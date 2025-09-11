Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen? De iPhone 17 is het nieuwe instapmodel van 2025. De telefoon krijgt een groter 6,3-inch scherm, waarbij Apple voor het eerst always-on naar de reguliere iPhone brengt. Ben je benieuwd wat je nog meer van de iPhone 17 kunt verwachten? Bekijk hier alles over de nieuwste iPhone van 2025:

De nieuwe iPhones van 2025 zijn nu officieel gepresenteerd! Apple heeft de iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max uitgebracht. Alle toestellen zijn voorzien van nieuwe functies én betere camera’s.

Pre-order de iPhone 17

Wil je het toestel als eerste in huis hebben? Vrijdag 12 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende providers.

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Wil je liever het toestel los kopen? Dan kun je terecht bij de volgende webwinkels.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Is de iPhone 17 goedkoper met of zonder abonnement?

Een iPhone 17 met abonnement is vaak goedkoper, door hoge toestelkorting en gunstige aanbiedingen van providers. Dat is niet alles, want je krijgt ook regelmatig hoge inruilkorting bij het inruilen van je oude toestel. Daarnaast ontvang je bij veel abonnementen extra’s, zonder meer te betalen. Denk hierbij aan meer data voor je bundel, accessoires of gratis toegang tot een streamingdienst.

Met deze extra’s en aanbiedingen is een abonnement vaak voordeliger dan een los toestel. Een ander voordeel van het afsluiten van een abonnement is dat je de iPhone 17 niet in één keer betaalt. In plaats daarvan betaal je maandelijks een bedrag over een bepaalde tijd. Let daarbij wel op, want dit kan zorgen voor een BKR-registratie. Wil je dat voorkomen? Kies dan voor een iPhone 17 als los toestel, eventueel in combinatie met een voordelig sim-only abonnement.

Waar moet je opletten bij het kiezen van een iPhone 17 met abonnement?

Ben je op zoek naar een iPhone 17 met een abonnement dat het beste bij jou past? Er zijn meerdere factoren waar je dan rekening mee moet houden. Zo is het van belang om te kijken naar de looptijd van het abonnement, naar de grootte van de databundel en of je voor een fysieke of digitale simkaart kiest. Houd daarbij rekening met de volgende zaken:

Looptijd

Bij het afsluiten van een nieuw abonnement heb je meestal de keuze tussen een één- of tweejarig abonnement. Doorgaans is het afsluiten van een tweejarig abonnement voordeliger, omdat je de kosten van je nieuwe iPhone over een langere periode verspreidt. Dat zorgt voor lagere maandkosten, waardoor dit de beste keuze is als je jouw maandelijkse kosten zo laag mogelijk wilt houden.

Wissel je regelmatig van telefoon? In dat geval is het aan te raden om voor een éénjarig abonnement te kiezen. Zo loopt je abonnement een jaar later weer af, zodat je dan een nieuw abonnement kunt kiezen als de volgende iPhone is uitgebracht. Op deze manier heb je ieder jaar de nieuwste iPhone én kun je sneller overstappen naar een andere provider. Voordeel daarvan is dat je eerder profiteert van actuele aanbiedingen.

Hoeveel data?

Het belangrijkste bij het aanschaffen van een iPhone 17 met abonnement is het kiezen van de databundel. Kies je een te kleine bundel, dan loop je het risico op extra kosten als je buiten je bundel verbruikt. Met een te grote bundel betaal je misschien onnodig veel voor data die je niet opmaakt. Kijk daarom goed naar je eigen gebruik en wat je precies met je iPhone doet, als je geen toegang hebt tot een wifinetwerk. Dit raden we aan:

Kleine bundel (tot 3 GB) : alleen WhatsApp, mail, social media;

: alleen WhatsApp, mail, social media; Middelgrote bundel (6 tot 10 GB) : muziek luisteren, soms video’s kijken, social media;

: muziek luisteren, soms video’s kijken, social media; Grote bundel (10 tot 20 GB) : dagelijks streamen, video’s kijken, soms gamen;

: dagelijks streamen, video’s kijken, soms gamen; Onbeperkt (20 GB of meer): streaming in hoge kwaliteit, gamen, iPhone als hotspot gebruiken.

Simkaart of e-sim?

Bij een nieuw abonnement heb je de keuze uit een fysieke of digitale simkaart. Het is daarbij belangrijk om te controleren of de telefoon wel ondersteuning heeft voor e-sim. Bij de iPhone 17 is dat geen probleem, want sinds de iPhone 13 hebben alle iPhones ondersteuning voor de digitale simkaart. Kies je voor een iPhone 17 met abonnement? Dan kun je zonder zorgen kiezen voor e-sim.

Het is ook mogelijk om voor een fysieke simkaart te kiezen, zodat je de simkaart gemakkelijk tussen verschillende toestellen wisselt. Gebruik je dual sim? Dan is het aan te raden om voor een digitale simkaart te kiezen, want zo kun je eenvoudig meerdere abonnementen op één toestel beheren. Het abonnement is bovendien veilig met een e-sim op de iPhone 17, omdat je simkaart niet gestolen kan worden.

Waar is de iPhone 17 met abonnement het goedkoopst?

Met onze prijsvergelijker kun je eenvoudig de beste deals van het moment vinden. De goedkoopste aanbiedingen staan altijd bovenaan, al hebben deze meestal kleinere bundels. Op zoek naar een grotere databundel? Gebruik dan de filteropties om het aanbod aan te passen op jouw voorkeuren. Vergeet niet om je huidige internet- en tv-provider in te vullen, zodat je mogelijke voordelen direct ziet! Vergelijk hier de iPhone 17-modellen onderling: