoon voor veel gebruikers interessant. Dit is de iPhone 16e in het kort:

Goedkoopste iPhone in jaren;

Compacte iPhone met een 6,1-inch scherm;

Toestel draait op de nieuwe A18-chip en heeft 8 GB RAM;

Verbeterde 48-megapixelcamera;

Handige actieknop;

Alle iPhone 16-modellen ontvangen zeker vijf jaar iOS updates;

Ondersteuning voor alle functies van Apple Intelligence;

Beveiligd met Face ID.

De voordelen van een iPhone 16e met abonnement

Ben je van plan om de iPhone 16e te kopen? Dan is het vaak aantrekkelijk om voor een abonnement te kiezen. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

Gespreid betalen: één van de grootste voordelen van een abonnement is dat je de aankoopprijs niet in een keer hoeft te betalen. In plaats daarvan spreid je de kosten van de iPhone 16e over de looptijd van je contract;

één van de grootste voordelen van een abonnement is dat je de aankoopprijs niet in een keer hoeft te betalen. In plaats daarvan spreid je de kosten van de iPhone 16e over de looptijd van je contract; Toestelkortingen en extra’s: alle providers en aanbieders als een Belsimpel en Mobiel.nl bieden de nieuwe iPhone met een behoorlijke korting op de adviesprijs aan bij de lancering. Je bespaart zo al snel rond de 100 euro op de IPhone 16e. Daarnaast geven ze soms interessante kortingen op bundels, waardoor abonnementen extra aantrekkelijk worden. Neem daarom de tijd om alle abonnementen te vergelijken.

alle providers en aanbieders als een Belsimpel en Mobiel.nl bieden de nieuwe iPhone met een behoorlijke korting op de adviesprijs aan bij de lancering. Je bespaart zo al snel rond de 100 euro op de IPhone 16e. Daarnaast geven ze soms interessante kortingen op bundels, waardoor abonnementen extra aantrekkelijk worden. Neem daarom de tijd om alle abonnementen te vergelijken. Combinatie korting: vaak krijg je meer korting als je andere diensten combineert met het afsluiten van je abonnement. Zo geven providers zoals Odido, Vodafone, KPN, Simyo en Ben meer korting op je maandbedrag als je ook internet bij ze afsluit. Je scoort daarnaast nog meer voordeel in de vorm van extra data en of extra tv-zenders.

Het grootste nadeel van een abonnement is de mogelijke BKR-registratie, die gepaard gaat met het afsluiten van een contract. Bij het afsluiten van een abonnement ben je ook minder flexibel, omdat je één tot twee jaar aan een contract gebonden bent. Beide hoeven niet echt een probleem te zijn, maar het is wel belangrijk om mee te nomen in je overweging.

Kies je ervoor om je toestel maandelijks af te betalen? Dan ga je een lening aan en krijg je dus een BKR-registratie. Dit kan gevolgen hebben als je bijvoorbeeld een hypotheek wilt aanvragen, omdat je leencapaciteit hierdoor mogelijk wordt beperkt. Houd daar van tevoren dus rekening mee.

Een abonnement zonder BKR-registratie

Wil je de voordelen van een abonnement zonder een BKR-registratie? Dan kun je ervoor kiezen om de volledige aanschafprijs van de iPhone 16e in één keer te betalen. Dat is bij de iPhone 16e een interessante optie, zeker gezien de lage aankoopprijs. Zo profiteer je nog steeds van eventuele kortingen en voordelen, zonder dat dit je BKR-registratie beïnvloedt. Je kunt dan soms ook voor een kortere looptijd kiezen.

Bij welke providers kun je een iPhone 16e met abonnement scoren?

De iPhone 16e is nog niet verkrijgbaar, dus het is niet mogelijk om een abonnement af te sluiten. Als Apple de telefoon heeft uitgebracht is de iPhone 16e met abonnement waarschijnlijk verkrijgbaar bij de drie grote Nederlandse providers: Odido, Vodafone en KPN.

Naast deze providers kun je de nieuwe iPhone natuurlijk ook kopen in combinatie met abonnement bij Belsimpel en Mobiel.nl. Zij bieden vaak andere prijzen en combinaties aan, doordat ze de iPhone 16e koppelen aan providers die de telefoon zelf niet direct aanbieden. Hierdoor heb je soms betere deals en valt er dus meer te vergelijken.

Hoe vind je het goedkoopste iPhone 16e met abonnement

Ben je van plan om de iPhone 16e na de release met een abonnement aan te schaffen? Met onze prijsvergelijker vind je gemakkelijk de beste deals van het moment. De goedkoopste aanbiedingen staan altijd bovenaan, al hebben deze meestal kleinere bundels. Controleer dat goed, zodat je zeker weet dat je een abonnement afsluit dat bij jouw voorkeur en behoefte past.

Gebruik de filteropties om het aanbod aan te passen aan jouw voorkeuren. Vergeet niet om je huidige internet- en tv-provider in te vullen bij de filters, want het combineren van diensten bij één provider kan vaak extra korting en voordelen opleveren.

Als je de beste deal hebt gevonden, klik je simpelweg op de aanbieding. Je wordt dan direct naar de pagina van de aanbieder geleid, waar je de bestelling voor de iPhone 16e kunt afronden. Maar voor nu moet je nog even wachten. De iPhone 16e zal binnenkort gelanceerd worden. Bij de start van de pre-oder zal de prijsvergelijker live gaan met de eerste prijzen.