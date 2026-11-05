iPhone Duo review: is de duurste iPhone óóit zijn geld waard?

Apple heeft niet alleen de eerste vouwbare iPhone, maar ook de duurste iPhone ooit uitgebracht. De grote vraag: is de iPhone Duo zijn geld waard? Dat lees je in onze review!

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Pluspunten Strakke behuizing

Strakke behuizing Vouw goed weggewerkt

Vouw goed weggewerkt Krachtige A20 Pro-chip

Krachtige A20 Pro-chip Multitasken werkt goed

Multitasken werkt goed Matte afwerking bij het scherm

Matte afwerking bij het scherm Stevig scharnier Minpunten Relatief dikke behuizing wanneer dichtgeklapt

Relatief dikke behuizing wanneer dichtgeklapt Software hapert nog regelmatig

Software hapert nog regelmatig Niet de beste camera’s

Niet de beste camera’s Geen Face ID

iPhone Duo review

De eerste vouwbare iPhone ooit is eindelijk beschikbaar! Op vrijdag 23 oktober verscheen de iPhone Duo officieel in de winkels en werd de nieuwe iPhone bij gebruikers afgeleverd. We hebben de iPhone Duo inmiddels twee weken in gebruik en er blijft natuurlijk maar één vragen hangen: is het toestel daadwerkelijk 2.339,- euro waard? En wanneer komt een vouwbare iPhone van pas? Dat lees je in onze review van de iPhone Duo!

Krachtige A20 Pro-chip

De eerste vouwbare iPhone ooit draait op de A20 Pro-chip, die komt standaard met 12 GB aan opslagruimte. Het is een bekende processor, want de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max draaien op dezelfde chip. Bij die iPhones werkt de A20 Pro-chip ontzettend snel en dat is bij de iPhone Duo niet anders. De vouwbare iPhone heeft geen moeite met het uitvoeren van zware taken of met multitasken. Vooral dat laatste is belangrijk, want dit is de eerste iPhone waarop je meerdere apps tegelijk kunt gebruiken.

Wat we de afgelopen weken wel hebben gemerkt is dat de iPhone Duo op sommige momenten vrij warm wordt. Dat merkten we vooral bij het instellen van de iPhone, het apparaat pauzeerde het installeren van de apps om even af te koelen. Dat is opvallend, want de iPhone Duo heeft ondanks de dunne behuizing wel een dampkamer. Die is bedoeld om de warmte af te voeren, maar daar merk je op sommige momenten (te) weinig van.

De iPhone Duo wordt vooral erg warm als je meerdere taken tegelijk uitvoert. Over het algemeen hoeven de taken niet te worden gepauzeerd, dus je merkt er als gebruiker vooralsnog weinig van. We zijn wel benieuwd hoe dat in de zomer is, als de temperaturen een stuk hoger liggen. We kunnen ons voorstellen dat de warme behuizing dan wel tot problemen leidt.

De A20 Pro-chip biedt in ieder geval zonder twijfel genoeg rekenkracht, maar het is de vraag of de software van de iPhone Duo daar al klaar voor is. Apple heeft iOS 27 opnieuw ontwikkeld voor de iPhone Duo, maar de software hapert nog regelmatig. Veel apps zijn bovendien nog niet geoptimaliseerd voor de iPhone Duo, waardoor een zwarte balk aan de zijkant van het beeld verschijnt. Dat stoort een beetje, maar het zijn tegelijk zaken die met latere software-updates alsnog worden verholpen. Dat geldt ook voor applicaties, ontwikkelaars moeten die nog optimaliseren voor de iPhone Duo.

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Niet één, maar twee schermen

Het interessante onderdeel van de iPhone Duo is natuurlijk het scherm. Of beter gezegd: de schermen. De iPhone Duo ontleent zijn naam aan de twee schermen, die je op verschillende momenten of zelfs tegelijk gebruikt. Aan de buitenkant heeft de iPhone Duo een 5,4-inch scherm, opengeklapt verschijnt een 7,6-inch display. Het is daarmee dichtgeklapt een relatief kleine iPhone, met ongeveer hetzelfde formaat als een Nederlands paspoort.

We moeten eerlijk toegeven: het kleine scherm aan de voorkant is vooral in het begin toch wel even wennen. In vergelijking met de iPhone 18 Pro is dit display veel kleiner en vooral minder hoog. Dat bredere en lagere scherm voelt behoorlijk onwennig, zeker als je de iPhone Duo de eerste paar dagen gebruikt. Veel apps hebben een andere indeling op het kleinere scherm, waardoor je uit automatisme regelmatig op de verkeerde plek tikt. Heel verrassend is dat niet, deze automatische bewegingen hebben tijd nodig om zich aan te passen.

De schermindeling is bovendien anders: het dock met de standaard-apps vind je voortaan aan de rechterkant. Als rechtshandige heb je daarmee alles binnen handbereik, maar dat is een ander verhaal voor linkshandigen. Het is wel de verwachting dat Apple dat met een latere update nog aanpast, zodat gebruikers zelf bepalen aan welke kant het dock met alle applicaties verschijnt.

Klap je de iPhone Duo open? Dan verschijnt het grotere scherm, dat enorm lijkt op een iets kleinere iPad mini. Dat openklappen is overigens niet zomaar gedaan, want het scherm gaat vrij stroef open. Juist dat heeft weer een voordeel, omdat je het scherm in alle standen kunt neerzetten. Andere vouwtelefoons hebben dat niet, dus dit is echt een exclusieve functie van Apple. Zo bepaal je zelf hoe ver je het scherm open of dichtklapt, waar wij erg over te spreken zijn. Dat is vooral fijn als je een serie of film gaat kijken, je kunt de iPhone Duo probleemloos op tafel zetten.

Apple heeft voor een matte afwerking gekozen bij het binnenste scherm. We vinden dat een erg slimme zet, want de vouw in het scherm valt daardoor veel minder op. De vouw is zeker zichtbaar als je van de zijkant kijkt, maar als je recht naar het display kijkt zie je het eigenlijk niet. Ook als je over het scherm veegt met je vinger voel je de vouw wel, maar dat is niet storend. Apple heeft dus niet voor niets jaren gewacht met het uitbrengen van een scherm, waarbij de vouw nauwelijks zichtbaar is voor de gebruiker.

Het grote scherm biedt genoeg ruimte om te multitasken. Zeker als je al eens op een iPad hebt gewerkt wijst dit grote scherm zich vanzelf. Je kunt twee apps naast elkaar gebruiken, dus het is gemakkelijk om bijvoorbeeld een boodschappenlisjtje te maken en daarnaast het recept te houden. Verder kun je de Mail- en Berichten-app naast elkaar houden of juist een video kijken terwijl je ondertussen de reacties leest.

De opties zijn eindeloos en dat is precies waar de iPhone Duo zich in onderscheidt. Daar mag wat ons betreft nóg een mogelijkheid aan worden toegevoegd, want je kunt nu het formaat van de apps nog niet aanpassen. Het scherm wordt altijd exact in tweeën gedeeld, maar dat hadden we graag anders gezien. Zo kun je op de iPad zelf bepalen wat de grootte van de apps is, dat zou een mooie toevoeging zijn aan een latere versie van iOS 27 op de iPhone Duo.

Het scherm heeft daarnaast een aantal leuke functies, waaronder een Stand-by modus waarvoor je geen stroom nodig hebt. De iPhone Duo kan de modus activeren door het apparaat simpelweg neer te zetten. We merken dat dat vooral fijn is als we de iPhone Duo als wekker gebruiken, dat kan nu ook als die niet aan de lader ligt. Dat heeft nog een voordeel, want de accu van de iPhone Duo gaat langer mee als deze niet onnodig vaak wordt opgeladen. Stand-by op de iPhone Duo werkt dus waarschijnlijk zoals Apple de functie oorspronkelijk bedoeld heeft.

Luxe ontwerp met één nadeel

Bij de iPhone Duo zien we zonder twijfel het bijzonderste design dat de iPhone ooit heeft gehad. Apple heeft gekozen voor een titanium frame, dat de telefoon een luxe uitstraling geeft. Het frame en de scharnier­behuizing zijn gemaakt van Grade 5-titanium, dat vooralsnog geen last heeft van krassen. Bij de iPhone Duo kun je kiezen voor twee kleuren: dat zijn sterrenwit en nachthemel.

Heel spannend zijn die kleuren niet, al raden we wel de witte variant aan. Bij de zwarte uitvoering blijven vingerafdrukken erg goed zichtbaar, dat vooral vervelend is als je geen telefoonhoesje gebruikt. Bij de witte variant zijn die vingerafdrukken nauwelijks zichtbaar, alleen op de titanium rand zie je ze regelmatig. Al met al heeft de eerste vouwbare iPhone een heel strak ontwerp, met aan de achterkant magneten voor MagSafe.

Je kunt MagSafe gebruiken op de iPhone Duo, maar dat is niet zonder nadelen. De telefoon heeft een veel kleiner formaat dan reguliere iPhones, waardoor pashouders en draadloze opladers niet helemaal op de achterkant passen. Zowel pasjes als powerbanks zijn iets te lang, dus ze steken aan de onderkant uit. Dat is vooral jammer als je alle pasjes opbergt in je MagSafe-houder, die werkt niet optimaal met de iPhone Duo.

Telefoonhouders met MagSafe kun je wél gebruiken, zo lang de iPhone Duo is dichtgeklapt. Opengevouwen is het scherm te zwaar en schuift de telefoon naar één kant. Bij de meeste MagSafe-houders is de magneet nog niet sterk genoeg voor de iPhone Duo. Daar komt in de toekomst ongetwijfeld verandering in, maar het is wel iets om rekening mee te houden als je van plan bent om nu de iPhone Duo te kopen.

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De iPhone Duo zelf is enorm dun, mits de telefoon is opengeklapt. Dichtgevouwen is dat een ander verhaal, dan is de iPhone Duo juist aan de dikke kant. Het is natuurlijk niet gek met twee schermen op elkaar, maar het is wel behoorlijk wennen. Dat geldt ook voor het gewicht, want de iPhone Duo is beduidend zwaarder dan de iPhone 18 Pro. De telefoon is zelfs iets zwaarder dan de iPhone 18 Pro Max en dat merk je in het begin direct. Dat zwaardere gewicht wordt pas storend als je de iPhone Duo langere tijd gebruikt, dan is het verleidelijk om de telefoon even neer te leggen.

Na twee weken gebruik merken we nog steeds dat het om een compleet nieuwe iPhone gaat. Het is telkens zoeken waar alle knoppen zitten, zeker als je wisselt tussen dicht- en openvouwen en tussen verticaal en horizontaal. Bij de iPhone Duo vind je de volumeknoppen aan de bovenkant, de vergrendelknop en de cameraregelaar vind je aan de rechterzijde. Waar je bij de iPhone 18 Pro alle knoppen zonder nadenken vindt, laat ons richtingsgevoel bij de iPhone Duo nog wel eens te wensen over.

De cameraregelaar is wat ons betreft overigens overbodig bij de iPhone Duo. Sterker nog: de knop zit in de weg. Bij het openvouwen kun je eigenlijk niet om de cameraregelaar of vergrendelknop heen, want ze hebben beiden prominente plekken aan de zijkant. De iPhone gaat al relatief stroef open, maar de twee knoppen maken dat proces niet gemakkelijker. Wat ons betreft mag de cameraregelaar verdwijnen bij de volgende generatie van de iPhone Duo.

Touch ID keert terug

Ook niet onbelangrijk: de iPhone Duo heeft geen Face ID. In plaats daarvan heeft Apple gekozen voor Touch ID. Het is een opvallende keuze, zeker omdat alle andere iPhones al jaren Face ID hebben. Apple heeft Touch ID verwerkt in de vergrendelknop van de iPhone Duo, die aan de zijkant van het toestel is geplaatst. In praktijk voelt Touch ID als een stap terug, zeker als je komt van een iPhone met Face ID.

Touch ID zelf werkt naar behoren, maar de vergrendelknop zit op een moeilijke plek om snel te handelen. Je moet de iPhone Duo anders vastpakken om het toestel of een applicatie te ontgrendelen. Dat is ook het geval als je meldingen binnenkrijgt. Waar die normaal verschijnen als je simpelweg naar een iPhone met Face ID kijkt, moet je nu actief je vinger op de knop leggen.

We moeten zeggen dat we na twee weken nog steeds niet gewend zijn aan Touch ID. Het is naar onze mening een van de grootste minpunten van de iPhone Duo, al valt er wel omheen te werken. Met een Apple Watch kun je de iPhone Duo automatisch ontgrendelen, maar je hebt dan dus wel een Apple Watch nodig. Het is bovendien niet de veiligste manier, dus we zien in de toekomst graag Face ID terug bij de iPhone Duo.

Camera heeft verbeterpunten

De camera’s zijn misschien wel hét knelpunt van de iPhone Duo. Laten we dan ook vooropstellen: je koopt de iPhone Duo niet voor de camera. Als je fotografie belangrijk vindt, dan is de iPhone 18 Pro of de iPhone 18 Pro Max een betere keuze. Die toestellen hebben de beste camera’s op dit moment en beschikken over een verstelbaar diafragma. Laatstgenoemde ontbreekt bij de iPhone Duo, maar dat is niet de enige beperking van de camera’s.

De iPhone Duo heeft aan de achterzijde twee 48-megapixelcamera’s. De telelens ontbreekt, omdat die simpelweg niet in de dunne behuizing past. Dat betekent dat je maximaal tot twee keer kunt inzoomen zonder kwaliteitsverlies. Digitaal kun je tot tien keer inzoomen, maar dan gaat de kwaliteit al snel achteruit. Het inzoomen is een functie die we in de testperiode regelmatig gemist hebben, zeker toen we naar een concert gingen en een weekendje weg waren. Over het algemeen maakt de iPhone Duo prima foto’s, maar de zoomfunctie is wel echt een gemis.

Aan de achterzijde maakt de iPhone Duo uitstekende foto’s, maar bij de selfiecamera’s is dat een ander verhaal. De iPhone Duo heeft voorop een 12 megapixelcamera, die onder doet voor de frontcamera’s van recente iPhones. De frontcamera bij de iPhone 17 zit al op 18 megapixel, dus die maakt iets scherpere foto’s. Bij de iPhone 17 Pro (Max) en de iPhone 18 Pro (Max) zien we dezelfde frontcamera, dus het is jammer dat Apple deze niet naar de duurdere iPhone Duo heeft gebracht.

Het echte probleem zit bij de camera aan de binnenkant van de iPhone Duo. Apple heeft gekozen voor een lens onder het scherm en dat is helaas te zien aan de kwaliteit. Het is een camera met slechts vier megapixel, die vooral bij weinig licht erg slechte foto’s maakt. Overdag is de beeldkwaliteit nog te doen, al maakt de camera al snel korrelige foto’s en video’s.

Net als bij Touch ID geldt: er valt om het probleem heen te werken. Je kunt de iPhone Duo omgedraaid gebruiken, zodat je met de 48 megapixelcamera’s aan de achterkant selfies met een hogere beeldkwaliteit kunt maken. Zo krijg je alsnog mooie foto’s, maar dat doet volgens naar onze mening niet af aan het feit dat een 4-megapixelcamera niet thuishoort op een telefoon van 2300 euro.

Om positief te eindigen over de camera: Apple heeft wél een aantal leuke features toegevoegd, die typisch in de stijl van Apple zijn. Zo kun je Snoopy toevoegen aan het buitenste scherm, om vervolgens kinderen of andere mensen op de foto spontaner te laten lachen. Het is bovendien mogelijk om de iPhone Duo op een afstand neer te zetten om een groepsfoto te maken. De iPhone Duo registreert vervolgens wanneer iedereen klaar staat voor het fotomoment en maakt de foto automatisch. Wij zijn erg te spreken over deze functies, waarover Apple goed heeft nagedacht.

Dubbel zoveel batterij

De iPhone Duo heeft niet alleen twee schermen, maar beschikt ook over twee batterijen. Aan iedere kant van de iPhone Duo zit een batterij, die samenwerkt met de andere batterij voor een zo lang mogelijke accuduur. Volgens Apple gaat de iPhone Duo met het buitenscherm zo ongeveer 44 uur, met het binnenscherm is dat tot 31 uur. Gebruik je de schermen afwisselend? Dan is het tot 24 uur.

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In praktijk gaat de iPhone Duo ongeveer anderhalve tot twee dagen mee. Zeker als je de energiebesparingsmodus inschakelt heeft de iPhone Duo een indrukwekkende accuduur. Het is verrassend, omdat de iPhone Duo over een ontzettend dunne behuizing beschikt. Het betaalt zich dus uit dat Apple in de dunne behuizing twee accu’s heeft weten te verstoppen. Het is in onze testperiode zelden voorgekomen dat de iPhone Duo een lege accu had.

Leuk feitje nog: de iPhone Duo heeft niet alleen twee batterijen, het toestel heeft ook twee batterijcondities. De twee accu’s worden samen opgeladen, maar hebben niet evenveel laadcycli. Het is een slimme zet van Apple, want dit zorgt ervoor dat de accu’s in de iPhone Duo minder snel verslechteren. Op die manier zijn de batterijen minder snel aan vervanging toe én blijft de batterijconditie langer op orde.

iPhone Duo review: conclusie

Apple heeft de iPhone in 2026 de grootste update ooit gegeven in de vorm van de iPhone Duo. Na twee weken kunnen we zeggen: het is een prachtig toestel. De matte afwerking op het binnenscherm en de titanium behuizing geven de iPhone Duo een luxe uitstraling. Wel heeft die wat nadelen, zo voelt de iPhone dichtgeklapt misschien wel te dik aan en is het scherm aan de voorkant erg klein en kort. Dit zijn geen vreemde punten, want als gebruiker moeten we natuurlijk wennen aan de iPhone Duo. Helaas lijkt dat niet te lukken bij Touch ID, omdat Face ID een enorm gemis blijft. Hetzelfde geldt voor de camera’s: ook die laten te wensen over. De frontcamera’s presteren ondermaats voor een telefoon van dit geld, maar de achtercamera’s maken veel goed. Met de 48-megapixelcamera’s maak je uitstekende foto’s, video’s én selfies. Al met al is het een heel mooi toestel, maar aan bepaalde onderdelen als de software merk je zeker dat het om een eerste generatie gaat. De iPhone Duo laat genoeg ruimte voor verbetering bij de volgende generatie, al is dit meteen een hele goede eerste generatie. Zeker voor een Apple-product, want het bedrijf staat er toch om bekend dat je een eerste generatie doorgaans beter niet kunt aanschaffen. Bij de iPhone Duo is dat niet het geval, al blijft het de vraag of de eerste vouwbare iPhone zoveel geld waard is. Je levert in op de camera’s en Face ID, maar krijgt er wel een prachtige iPhone voor terug. Wil je geen risico nemen? Wacht dan op de volgende iPhone Duo óf kies voor de iPhone 18 Pro. Vind je het juist leuk om echt eens iets compleets anders te hebben? Dan is de iPhone Duo de perfecte keuze voor jou, mits je het geld waard vindt!

iPhone Duo kopen

Ben je enthousiast over alle nieuwe functies van de iPhone Duo? En ben je op zoek naar een iPhone die écht iets anders te bieden heeft? De iPhone Duo is dan zonder twijfel de beste keuze in 2026, zeker als je veel gaat multitasken op je volgende iPhone. Je haalt de iPhone Duo in combinatie met een abonnement tegen een veel lagere prijs. Providers stunten met hoge kortingen en extra combinatievoordelen. Bekijk hier waar je de iPhone Duo het voordeligst in huis haalt:

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Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.