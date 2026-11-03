Luistert je iPhone mee? Deze instelling moet je direct controleren

Heb je het gevoel dat je iPhone meeluistert met je gesprekken? Dan is het een goed idee om te controleren of deze verborgen functie aanstaat.

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Luistert je iPhone mee?

De verborgen functie waar we het over hebben heet ‘Live luisteren‘. De functie is bedoeld als hulpmiddel voor mensen die slechthorend zijn. Je iPhone gebruikt de ingebouwde microfoon om geluid uit de omgeving op te vangen en door te sturen naar ondersteunde AirPods, Beats-oordopjes of gehoorapparaten. Dat kan handig zijn in een druk café of tijdens een gesprek in een rumoerige ruimte. Je legt je iPhone dichter bij degene die praat, zodat je het geluid via je oordopjes hoort.

‘Live luisteren’ is dus zeker geen geheime spionagefunctie die automatisch al je gesprekken opneemt. De functie maakt ook niet zomaar stiekem transcripties van alles wat je zegt. Toch is het handig om te weten hoe de instelling werkt. Als ‘Live luisteren’ actief is, kan iemand met de verbonden oordopjes immers geluid opvangen dat door de iPhone-microfoon word geregistreerd.

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Zo controleer je het

Wil je voorkomen dat andere apparaten de functie op afstand kunnen bedienen? Dan kun je de optie ‘Externe besturing’ uitschakelen. Volg daarvoor deze stappen:

Open de app Instellingen; Tik op ‘Toegankelijkheid’; Tik op ‘Audio en visueel’ en dan op ‘Live luisteren’; Schakel ‘Externe besturing’ uit.

Hiermee voorkom je dat een ander apparaat met hetzelfde Apple-account ‘Live luisteren’ op afstand kan bedienen.

Controleer ook of ‘Live luisteren’ aanstaat

Wil je zeker weten dat er op dit moment niet wordt meegeluisterd? Open dan het Bedieningspaneel op je iPhone. Zoek naar het icoontje van een oor en controleer of de functie actief is. Staat ‘Live luisteren’ aan, dan kun je de sessie daar stoppen.

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