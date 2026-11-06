Deze verborgen iPhone-functie verpest je foto’s: zo los je het op

Maak je regelmatig foto’s met je iPhone maar zien ze er toch anders uit dan je had verwacht, dan kan dat aan deze verborgen functie liggen.

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Deze verborgen functie laat foto’s er véél slechter uitzien

Apple heeft een verborgen functie op je iPhone toegevoegd waarmee je foto’s automatisch een andere uitstraling geeft. Dat is echter niet altijd een verbetering! De functie heet Fotografische stijlen en is beschikbaar op verschillende recente iPhone-modellen. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor warmere kleuren, meer contrast of juist een koelere tint.

Dat klinkt handig, maar er zit een nadeel aan. Zodra je een stijl selecteert, wordt die automatisch toegepast op alle foto’s die je maakt. Daardoor kunnen kleuren onnatuurlijk worden, verdwijnen details in donkere delen van je foto’s of krijgen gezichten een vreemde kleur. Vooral de stijlen met veel contrast of verzadiging kunnen ervoor zorgen dat foto’s er minder natuurlijk uitzien. Tijdens het fotograferen merk je dat niet altijd direct.

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Zo zet je de functie uit

Wil je liever foto’s maken zoals Apple ze standaard bedoelt? Dan kun je de verborgen functie gelukkig eenvoudig terugzetten naar de oorspronkelijke instelling. Dat doe je als volgt:

Open de app Instellingen; Scrol naar beneden en tik op ‘Camera’; Kies voor ‘Fotografische stijlen’; Selecteer ‘Standaard’.

Vanaf dat moment gebruikt je iPhone weer de normale kleurweergave. Je hoeft dus niet langer bang te zijn dat een eerder gekozen stijl ongemerkt iedere nieuwe foto beïnvloedt.

En zo pas je ze aan

Het is overigens niet noodzakelijk om de verborgen functie helemaal uit te schakelen. Fotografische stijlen kunnen ook mooie resultaten opleveren als je ze met mate gebruikt. In de Camera-app kun je verschillende stijlen uitproberen en de intensiteit aanpassen.

Open de Camera-app, tik op de cameraregelaars of veeg omhoog en kies Stijlen. Vervolgens kun je door de beschikbare opties bladeren en de uitstraling naar wens aanpassen.

Ook achteraf kun je bij ondersteunde iPhones de fotografische stijl van een foto wijzigen via de Foto’s-app. Zo hoef je een geslaagde foto niet meteen weg te gooien als de kleuren tegenvallen. Gebruik ‘Standaard’ als uitgangspunt en experimenteer alleen met andere stijlen wanneer je bewust een bepaalde sfeer wilt creëren.

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