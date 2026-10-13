Belangrijkste verbeteringen

Apple heeft een compleet nieuw product aangekondigd! De HomeView is op dinsdag 13 oktober 2026 gepresenteerd en moet het middelpunt van je slimme woning worden. Dit zijn de belangrijkste functies:

Combinatie tussen de HomePod en de iPad ;

; Slimme speaker met scherm ;

; Geen HomePad, maar HomeView als naam;

als naam; Heeft een vierkant display van 7 inch ;

; Draait op HomeView software ;

; Beschikbaar in vier kleuren;

Lijkt op het ontwerp van de iMac G4 ;

; Beginprijs van 299 dollar ;

; Aangekondigd op 13 oktober 2026 ;

; Niet beschikbaar in de Europese Unie.

De HomeView is Apple’s eerste smart home-product in jaren, met een design dat lijkt op de iMac G4. Op het scherm van de HomeView kun je FaceTimen, slimme apparaten bedienen of simpelweg je favoriete series, films en muziek afspelen. Wil je meer weten over de HomeView? Of ben je benieuwd of het apparaat in jouw slimme woning past? Lees dan snel verder voor alle functies van de HomeView 2026!

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Is de HomeView 2026 het waard?

De HomeView is een combinatie tussen een iPad en HomePod, waarmee je een slimme speaker met scherm krijgt. Op dat scherm kun je alle slimme apparaten in je woning bedienen, mits ze ondersteuning hebben voor Apple HomeKit. In de Woning-app van Apple bedien je alle slimme toestellen vanaf één plek op de HomeView. Bedienen doe je vooral met Siri AI, want de HomeView is ingericht op spraakgestuurd bediening. De HomeView lijkt op het iconische ontwerp van de iMac G4, waarbij het scherm op een metalen onderdeel is bevestigd. Het apparaat vormt het centrale van jouw slimme woning.

Apple heeft aangekondigd dat de HomeView voorlopig niet beschikbaar komt in de Europese Unie, omdat Siri AI hier nog niet werkt. Wil je het slimme apparaat uiteindelijk wel aanschaffen? De HomeView van Apple is niet voor alle gebruikers een goede keuze. Heb jij thuis veel slimme apparaten in gebruik? Dan is de slimme home hub straks een handige toevoeging aan je woning. Je vindt alle apparaten op één plek en kunt ze bedienen vanaf één plek. Deze toestellen moeten wel ondersteuning hebben voor Apple HomeKit, omdat je ze anders niet kunt bedienen met de HomeView. Heb jij geen apparaten met Apple HomeKit? Of heb je überhaupt geen slimme producten thuis? Dan kun je beter voor de HomePod of de HomePod mini kiezen, zodat je veel geld kunt besparen. Dit zijn de beste alternatieven nu de HomeView niet beschikbaar is in de EU:

Apple HomePod € 399,- Apple HomePod mini € 139,- Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

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Belangrijkste specificaties

Scherm: 7 inch Processor: Apple A18-chip Resolutie: 1088 x 1088 Werkgeheugen: 8 GB Camera: 12 MP frontcamera Aansluiting: Usb-c Software: HomeView software Kleuren: Zilver

Spacegrijs

Sterrenlicht

Roségoud

Veelgestelde vragen

Wat is de Apple HomeView? De Apple HomeView is een nieuw smart home-apparaat van Apple dat je het beste kunt zien als een combinatie van een HomePod en een iPad. Het apparaat heeft een touchscreen met ingebouwde speakers en is bedoeld als centraal bedieningspunt voor je slimme huis. Je kunt er onder meer muziek mee luisteren, Siri gebruiken, je agenda bekijken en slimme apparaten bedienen. Wanneer komt de Apple HomeView uit? Apple heeft de releasedatum van de HomeView nog niet officieel bekendgemaakt. Op 13 oktober 2026 heeft Apple de HomeView gepresenteerd, sindsdien is het apparaat verkrijgbaar in de Verenigde Staten. Het is nog niet duidelijk wanneer de HomeView precies in Nederland en België verkrijgbaar is. Hoeveel kost de Apple HomeView? De beginprijs van de Apple HomeView is 299 dollar in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend wat de Europese prijs van de Apple HomeView wordt. Hoe groot is het scherm van de Apple HomeView? De Apple HomeView heeft een vierkant scherm van ongeveer 7 inch. Daarmee is het display kleiner dan dat van de meeste iPads, maar groot genoeg voor widgets, foto’s, videobellen en het bedienen van je slimme huis. Wat kun je met de Apple HomeView? Met de HomeView kun je HomeKit- en Matter-accessoires bedienen, muziek afspelen, foto’s bekijken, je agenda openen, videobellen en Siri gebruiken. Het apparaat is vooral een vast bedieningsscherm voor in huis, bijvoorbeeld in de woonkamer, keuken of slaapkamer. Werkt de Apple HomeView met Siri en Apple Intelligence? Ja, Siri is één van de belangrijkste onderdelen van de HomeView. Het apparaat is ontwikkeld rond de nieuwe, slimmere versie van Siri en moet daardoor ingewikkeldere opdrachten kunnen uitvoeren en persoonlijkere antwoorden kunnen geven. Kun je met de Apple HomeView je slimme huis bedienen? Ja. De HomeView is een centrale woninghub waarmee je slimme lampen, thermostaten, gordijnen, camera’s en andere geschikte accessoires kunt bedienen. Apple ondersteunt hiervoor onder meer HomeKit en de smart home-standaard Matter. Een HomePod kon momenteel al als woninghub functioneren; de HomeView voegt daar een scherm en uitgebreidere bediening aan toe. Kun je FaceTimen met de Apple HomeView? Ja. De HomeView heeft een ingebouwde 12-megapixelcamera waarmee je FaceTime-videogesprekken kunt voeren. Die camera wordt ook gebruikt om te herkennen wie er voor het apparaat staat, zodat de HomeView persoonlijke informatie zoals agenda’s en widgets kan tonen. Wat is het verschil tussen de HomeView en de HomePod? Het grootste verschil is het scherm. De HomePod is voornamelijk een slimme speaker die je met Siri en de Woning-app bedient. De HomeView combineert speakers met een touchscreen, zodat je informatie kunt bekijken, videobellen en je slimme huis rechtstreeks vanaf het scherm kunt bedienen. Wat is het verschil tussen de HomeView en een iPad? Een iPad is een volwaardige tablet die je overal mee naartoe kunt nemen en waarop je allerlei apps kunt installeren. De HomeView is juist bedoeld als vast apparaat voor in huis, met de nadruk op Siri, muziek, communicatie en het bedienen van je smart home. De HomeView heeft bovendien geen ingebouwde accu en moet daardoor aangesloten blijven op stroom. Heeft de Apple HomeView een batterij? Nee, de HomeView heeft geen ingebouwde batterij. Het apparaat wordt via usb-c van stroom voorzien en is bedoeld om permanent op één plek in huis te staan of aan de muur te hangen. Kun je de Apple HomeView aan de muur hangen? Ja, Apple heeft twee uitvoeringen van de HomeView uitgebracht. Eén uitvoering is geschikt voor op een tafel of kast, de andere variant kan aan de muur worden bevestigd. Zo kun je de HomeView bijvoorbeeld gebruiken als vast bedieningspaneel voor je slimme woning. Werkt de Apple HomeView met Matter? Ja. Apple’s huidige Woning-platform en HomePod ondersteunen Matter al, en de HomeView is juist bedoeld als centrale hub voor het slimme huis. Daarmee kun je naast HomeKit-accessoires ook veel apparaten van andere fabrikanten bedienen die Matter ondersteunen. Is HomeView de officiële naam? Ja, Apple heeft op dinsdag 13 oktober 2026 de HomeView als officiële naam bevestigd. Het bedrijf heeft dus niet gekozen voor de HomePad als benaming.

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De HomeView in detail

Met de HomeView zette Apple op dinsdag 13 oktober 2026 een flinke stap in het slimme huis. Het nieuwe apparaat is een combinatie van een HomePod en iPad, met een vierkant scherm van ongeveer 7 inch. Daarmee bedien je niet alleen je slimme woning, maar bekijk je ook foto’s, luister je naar muziek en voer je videogesprekken. Apple heeft twee versies uitgebracht: een uitvoering voor op tafel en een versie die je aan de muur bevestigt. De HomeView verschijnt in vier kleuren, daarover vertellen we hieronder meer.

Opvallend ontwerp Het ontwerp van de HomeView is heel bijzonder. De tafelversie heeft een vierkant scherm met afgeronde hoeken en een zwarte schermrand. Het display is ongeveer zo dik als een iPhone en heeft bovenaan een camera voor onder meer FaceTime. Het scherm rust niet rechtstreeks op tafel, maar zit met een glanzend metalen stukje vast aan een ronde voet. Daarmee doet de HomeView denken aan het ontwerp van de iMac G4 uit 2002. In de ronde metalen voet zitten meerdere rijen met kleine openingen voor de speakers en microfoons. Het scherm kun je naar voren of achteren kantelen, zodat je de kijkhoek zelf aanpast. Een accu ontbreekt, waardoor de HomeView altijd via usb-c op het stopcontact aangesloten moet blijven. De tafelvariant van de HomeView is beschikbaar in vier kleuren: zilver, spacegrijs, sterrenlicht en roségoud. De HomeView kun je ook aan de muur bevestigen, die variant is beschikbaar in de kleuren spacegrijs en zilver. Bij die variant krijg je dus geen ronde voet. Bedieningspaneel voor je slimme huis De HomeView vormt het centrale punt van je slimme woning. Het scherm draait vooral om de bediening van je woning. Zo gebruik je de HomeView om lampen aan te zetten, de thermostaat aan te passen of beelden van een beveiligingscamera te bekijken. Daarnaast zijn bekende Apple-apps als Agenda, Berichten, Foto’s, FaceTime, Notities, Herinneringen, Muziek en Podcasts aanwezig. De interface combineert onderdelen van de Apple Watch, Apple TV en iPad. Siri AI heeft een belangrijke rol. Zo kun je het apparaat wel via het scherm bedienen, maar maken spraakopdrachten het apparaat veel toegankelijker vanuit de hele ruimte. De HomeView herkent bovendien wie er voor het scherm staat of tegen Siri praat en past de getoonde informatie daarop aan. Zo krijgt ieder gezinslid bijvoorbeeld zijn eigen afspraken, widgets en antwoorden te zien. Loop je langs de HomeView, dan kan het scherm juist foto’s of een klok tonen. De HomeView draait op HomeView software, dat speciaal voor het apparaat is ontwikkeld.

HomeView kopen

Heb jij thuis al veel slimme apparaten en wil je ze allemaal op een centrale plek bedienen? Of wil je juist beginnen aan je smart home? Dan kan de HomeView niet ontbreken. We moeten nog even geduld hebben, want Apple heeft de HomeView uitgesteld binnen de Europese Unie. Door een conflict met de Europese Commissie is Siri AI nog niet beschikbaar binnen de EU, waardoor Apple heeft besloten om de slimme woninghub voorlopig ook uit te stellen. Siri AI is het belangrijkste onderdeel van de HomeView, dus het apparaat komt hier pas beschikbaar als de problemen tussen Apple en de Europese Commissie zijn verholpen. De Europese prijzen zijn daardoor nog niet bekend, dit zijn de Amerikaanse prijzen:

HomeView tafelversie: 299 dollar

HomeView muurversie: 299 dollar

Ben je juist nu op zoek naar een slimme speaker voor je woning? Je kunt in dat geval het beste voor de HomePod kiezen, die ondersteuning heeft voor de huidige versie van Siri. Zo kun je de speaker alsnog aansturen met Apple’s spraakassistent. Dit zijn de laagste prijzen van de HomePod: