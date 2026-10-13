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WhatsApp kan binnenkort je toegang weigeren: zo voorkom je dat

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
13 oktober 2026, 21:51
2 min leestijd
WhatsApp kan binnenkort je toegang weigeren: zo voorkom je dat

WhatsApp voert een nieuwe beveiligingsmaatregel in, waardoor je kan worden buitengesloten van je account. Gelukkig is dat eenvoudig te voorkomen.

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WhatsApp kan je toegang blokkeren

WhatsApp komt met een nieuwe beveiligingsmaatregel die ervoor zorgt dat niet iedereen zomaar meer kan inloggen bij je account. Volgens WABetaInfo gaat de chatdienst WhatsApp gebruikers de toegang weigeren wanneer hun telefoon op een verouderde versie van iOS (of Android) draait.

whatsapp Liquid Glass

Probeer je dus met een iPhone met een oude versie van iOS in te loggen? Dan krijg je voortaan een waarschuwing te zien. Daarin vertelt WhatsApp dat je eerst de software van je telefoon moet bijwerken. Zonder de benodigde update kom je WhatsApp dus niet meer in.

De maatregel wordt momenteel uitgerold voor zowel iPhones als Android-toestellen. Welke versies van iOS en Android precies worden geblokkeerd, heeft WhatsApp echter nog niet bekendgemaakt.

whatsapp update

Waarom doet WhatsApp dit?

Dat heeft alles te maken met veiligheid. Oudere versies van iOS en Android kunnen beveiligingslekken bevatten. Kwaadwillenden kunnen daar misbruik van maken om bijvoorbeeld schadelijke software op je telefoon te installeren. En dat wil je natuurlijk niet.

Zo voorkom je dat WhatsApp je blokkeert

Gelukkig is de oplossing simpel. Als je ervoor zorgt dat je iPhone up-to-date is, zal Whatsapp je nooit toegang tot de app weigeren. Om te controleren of je jouw iPhone hebt bijgewerkt, volg je onderstaande stappen.

  1. Open de Instellingen op je iPhone;
  2. Tik op ‘Algemeen’;
  3. Kies voor ‘Software-update’;
  4. Installeer de nieuwste beschikbare iOS-update.

Niet iedereen krijgt de nieuwe waarschuwing meteen te zien. De maatregel wordt geleidelijk ingevoerd. Maar het is verstandig om je iPhone nu alvast bij te werken. Zo voorkom je dat je straks ineens niet meer kunt WhatsAppen.

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