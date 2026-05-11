Er komt een grote update voor de Apple Watch aan! Dit jaar is watchOS 27 de belangrijkste softwareversie voor de Apple Watch. Wij zetten alle verwachte functies voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functies watchOS 27

Er komt weer een nieuwe softwareversie voor de Apple Watch aan! Apple werkt aan watchOS 27, de belangrijkste software-update van 2026 voor de Apple Watch. Met de update komen weer veel nieuwe functies naar de smartwatch, die Apple begin juni 2026 aankondigt. Benieuwd wat de geruchten zeggen? Deze nieuwe functies worden verwacht in watchOS 27!

1. Nieuwe wijzerplaat

Apple brengt ieder jaar nieuwe wijzerplaten naar de Apple Watch en dat is met watchOS 27 niet anders. Volgens geruchten komt de modulaire wijzerplaat met de update naar alle Apple Watches. Nu is deze wijzerplaat nog exclusief voor de grotere Apple Watch Ultra, vanaf watchOS 27 kunnen ook andere modellen deze wijzerplaat instellen. Daarnaast komt er zonder twijfel nog een extra wijzerplaat in het thema van watchOS 27.

2. Apple Intelligence

Apple Intelligence is al jaren beschikbaar op de iPhone, iPad en Mac, maar de Apple Watch werd pas in 2025 uitgebreid met kunstmatige intelligentie. In 2026 gaat Apple nog een stap verder, want er komen meer functies van Apple Intelligence naar de smartwatch. Het is nog niet duidelijk om welke features het gaat, mogelijk wordt de Apple Watch uitgebreid met een gezondheidscoach. Wel duidelijk is dat watchOS 27 meer gaat inzetten op Apple Intelligence.

3. Verbeteringen

Volgens geruchten focust Apple verder op het verbeteren van de bestaande software. Met watchOS 26 voerde Apple grote veranderingen door, zo kwam Liquid Glass naar de smartwatch en kreeg de Apple Watch ondersteuning voor bloeddrukmeldingen. Apple zorgt er in watchOS 27 voor dat deze nieuwe functies stabieler werken en dat de interface voor iedereen goed afleesbaar blijft. De software werkt bovendien efficiënter, zodat de accu minder snel leeg gaat.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ondersteunde Apple Watches

Er komen nieuwe functies en belangrijke verbeteringen naar de Apple Watch met watchOS 27. Heb jij niet de nieuwste Apple Watch? Dan hebben we goed nieuws, want het is de verwachting dat alle Apple Watches met watchOS 26 kunnen updaten naar watchOS 27. Er valt dus geen generatie van de smartwatch af, waardoor de meeste gebruikers probleemloos kunnen bijwerken naar de nieuwste softwareversie. Dat zijn deze modellen:

Release van watchOS 27

De belangrijkste update voor de Apple Watch in 2026 verschijnt pas in september, maar wordt al veel eerder gepresenteerd. Apple heeft de WWDC al aangekondigd, die vindt plaats van 8-12 juni juni 2026. Op maandagavond om 19.00 uur trapt Apple de WWDC af met de presentatie van de belangrijkste updates van het jaar, waaronder iOS 27, iPadOS 27 en watchOS 27. Die avond weten we welke nieuwe functies naar de Apple Watch komen.

Dezelfde avond brengt Apple al de eerste testversie van watchOS 27 uit voor ontwikkelaars. We moeten vervolgens nog even wachten op de definitieve versie, die komt pas in september. Apple heeft de officiële release van watchOS 27 nog niet aangekondigd, maar houdt ieder jaar wel ongeveer dezelfde tijdlijn aan bij het uitbrengen van updates. Op deze dagen verschenen soortgelijke updates eerder:

iOS 16: maandag 12 september 2022

iOS 17: maandag 18 september 2023

iOS 18: maandag 16 september 2024

iOS 26: maandag 15 september 2025

iOS 27: maandag 14 september 2026 (verwacht)

Als we deze lijn doortrekken is de kans groot dat watchOS 27 op maandag 14 september 2026 beschikbaar komt voor alle gebruikers. Wil je niks missen van watchOS 27? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!