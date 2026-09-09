Belangrijkste verbeteringen

Er is weer een nieuwe generatie van de Apple Watch! Op 9 september is de Apple Watch Series 12 gepresenteerd, die vooral onder de motorkap verbeteringen heeft. We zetten ze voor je op een rij:

Draait op de S11-chip ;

; Bloeddrukmeter is uitgebreid;

is uitgebreid; Vernieuwde Gezondheid-app ;

; Bekend design van de Apple Watch Series 11;

van de Apple Watch Series 11; Verbeterde accuduur ;

; Beginprijs van minimaal 449 euro ;

; Release in september 2026.

De Apple Watch Series 12 heeft ongeveer hetzelfde ontwerp als de Apple Watch Series 11 en Apple Watch Series 10. Apple heeft de belangrijkste veranderingen aan de binnenkant doorgevoerd, want de smartwatch heeft voor het eerst sinds 2024 een nieuwe processor. Wij zetten de belangrijkste verbeteringen voor je onder elkaar!

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Is de Apple Watch Series 12 het waard?

De Apple Watch Series 12 heeft voor het eerst sinds 2024 van een nieuwe chip (S11), waardoor de nieuwe smartwatch veel sneller is. Dat merk je vooral bij het openen van applicaties, dat gaat weer wat sneller bij de Apple Watch Series 12. Met de nieuwe processor krijgt heeft de Apple Watch ook minimaal een jaar langer ondersteuning voor watchOS-updates.Verder krijgt de Apple Watch Series 12 meer sport- en gezondheidsfuncties.

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Belangrijke specificaties

Scherm: groothoek oled Processor: S11 (64-bits duaul-core) Resolutie: 374 x 446 / 416 x 496 px Opslagruimte: 64 GB Behuizing: aluminium / titanium Batterij: tot 24 uur Gewicht (vanaf): 36,5 / 39,5 g Snelladen: Ja

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Series 12? De verschillen tussen de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Series 12 zijn redelijk groot. Onder de motorkap heeft de Apple Watch Series 12 een grote update gehad, want de smartwatch heeft een snellere processor. Dat merk je bij het dagelijks gebruik, zo gaat het openen van apps sneller en soepeler. Verder heeft de volgende Apple Watch meer sport- en gezondheidsfuncties dan de Apple Watch Series 11. Waar kun je de Apple Watch Series 12 het goedkoopst kopen? Je koopt de Apple Watch Series 12 vanaf 449 euro (aluminiumversie). In onze prijsvergelijker zie je de laagste prijzen. Hoe lang gaat de batterij mee van de Apple Watch Series 12? De Apple Watch Series 12 een vergelijkbare batterijduur dan de Apple Watch Series 11. Dat is het gevolg van de snellere chip en het energiezuinige watchOS 27. De smartwatch gaat minimaal 24 uur mee bij normaal gebruik. Hoe groot is de Apple Watch Series 12? De Apple Watch Series 12 krijgt hetzelfde ontwerp als de Apple Watch Series 11 en komt in twee formaten. Dat zijn dezelfde afmetingen als we bij de Apple Watch Series 11 zien. De kleine uitvoering heeft in dat geval een lengte van 42 millimeter, breedte van 36 millimeter en is 9,7 mm dik. De grotere variant heeft een lengte van 46 millimeter, breedte van 39 millimeter en is eveneens 9,7 mm dik. De versie van keramiek is 9,85 mm dik. Is de Apple Watch Series 12 waterdicht? De nieuwe Apple Watch wordt waterbestendig tot 50 meter, dus je kunt de Apple Watch Series 12 gebruiken om mee te zwemmen. Hoe lang duurt het om de Apple Watch Series 12 op te laden? De Apple Watch Series 12 is voorzien van een snellaadfunctie. Een kwartier opladen is goed voor 12 uur gebruik. Krijg ik een oplader bij de Apple Watch Series 12? De nieuwe Apple Watch wordt alleen met een usb-c-kabel geleverd. Hier krijg je geen usb-c-adapter bij, deze moet je apart aanschaffen. Of je gebruikt een iPhone-oplader met usb-c aansluiting als je die al hebt.

Apple Watch Series 12 in detail

De Apple Watch Series 12 werd gepresenteerd op 9 september 2026. Met de nieuwe chip is de volgende Apple Watch veel sneller, zodat applicaties en functies soepeler draaien. De Apple Watch is weer uitgebracht in twee formaten, dat is 42 millimeter en 46 millimeter. Je kunt kiezen voor aluminium (Donkerbrons, Lichtgoud, Zwart, Spacegrijs), titanium (Stralend Goud en Naturel) of keramiek (Parelwit en Nachtblauw).

S11-chip De Apple Watch Series 12 krijgt een nieuwe processor. Dat is ook wel nodig, want Apple heeft de smartwatch sinds 2024 niet meer van een nieuwe chip voorzien. De nieuwe generatie van de Apple Watch draait op de S11-chip, die veel sneller is dan de huidige S10-chip in de Apple Watch Series 11. De nieuwe processor heeft twee voordelen. De nieuwe chip is sneller en krachtiger, waardoor applicaties sneller openen en minder snel vastlopen. Door de nieuwe processor heeft de Apple Watch meer rekenkracht, dat ook wel tijd werd. De S9- en S10-chip waren ongeveer even snel, dus de Apple Watch heeft al sinds 2023 dezelfde rekenkracht. Verder is de nieuwe chip energiezuiniger, dus de Apple Watch Series 12 gaat weer wat langer mee. watchOS 27 De presentatie van de Apple Watch Series 12 gaat gepaard met de release van watchOS 27. Dat is de softwareversie waar de nieuwe generatie van de Apple Watch standaard op draait. Met watchOS 27 komen grote veranderingen naar de Apple Watch, maar die zijn niet altijd zichtbaar. Apple heeft de software achter watchOS 27 sneller en energiezuiniger gemaakt, waardoor de Apple Watch veel sneller is. Zeker bij de nieuwe Apple Watch Series 12 maakt watchOS 27 een groot verschil in combinatie met de nieuwe S11-chip. Met watchOS 27 komt Apple Intelligence bovendien naar de Apple Watch. De Apple Watch Series 12 krijgt een aantal exclusieve functies, die gefocust zijn op fitness en gezondheid. Siri AI komt ook naar de nieuwe Apple Watch.

Apple Watch Series 12 kopen

Je kunt de Apple Watch Series 12 nu al bestellen voor een vanaf bedrag van 449 euro. Je krijgt de smartwatch dan op vrijdag 18 september in huis en dan ligt ie ook in de winkels. Dat betekent dat de volgende generatie van de Apple Watch minimaal deze prijzen krijgt:

Aluminium 42 millimeter: 449 euro (met Cellular 569 euro)

(met Cellular 569 euro) Aluminium 46 millimeter: 479 euro (met Cellular 599 euro)

(met Cellular 599 euro) Titanium 42 millimeter: 799 euro

Titanium 46 millimeter: 849 euro

Keramiek 42 millimeter: 1049 euro

Keramiek 46 millimeter: 1099 euro

Vind je deze prijzen te hoog? Dan is de Apple Watch Series 11 nog steeds een hele goede keuze in 2026. Die generatie van de Apple Watch draait op de S10-chip, heeft een accuduur van 24 uur en is inmiddels veel goedkoper te krijgen. Ben je benieuwd waar je de Apple Watch Series 11 het goedkoopst haalt? Vergelijk dan hier de beste prijzen, zodat je nooit te veel betaalt: