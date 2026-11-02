Smartphone levert steeds vaker boete van 440 euro op (door slechts één verandering)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
2 november 2026, 11:59
2 min leestijd
Smartphone levert steeds vaker boete van 440 euro op (door slechts één verandering)

Even snel je smartphone pakken kan je zomaar 440 euro kosten. Dat komt vooral door één verandering.

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Smartphone levert steeds vaker boete van 440 euro op (door slechts één verandering)

Het aantal boetes voor het vasthouden van een smartphone in het verkeer is flink gestegen. Tussen mei en augustus werden maar liefst 123.930 boetes uitgedeeld voor deze overtreding. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er nog 79.329.

focusflitser

Dat is een stijging van ruim 56 procent. En dat is behoorlijk veel. Vooral automobilisten moeten oppassen, want zij betalen maar liefst 440 euro als ze met hun smartphone in de hand worden betrapt. Voor fietsers ligt de boete met 170 euro een stuk lager. Maar waarom worden er ineens zoveel meer mensen betrapt?

Deze nieuwe flitser houdt je in de gaten

De grote boosdoener is de zogenaamde focusflitser. Dit is een speciale camera die controleert of bestuurders een smartphone zoals een iPhone vasthouden.

politie uniform

De camera maakt een foto wanneer het systeem zo’n apparaat ziet. Die foto wordt vervolgens doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Daar bekijkt een medewerker de beelden nog eens goed. Pas wanneer duidelijk is dat de bestuurder daadwerkelijk iets vasthield, wordt er een boete uitgedeeld.

Het slimme aan deze flitsers is dat ze makkelijk te verplaatsen zijn. Ze kunnen dus steeds op andere plekken in Nederland opduiken. Op dit moment zijn er ongeveer veertig focusflitsers actief. Dat aantal wordt binnenkort uitgebreid naar vijftig.

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Let ook op als je jouw auto uitleent

Er zit nog een addertje onder het gras. De focusflitser houdt bestuurders namelijk niet aan. Daardoor wordt de boete automatisch naar de eigenaar van de auto gestuurd. Leen je jouw auto uit aan iemand die onderweg zijn smartphone vasthoudt? Dan kun jij dus de rekening van 440 euro op de mat krijgen.

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Bron afbeelding: Martijn Stoof
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