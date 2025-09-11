iPhone 17 los toestel prijzen vergelijken

Apple iPhone 17
2 resultaten vanaf € 969,00
Ben je op zoek naar de nieuwste iPhone? De iPhone 17 is nu officieel! De telefoon heeft veel nieuwe functies en een verbeterde camera. Wij vertellen je meer over de prijzen van de iPhone 17.

Alles over de iPhone 17

Alle iPhones vergelijken

iPhone 17 kopen: prijzen vergelijken

Alle toestellen zijn voorzien van nieuwe functies én betere camera’s. Dat is gelukkig niet terug zien in de prijs, want de iPhone 17 behoudt dezelfde startprijs als de iPhones van voorgaande jaren. 

Adviesprijzen iPhone 17:

  • 256 GB: 969 euro
  • 512 GB: 1.219 euro

En de prijzen van de andere modellen zijn:

Pre-order de iPhone 17

Wil je het toestel als eerste in huis halen? Vrijdag 12 september om 14.00 uur start de pre-order bij de volgende webwinkels.

Wil je liever het toestel met abonnement kopen? Dan kun je terecht bij de volgende providers.

Als je een KvK-nummer hebt, kun je best wat voordeel krijgen bij de aanschaf van je abonnement. Het voordeel is dat je de btw kunt aftrekken, waardoor je dus 21 procent bespaart op de aanschaf van je toestel. Ook zijn de abonnementskosten vaak iets voordeliger, waardoor je in totaal dus minder kwijt bent voor je smartphone.

Wil je de nieuwe iPhone eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.

Ga je voor een iPhone 17 los toestel of met abonnement?

De keuze voor een losse iPhone 17 of met abonnement hangt af van je persoonlijke situatie. Kan en wil je het bedrag voor de iPhone 17 in één keer ophoesten of betaal je liever een vast bedrag per maand? Bij de laatste optie ga je een lening aan en hierdoor kun je te maken krijgen met een BKR-registratie. Dit kan ongunstig zijn als je een hypotheek gaat afsluiten. Je kan dan minder lenen, dus neem dit mee in je overweging.

BKR-registratie voorkomen

Wil je een BKR-registratie voorkomen? In dat geval heb je de optie om het volledige aankoopbedrag van de iPhone 17 in één keer te betalen. Zo profiteer je van de toestel korting en andere voordelen zonder dat je een BKR-registratie krijgt. Het is verder afhankelijk van je tv- en internetprovider, je voorkeuren en je huidige situatie of je kiest voor een los toestel of abonnement. In bepaalde gevallen is een los toestel in combinatie met een sim-only goedkoper.

Vergelijk alle iPhone 17 prijzen

Ben je op zoek naar de goedkoopste deal bij de iPhone 17? Dan kun je het beste onze prijsvergelijker gebruiken. De vergelijker op deze pagina toont de goedkoopste deal automatisch bovenaan, waarbij rekening wordt gehouden met tijdelijke kortingsacties en promoties. Alle prijzen worden meermaals per dag bijgewerkt, zodat je altijd op de hoogte blijft van de beste aanbieding.

Toch liever een iPhone 17 met abonnement? Neem dan een kijkje bij de abonnementenvergelijker van de iPhone 17.

Wil je een nieuw abonnement afsluiten bij je losse toestel? Vergelijk dan alle sim-only deals met scherpe prijzen en diverse aanbieders. Ben je benieuwd naar de verschillen tussen de iPhone 17-modellen? Bekijk dan hier alle iPhones die in september verschijnen, zodat je beter kunt bepalen welk toestel het beste bij jou past:

iPhone 17 Vergelijken

Apple iPhone 17

Apple iPhone 17

vanaf € 969,-

Algemeen

147.6 x 71.6 x 7.8 mm

170 gram

6.3 inch OLED scherm

120 Hz

48 MP 48 MP camera’s

18 MP selfiecamera

Apple A19

8 GB werkgeheugen

Snelladen

Release: 09 / 2025

Apple iPhone 17 Pro

Apple iPhone 17 Pro

vanaf € 1.329,-

Algemeen

149.6 x 71.5 x 8.25 mm

199 gram

6.3 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

48 MP 48 MP 48 MP camera’s

24 MP selfiecamera

Apple A19 Pro

12 GB werkgeheugen

Snelladen

Release: 09 / 2025

Apple iPhone 17 Pro Max

Apple iPhone 17 Pro Max

vanaf € 1.479,-

Algemeen

163 x 77.6 x 8.25 mm

227 gram

6.9 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

48 MP 48 MP 48 MP camera’s

24 MP selfiecamera

Apple A19 Pro

12 GB werkgeheugen

Snelladen

Release: 09 / 2025

Apple iPhone Air

Apple iPhone Air

vanaf € 1.229,-

Algemeen

6.5 inch Super Retina (OLED) scherm

120 Hz

48 MP hoofdcamera

24 MP selfiecamera

Apple A19 Pro

12 GB werkgeheugen

Release: 09 / 2025

