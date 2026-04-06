De MacBook Air 2026 is beter dan ooit. En dat maakt hem dé laptop die bijna iedereen moet hebben. Lees er alles over in onze MacBook Air 2026-review!

MacBook Air 2026 pluspunten M5-chip

M5-chip Standaard 512 GB opslag

Standaard 512 GB opslag Nieuwe N1-chip Minpunten MacBook Air 2026 Weinig verschil met MacBook Air 2025

Weinig verschil met MacBook Air 2025 Geen adapter meegeleverd

Geen adapter meegeleverd Kleur ‘Middernacht’ is erg gevoelig voor vingervlekken

Review MacBook Air 2026: de beste laptop voor (bijna) iedereen

Ik heb jarenlang tevreden op een MacBook Air met een M1-chip gewerkt. En daarom was upgraden lange tijd niet aan de orde. Die M1 uit 2020 was altijd een krachtpatser, had een ongekende batterijduur en was superdun. Ten minste… voor de dingen die ik ermee deed.

Maar langzaam begon m’n vertrouwde Apple-laptop toch zijn leeftijd te tonen. De batterij hield het niet zo lang meer vol en ik moest steeds vaker eerst wat ruimte vrijmaken wanneer macOS voor de zoveelste keer stond te tetteren dat er een nieuwe update klaarstaat.

Desondanks kon ik prima mijn werk doen en waren de tekortkomingen slecht lichtelijk irritant. Maar nu kwam Apple onlangs met twee nieuwe laptops. De MacBook Neo en de MacBook Air 2026. En toen begon het toch een beetje te kriebelen …

MacBook Air 2026 specificaties Scherm Scherm 13 inch Retina HD (IPS LCD) 2560 x 1664 pixels Performance Performance Apple M5 Tot 16 GB werkgeheugen Opslag Opslag Tot 256GB opslag Batterij Batterij Tot 18 uur batterijduur Gewicht Gewicht 1.23 kilo Bekijk alle Apple MacBook Air 2026 specificaties

MacBook Air 2026 vs MacBook Neo

De MacBook Neo sprak me eigenlijk als eerste aan met zijn kekke kleurtjes en absurd lage prijs (€ 695,-). Maar toen ik wat beter naar de specificaties keek, miste ik toch een aantal functies.

Zo zit Touch ID alleen op de versie met 512 GB en het toetsenbord heeft geen verlichting. Ook het ontbreken van MagSafe, Force Touch in de touchpad, en de langzamere usb-c-poorten zorgden voor gefronste wenkbrauwen.

Daarnaast is de A18 Pro-chip in de MacBook Neo vlot, maar hij is op multicore-gebied ongeveer net zo snel als een M1-chip (en laat die chip nou net in mijn oude MacBook Air zitten). Dus qua performance win ik daar niet zo heel veel mee.

Toegegeven, de single-core performance is wel een stuk beter dan de M1 en de meeste apps maken daar gebruik van. Maar als ik een nieuwe laptop koop wil ik wel weer een aantal jaar vooruit kunnen. En de performance-winst van de Neo valt me dan simpelweg wat tegen. De Neo is ook meer de perfecte laptop voor studenten of als dit je allereerste Mac-laptop is.

Dus toen viel mijn oog op de MacBook Air 2026. En laten we op de redactie nou net een nieuw exemplaar hebben liggen. Dus ik zag m’n kans en probeerde hem meteen uit. En na er even mee gespeeld te hebben wist ik het zeker: mijn oude MacBook Air met M1 mag eindelijk van zijn oude dag gaan genieten. Ik wil niet meer terug!

M5-chip: snel, sneller en… snelst

Ik had mijn MacBook Air M1 altijd geprezen vanwege de snelheid en batterijduur, maar na even met de MacBook Air 2026 gewerkt te hebben voel je het verschil toch wel meteen. Apps starten niet alleen sneller, maar vrijwel alles reageert vlotter.

Dit had de MacBook Neo ook al, maar de Macbook Air is toch weer een stuk vlotter. Dit zie je vooral tijdens het multitasken, met meerdere zware programma’s open. Dat is iets waar mijn oude M1 toch echt wel moeite mee had. De Neo is wel wat sneller dan mijn MacBook Air M1, maar tegen het geweld van de Macbook Air 2026 met een M5 kan hij niet op.

Nu is de M1 natuurlijk alweer 6 jaar oud. En inmiddels heeft Apple de M2, de M3 en de M4 op de markt gebracht. Maar nog altijd is de M5 zo’n twintig procent sneller dan de M4.

En volgens Apple zijn de grafische prestaties tot 30 procent beter in vergelijking met M4 en tot 2,5x beter vergeleken met M1. M5 bevat ook de Apple ray tracing-engine van de derde generatie, die voor 45 procent betere graphics zorgt in games die ray-tracing gebruiken.

Sneller en meer opslag

Een van de frustraties die ik de laatste tijd vooral had met mijn MacBook Air M1 was de beperkte opslag. Ik koos jaren geleden voor de instapversie met 256 GB SSD, wat prima was voor de basisdingen in die tijd. Maar bestanden, apps en updates worden de laatste jaren steeds groter. En mijn SSD zat het afgelopen jaar toch echt regelmatig aan zijn limiet.

Gelukkig komt de MacBook Air 2026 standaard met een grotere SSD van 512 GB. Hij is ook nog eens een stuk sneller dan de voorgaande versies. Houd er wel rekening mee dat 512 GB ook vrij standaard is geworden. Dus als je weet dat je deze MacBook Air 2026 lange tijd gaat gebruiken, dan is het verstandig om toch voor iets meer opslag te kiezen. Naast 512 GB heb je nog de keuze uit 1 TB, 2 TB en 4 TB bij deze MacBook Air.

N1-chip met ondersteuning voor wifi 7

Apple heeft de MacBook Air 2026 ook voorzien van een N1-chip. Deze N1-chip zorgt ervoor dat wifi 7 nu naar de MacBook Air komt. Dat betekent sneller internet en een stabielere draadloze verbinding.

Maar dan moet het draadloze netwerk waarop je bent verbonden wel ondersteuning hebben voor deze nieuwe techniek. Heeft die dat niet? Dan haal je daar ook geen profijt uit.

Ontwerp en kleuren

Het dunne en lichte ontwerp is uiteraard gebleven, dus de laptop is nog steeds ideaal om overal mee naartoe te nemen. De MacBook Air 2026 heeft het nieuwe hoekige design met afgeronde hoeken wat deze serie al sinds de MacBook Air 2022 heeft.

De MacBook Air 2026 is 21,5 centimeter hoog, 30,41 centimeter breed, 1,13 centimeter diep en weegt 1,24 kilogram. Bij de MacBook Air 2026 heb je de keuze uit de kleuren hemelsblauw, zilver, sterrenlicht en middernacht. Wij hadden voor deze review een MacBook Air 2026 in de kleur middernacht.

Bij het ontwerp zijn er verder geen wijzigingen, dat betekent dat je opnieuw tussen een 13- en 15-inch lcd-scherm kunt kiezen. Maar als je net als ik van een M1 komt, dan is het design wel eventjes wennen. De MacBook Air M1 had nog de oude, schuin aflopend look.

Batterijduur: goed maar niet verbeterd

De batterijduur is uitstekend, en ik merkte meteen hoeveel slechter de batterij van mijn oude MacBook Air was geworden. Met de nieuwe MacBook Air 2026 kon ik makkelijk weer een dag op de batterij vooruit. Maar je moet dan natuurlijk niet je scherm op maximale helderheid zetten.

Ter vergelijking: de MacBook Air 2026 heeft vrijwel dezelfde accuduur als de MacBook Air 2025. Hiermee kun je volgens Apple:

Tot 15 uur draadloos internetten;

Tot 18 uur films kijken.

Dit is met de beeld­scherm­helderheid ongeveer op 50 procent en de achter­grond­verlichting van het toetsen­bord uitgeschakeld.

De MacBook Air 2026 is geschikt voor snelladen met usb-c-lichtnet­adapter van 70 W. Met een snellader is de laptop in circa 30 minuten opgeladen tot 50 procent. Let op dat je géén oplader bij de MacBook Air krijgt.

Wanneer moet je jouw MacBook Air upgraden?

Ik stapte van een MacBook Air 2020 met M1 over en ik zou ook iedereen aanraden met een M1 MacBook dat ook te doen. Maar wat als je een nieuwere MacBook hebt?

Heb je een MacBook Air uit 2020 of ouder? Dan is de MacBook Air 2026 een no-brainer. Hij is veel sneller, heeft betere specificaties en een nieuw design;

Dan is de MacBook Air 2026 een no-brainer. Hij is veel sneller, heeft betere specificaties en een nieuw design; Heb je een MacBook Air 2022/2023 met M2? Als je alleen lichte taken uitvoert, is upgraden misschien niet direct nodig. Maar als je veel zwaardere programma’s gebruikt, zal de M5-chip zeker een flink verschil maken.

Als je alleen lichte taken uitvoert, is upgraden misschien niet direct nodig. Maar als je veel zwaardere programma’s gebruikt, zal de M5-chip zeker een flink verschil maken. Heb je een MacBook Air 2024 of nieuwer? Dan is upgraden nog niet nodig. De M5-chip is sneller dan de M3 of M4, maar het verschil is een stuk minder groot. Je kunt dan gerust nog een tot twee jaar wachten met upgraden.

MacBook Air 2026 kopen

De MacBook Air 2026 is vanaf 1199 euro te koop bij Apple. Maar als je online een beetje rondneust is hij vaak wat goedkoper te krijgen. Hieronder hebben we de beste aanbieding die wij hebben gevonden alvast voor je klaarstaan. Maar check ook onze MacBook Air 2026-prijsvergelijker voor meer aanbiedingen!

-27% MacBook Air 2026 € 1.114,41 De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 1.525,- Amazon Naar deal

Wil je liever nog wat minder uitgeven, dan is de Macbook Air 2025 ook een goede kandidaat. Houd er dan wel rekening mee dat de standaardversie met 256 GB wordt geleverd. En dat is wel wat aan de krappe kant tegenwoordig.

De overige verschillen tussen de MacBook Air 2026 en de MacBook Air 2025 zijn relatief klein. De belangrijkste verandering is de M5-chip, want de MacBook Air 2025 moet het nog doen met de M4-chip. Met de nieuwe processor is de MacBook Air in 2026 ongeveer 15 tot 20 procent sneller bij het uitvoeren van meerdere taken.

Heb je interesse in de MacBook Air 2025? Dan hebben we hieronder al de beste deals al voor je opgezocht.

-29% Macbook Air 2025 (256 GB) € 899,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 1.261,- Coolblue Naar deal

-24% MacBook Air 2025 (512 GB) € 999,- De referentieprijs wordt berekend als het afgeronde gemiddelde van alle winkelprijzen die de afgelopen 30 dagen in onze vergelijker zijn geregistreerd. gem. prijs: € 1.307,- Amazon Naar deal

Conclusie MacBook Air 2026 review

De Macbook Air 2026 is in mijn ogen de beste laptop voor (bijna) iedereen. Voor de meeste gebruikers biedt hij de perfecte balans tussen prestaties, batterijduur en prijs. De MacBook Air 2026 is makkelijk om mee te nemen, ontzettend snel en toekomstbestendig. Dankzij de M5‑chip, de nieuwe N1‑chip en 512 GB standaardopslag is het een zeer nette upgrade voor bezitters van een oude MacBook Air. Heb je nog een MacBook Air van de laatste paar jaar? Dan kun je gerust nog even wachten met upgraden. De verbeteringen van de MacBook Air 2026 zijn leuk, maar niet echt heel groot als je al een MacBook Air met een M3 of M4 hebt. Maar heb je nog een M2 of een M1 MacBook Air? Dan is de MacBook Air 2026 zeker de upgrade waard. En wil je iets minder uitgeven? Dan is de MacBook Air 2025 zeker een prima optie. Maar je moet dan wel rekening houden met de hoeveelheid opslag.

