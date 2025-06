Apple brengt dit jaar macOS 26 naar de Mac(Book) en het belooft een grote update te worden. Benieuwd naar alle verbeteringen? Wij zetten de geruchten voor je onder elkaar!

macOS 26

Op de WWDC 2025 kondigt Apple macOS Tahoe (26) aan! Het gaat om de grootste software-update van 2025 voor de Mac(Book), met een nieuw design en aangepaste naamgeving. Dit zijn alle nieuwe verwachte functies van macOS 26!

1. Nieuwe naam: Tahoe

Apple kiest ieder jaar een nieuwe naam voor het besturingssysteem van de Mac(Book). In 2025 gaat Apple nog een stap verder, want de nummering van de software wordt aangepast. Waar macOS 15 in 2024 verscheen, brengt het bedrijf dit jaar geen macOS 16 uit. In plaats daarvan zien we macOS 26. Bij alle besturingssystemen voert Apple dezelfde nummering door, waarbij 26 verwijst naar het jaar waarin de software voornamelijk wordt gebruikt.

Bij macOS kiest Apple daarnaast jaarlijks een nieuwe naam, waarbij doorgaans wordt verwezen naar een gebied in Californië. Volgens geruchten wordt macOS 26 vernoemd naar Tahoe. Het besturingssysteem verwijst naar Lake Tahoe in Californië. Dat meer staat bekend om de weerspiegeling uit de lucht en de omliggende bergen. Daarmee verwijst Apple waarschijnlijk naar het nieuwe ontwerp van macOS 26.

2. Vernieuwd ontwerp

Het besturingssysteem voor de Mac(Book) krijgt in 2025 een compleet nieuw design. Volgens geruchten neemt Apple veel onderdelen over van visionOS, het besturingssysteem dat speciaal is ontwikkeld voor de Apple Vision Pro. Dat betekent dat we meer transparante kaders en glazen elementen zullen zien in macOS Tahoe (26). De symbolen van alle applicaties krijgen eveneens een nieuw design.

Het vernieuwde ontwerp van macOS moet het besturingssysteem begrijpelijker maken voor gebruikers. Daarnaast moet het gemakkelijker worden om in en tussen applicaties of programma’s te wisselen. Mogelijk introduceert Apple daarom een menubalk, zoals we nu ook al zien bij visionOS. Met deze menubalk in macOS Tahoe (26) krijg je sneller toegang tot bepaalde functies, afhankelijk van de app.

3. Apple Intelligence

Waar macOS Sequoia in 2024 volledig in het teken stond van Apple Intelligence, is dat bij macOS Tahoe (26) in veel mindere mate het geval. Apple focust naar verluidt op het verbeteren van de bestaande AI-functies. Deze features worden uitgebreid naar meer applicaties van Apple. Zo kun je Image Playground en Genmoji straks waarschijnlijk gebruiken in alle standaard-apps van Apple.

Daarvoor moet Apple Intelligence wel in het Nederlands worden uitgerold. Het is nog onduidelijk wanneer dat gebeurt, waarschijnlijk is Apple Intelligence bij de release van macOS Tahoe (26) nog niet in het Nederlands beschikbaar. Het is de verwachting dat alle AI-functies met een latere update van macOS 26 wél in het Nederlands te gebruiken zijn. Met behulp van Apple Intelligence wordt Siri uitgebreid met meer taalmodellen, waardoor de stemassistent veel natuurlijker communiceert.

4. Toegankelijkheidsfuncties

Apple heeft de eerste functies van macOS Tahoe (26) al aangekondigd. Ieder jaar onthult Apple welke nieuwe toegankelijkheidsfuncties naar de iPhone, iPad en Mac(Book) komen. Dat is dit jaar niet anders, waardoor we al weten welke features naar macOS 26 komen. Het wordt gemakkelijker om de MacBook te gebruiken in de auto of trein, want de bewegingsaanwijzingen voor voertuigen zijn beschikbaar vanaf macOS 26.

Met deze functie ingeschakeld worden zwarte stippen op het scherm getoond, die meebewegen met het voertuig. Op die manier voorkomt macOS 26 dat je wagenziek wordt, terwijl je op een MacBook werkt. Daarnaast komen het vergrootglas en de Accessibility Reader voor het eerst naar macOS. Met laatstgenoemde wordt tekst uit de omgeving omgezet in een leesbaar schrift. Dat is niet alles, want macOS 26 krijgt ook ondersteuning voor braille-integratie.

5. Ondersteunde Macs

Met macOS Tahoe (26) komen er grote veranderingen naar de Mac(Book). Het is voor het eerst in jaren dat Apple het ontwerp van macOS aanpast. Helaas krijgen niet alle Macs en MacBooks de update. Het is nog niet duidelijk naar welke toestellen de nieuwe softwareversie komt. Deze Mac(Books) krijgen de update naar verwachting in ieder geval:

6. Release

We hoeven niet lang meer te wachten op macOS Tahoe (26), want Apple presenteert de update al op maandag 9 juni 2025 om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Die dag begint de WWDC 2025, het evenement waarbij Apple de belangrijkste software-updates van het jaar onthult. Die avond zien we naast macOS 26 ook iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 en visionOS 26. Bij alle besturingssystemen worden soortgelijke veranderingen in het ontwerp verwacht.

Ben je benieuwd naar de grootste software-update voor de Mac in 2025? Zet maandag 9 juni om 19.00 uur dan alvast in je agenda, want dat is het moment dat we macOS Tahoe (26) voor het eerst zien. Dan weten we zeker welke veranderingen Apple naar de softwareversie brengt en wat de nieuwe naam van macOS is. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief, zodat je direct op de hoogte bent!