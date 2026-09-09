Apple Watch Series 12

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Apple Watch Series 12
Apple Watch Series 12
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Laatste update: 2 uur geleden

Belangrijkste verbeteringen

Er is weer een nieuwe generatie van de Apple Watch! Op 9 september is de Apple Watch Series 12 gepresenteerd, die vooral onder de motorkap verbeteringen heeft. We zetten ze voor je op een rij:

  • Draait op de S11-chip;
  • Bloeddrukmeter is uitgebreid;
  • Vernieuwde Gezondheid-app;
  • Bekend design van de Apple Watch Series 11;
  • Verbeterde accuduur;
  • Beginprijs van minimaal 449 euro;
  • Release in september 2026.

De Apple Watch Series 12 heeft ongeveer hetzelfde ontwerp als de Apple Watch Series 11 en Apple Watch Series 10. Apple heeft de belangrijkste veranderingen aan de binnenkant doorgevoerd, want de smartwatch heeft voor het eerst sinds 2024 een nieuwe processor. Wij zetten de belangrijkste verbeteringen voor je onder elkaar!

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FAQ Apple Watch Series 12 in detail Apple Watch Series 12 kopen

Is de Apple Watch Series 12 het waard?

De Apple Watch Series 12 heeft voor het eerst sinds 2024 van een nieuwe chip (S11), waardoor de nieuwe smartwatch veel sneller is. Dat merk je vooral bij het openen van applicaties, dat gaat weer wat sneller bij de Apple Watch Series 12. Met de nieuwe processor krijgt heeft de Apple Watch ook minimaal een jaar langer ondersteuning voor watchOS-updates.Verder krijgt de Apple Watch Series 12 meer sport- en gezondheidsfuncties.

41mm 42mm 45mm 46mm
Apple Watch Series 11 € 366,99 € 388,95
Apple Watch Series 10 € 418,39 € 378,01
Apple Watch Series 9 € 379,- € 399,-
Apple Watch Series 8 € 339,99 € 359,99
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Belangrijke specificaties

Scherm:groothoek oledProcessor:S11 (64-bits duaul-core)
Resolutie:374 x 446 / 416 x 496 pxOpslagruimte:64 GB
Behuizing:aluminium / titaniumBatterij:tot 24 uur
Gewicht (vanaf):36,5 / 39,5 gSnelladen:Ja

Apple Watch Series 12 vergelijken

Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12

Nieuw
Bekijk Apple Watch Series 12

42 mm en 46 mm LTPO Oled Display scherm

282 mAh

Draadloos laden

Tot 64 GB opslag

Apple S11

GPS, hartslagmeter, Slaapmonitor, Ongelukdetectie, Contactloos betalen, Bellen zonder telefoon

  • Nieuwe chip
  • Verbeterde accuduur
  • Meer sportfuncties
  • Extra gezondheidsfeatures

Release: 09 / 2026

Apple Watch Series 11

Apple Watch Series 11

vanaf € 366,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple Watch Series 11

42 mm en 46 mm LTPO Oled Display scherm

Draadloos laden

Tot 64 GB opslag

GPS, hartslagmeter, Slaapmonitor, Ongelukdetectie, Contactloos betalen, Bellen zonder telefoon

  • Groter scherm
  • Langere batterijduur
  • Hoge bloeddruk detectie

Release: 09 / 2025

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10

vanaf € 378,01

Bekijk prijzen Bekijk Apple Watch Series 10

Draadloos laden

Tot 64 GB opslag

Apple S10

GPS, hartslagmeter, Contactloos betalen, Bellen zonder telefoon

  • Groter en dunner
  • Nieuwe gezondheidsfeatures
  • Langere batterijduur
  • Nieuwe kleuren

Release: 09 / 2024

Apple Watch SE 2024

Apple Watch SE 2024

vanaf € 229,99

Bekijk prijzen Bekijk Apple Watch SE 2024

40 mm en 44 mm Retina OLED scherm

394×324 pixels

Geen draadloos laden

GPS, hartslagmeter, Contactloos betalen, Bellen zonder telefoon

  • Optische hartslagsensor
  • Waterbestendig tot 50 meter
  • SOS-noodmelding
  • Crashdetectie en valdetectie

Release: 09 / 2022

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Series 12?

De verschillen tussen de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Series 12 zijn redelijk groot. Onder de motorkap heeft de Apple Watch Series 12 een grote update gehad, want de smartwatch heeft een snellere processor. Dat merk je bij het dagelijks gebruik, zo gaat het openen van apps sneller en soepeler. Verder heeft de volgende Apple Watch meer sport- en gezondheidsfuncties dan de Apple Watch Series 11.

Waar kun je de Apple Watch Series 12 het goedkoopst kopen?

Je koopt de Apple Watch Series 12 vanaf 449 euro (aluminiumversie). In onze prijsvergelijker zie je de laagste prijzen.

Hoe lang gaat de batterij mee van de Apple Watch Series 12?

De Apple Watch Series 12 een vergelijkbare batterijduur dan de Apple Watch Series 11. Dat is het gevolg van de snellere chip en het energiezuinige watchOS 27. De smartwatch gaat minimaal 24 uur mee bij normaal gebruik.

Hoe groot is de Apple Watch Series 12?

De Apple Watch Series 12 krijgt hetzelfde ontwerp als de Apple Watch Series 11 en komt in twee formaten. Dat zijn dezelfde afmetingen als we bij de Apple Watch Series 11 zien. De kleine uitvoering heeft in dat geval een lengte van 42 millimeter, breedte van 36 millimeter en is 9,7 mm dik. De grotere variant heeft een lengte van 46 millimeter, breedte van 39 millimeter en is eveneens 9,7 mm dik. De versie van keramiek is 9,85 mm dik.

Is de Apple Watch Series 12 waterdicht?

De nieuwe Apple Watch wordt waterbestendig tot 50 meter, dus je kunt de Apple Watch Series 12 gebruiken om mee te zwemmen.

Hoe lang duurt het om de Apple Watch Series 12 op te laden?

De Apple Watch Series 12 is voorzien van een snellaadfunctie. Een kwartier opladen is goed voor 12 uur gebruik.

Krijg ik een oplader bij de Apple Watch Series 12?

De nieuwe Apple Watch wordt alleen met een usb-c-kabel geleverd. Hier krijg je geen usb-c-adapter bij, deze moet je apart aanschaffen. Of je gebruikt een iPhone-oplader met usb-c aansluiting als je die al hebt.

Apple Watch Series 12 in detail

De Apple Watch Series 12 werd gepresenteerd op 9 september 2026. Met de nieuwe chip is de volgende Apple Watch veel sneller, zodat applicaties en functies soepeler draaien. De Apple Watch is weer uitgebracht in twee formaten, dat is 42 millimeter en 46 millimeter. Je kunt kiezen voor aluminium (Donkerbrons, Lichtgoud, Zwart, Spacegrijs), titanium (Stralend Goud en Naturel) of keramiek (Parelwit en Nachtblauw).

S11-chip

S11-chip

De Apple Watch Series 12 krijgt een nieuwe processor. Dat is ook wel nodig, want Apple heeft de smartwatch sinds 2024 niet meer van een nieuwe chip voorzien. De nieuwe generatie van de Apple Watch draait op de S11-chip, die veel sneller is dan de huidige S10-chip in de Apple Watch Series 11.

De nieuwe processor heeft twee voordelen. De nieuwe chip is sneller en krachtiger, waardoor applicaties sneller openen en minder snel vastlopen. Door de nieuwe processor heeft de Apple Watch meer rekenkracht, dat ook wel tijd werd. De S9- en S10-chip waren ongeveer even snel, dus de Apple Watch heeft al sinds 2023 dezelfde rekenkracht. Verder is de nieuwe chip energiezuiniger, dus de Apple Watch Series 12 gaat weer wat langer mee.

watchOS 27

watchOS 27

De presentatie van de Apple Watch Series 12 gaat gepaard met de release van watchOS 27. Dat is de softwareversie waar de nieuwe generatie van de Apple Watch standaard op draait. Met watchOS 27 komen grote veranderingen naar de Apple Watch, maar die zijn niet altijd zichtbaar. Apple heeft de software achter watchOS 27 sneller en energiezuiniger gemaakt, waardoor de Apple Watch veel sneller is. Zeker bij de nieuwe Apple Watch Series 12 maakt watchOS 27 een groot verschil in combinatie met de nieuwe S11-chip.

Met watchOS 27 komt Apple Intelligence bovendien naar de Apple Watch. De Apple Watch Series 12 krijgt een aantal exclusieve functies, die gefocust zijn op fitness en gezondheid. Siri AI komt ook naar de nieuwe Apple Watch.

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Apple Watch Series 12 kopen

Je kunt de Apple Watch Series 12 nu al bestellen voor een vanaf bedrag van 449 euro. Je krijgt de smartwatch dan op vrijdag 18 september in huis en dan ligt ie ook in de winkels. Dat betekent dat de volgende generatie van de Apple Watch minimaal deze prijzen krijgt:

  • Aluminium 42 millimeter: 449 euro (met Cellular 569 euro)
  • Aluminium 46 millimeter: 479 euro (met Cellular 599 euro)
  • Titanium 42 millimeter: 799 euro
  • Titanium 46 millimeter: 849 euro
  • Keramiek 42 millimeter: 1049 euro
  • Keramiek 46 millimeter: 1099 euro

Vind je deze prijzen te hoog? Dan is de Apple Watch Series 11 nog steeds een hele goede keuze in 2026. Die generatie van de Apple Watch draait op de S10-chip, heeft een accuduur van 24 uur en is inmiddels veel goedkoper te krijgen. Ben je benieuwd waar je de Apple Watch Series 11 het goedkoopst haalt? Vergelijk dan hier de beste prijzen, zodat je nooit te veel betaalt:

Apple Watch Series 11 42mm prijzen vergelijken

Apple Watch Series 11 42mm prijzen vergelijken
Apple Watch Series 11 46mm prijzen vergelijken

Apple Watch Series 11 46mm prijzen vergelijken

Apple Watch Series 12 specs

Algemeen

Aangekondigd 9 september 2026
Releasedatum 18 september 2026
Besturingssysteem watchOS
Compatibiliteit iOS

Behuizing

Materiaal behuizing Aluminium
Gewicht 29 gram
Lengte 46 mm
Breedte 39 mm
Dikte 9.7 mm
Kleur Gitzwart
Kleur behuizing Gitzwart
Bandgrootte S/M

Display

Schermgrootte 42 mm en 46 mm
Vorm scherm Vierkant
Type scherm LTPO Oled Display

Processor en geheugen

Chipset Apple S11
Opslagcapaciteit 64 GB

Connectiviteit

eSIM
Ja
Mobiel internet
Nee
WiFi aanwezig
Ja
NFC
Ja
Bluetooth-versie Bluetooth 5.3

Sensoren

Accelerometer
Ja
Hartslagmeter
Ja
Gyroscoop
Ja
GPS
Ja
Bloeddrukmeter
Ja
Zuurstofsaturatiemeter
Ja
Barometer
Ja

Camera

Camera
Nee

Batterij

Capaciteit 282 mAh
Type Lithium-Ion
Draadloos laden
Ja
Connector Magnetisch

Extra's

Spatwaterdicht
Ja
Waterdicht
Ja
Stofdicht
Ja
Microfoon
Ja
Belfunctie
Ja
Speaker
Ja
Trilfunctie
Ja
Stappenteller
Ja
Slaapmonitor
Ja
Ongelukdetectie
Ja
Menstruatie tracker
Ja
Stress tracker
Nee
Calorieën tracker
Nee
Lichaamstemperatuur tracker
Ja
Rolstoelmodus
Nee
Assistent Siri

Lees verder na de advertentie.

Gebruikers reviews Apple Watch Series 12

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