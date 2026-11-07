Waarom je macOS 27.3 héél snel moet installeren op je Mac

Maurice Snijders
Maurice Snijders
7 november 2026, 16:32
2 min leestijd
Waarom je macOS 27.3 héél snel moet installeren op je Mac

Apple komt binnenkort met de update macOS 27.3 voor je Mac en er is een reden waarom je die héél snel moet installeren. We vertellen je welke.

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macOS 27.3 héél snel installeren op je Mac

Apple werkt met macOS 27.3 aan een belangrijke beveiligingsupdate voor de Mac. De nieuwe versie lost een probleem op met digitale certificaten die kwaadwillenden mogelijk kunnen misbruiken. Vooral als je regelmatig Terminal gebruikt, is het verstandig om de update zo snel mogelijk te installeren zodra die beschikbaar is.

In oktober ontdekten beveiligingsonderzoekers een probleem met certificaten van het Indiase bedrijf eMudhra. Zulke certificaten helpen computers controleren of een website of verbinding betrouwbaar is. Het probleem was dat de geheime sleutels achter een aantal certificaten veel te zwak waren. Daardoor konden aanvallers mogelijk een betrouwbare website imiteren. Apple heeft de betreffende certificaten sinds 19 oktober op verschillende plekken geblokkeerd.

Terminal

Maar er was nog een probleem. Bepaalde programma’s op de Mac, waaronder tools die je via Terminal gebruikt, controleren certificaten op een andere manier. Daardoor konden de kwetsbare certificaten daar nog steeds worden geaccepteerd.

Dat is precies wat Apple met macOS 27.3 wil oplossen op de Mac. De eerste ontwikkelaarsbèta verwijdert de getroffen certificaten uit het bestand waarin macOS ze opslaat. Gebruik je regelmatig Terminal of ontwikkelsoftware? Dan is deze aanpassing extra belangrijk. Je wilt immers voorkomen dat een programma een onbetrouwbare verbinding toch als veilig beschouwt.

macos mac

Zo installeer je de update

Op dit moment is macOS 27.3 nog niet voor iedereen beschikbaar op de Mac. De eerste versie is een ontwikkelaarsbèta. Apple verwacht de definitieve update in december 2026 uit te brengen. Mogelijk verschijnt er eerder al een kleinere macOS 27.2.1-update met dezelfde beveiligingsoplossing.

Zodra de update beschikbaar is, installeer je die via je Mac. Open daarvoor de app Systeeminstellingen en ga naar ‘Algemeen’ en vervolgens naar ‘Software-update’. Staat macOS 27.3 of een nieuwere beveiligingsupdate klaar? Klik dan op ‘Werk nu bij’.

Voor de meeste Mac-gebruikers is er geen reden tot paniek: de belangrijkste apps zijn al beschermd. Toch is het verstandig om je Mac up-to-date te houden, zodat je van de nieuwste beveiligingsverbeteringen profiteert. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

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