AirPods 5

Overzicht
Apple AirPods 5
Apple AirPods 5
Apple AirPods 5
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Nieuws

Laatste update: 4 uur geleden

Apple brengt in 2026 de vijfde generatie van de AirPods uit! De AirPods 5 hebben vooral onder de motorkap een grote upgrade, want hebben standaard ruisonderdrukking. Dit zijn alle verbeteringen bij de AirPods:

  • AirPods 5 heeft de H2-chip;
  • Verbeterde geluidskwaliteit;
  • Alleen beschikbaar met ruisonderdrukking;
  • Verbeterde case met MagSafe;
  • Ruisonderdrukking werkt tot 50 procent beter;
  • Verkrijgbaar vanaf 149 euro;
  • Aangekondigd op 9 september 2026.

De AirPods 5 zijn voorzien van verbeterde geluidskwaliteit en hebben standaard ruisonderdrukking. Je kunt kiezen voor een uitvoering met of zonder MagSafe bij de oplaadcase. Ben je benieuwd of de AirPods 5 voor jou de juiste keuze zijn? Wij vertellen welke nieuwe functies je kunt verwachten! Bekijk hier waar je de AirPods 5 zo snel mogelijk in huis haalt:

AirPods 5

Bekijk de Apple AirPods 5

Bekijk de Apple AirPods 5
Bekijk de Apple AirPods 5

Bekijk de Apple AirPods 5
Bekijk de Apple AirPods 5

Bekijk de Apple AirPods 5
Bekijk de Apple AirPods 5

Bekijk de Apple AirPods 5

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AirPods 5

Zijn de AirPods 5 het waard?

Ben je van plan om nieuwe oortjes te halen en wil je weten of de AirPods 5 het waard zijn? De AirPods 5 hebben een relatief grote upgrade gekregen. De AirPods 5 beschikken standaard over ruisonderdrukking, waardoor je niet meer de hoofdprijs hoeft te betalen voor deze geavanceerde functie. Bij de AirPods 4 moest je nog bijbetalen voor ruisonderdrukking, maar dat is bij de AirPods 5 niet meer het geval. Bij de AirPods 5 kun je wel kiezen voor een oplaadcase met MagSafe, die is slechts twintig euro duurder dan het instapmodel van de oortjes.

Het ontwerp bij de AirPods 5 is hetzelfde gebleven als bij de AirPods 4, waardoor dit de beste AirPods zonder siliconen opzetstukjes blijven. Heb je nu nog AirPods 4 zonder ruisonderdrukking? Dan kun je dit jaar overstappen naar de AirPods 5 mét ruisonderdrukking. Als je de AirPods 3 of eerder hebt zijn de AirPods 5 al helemaal een mooie upgrade. De nieuwe oortjes zijn nu beschikbaar, want je kunt de AirPods 5 direct bestellen.

Apple AirPods 4 € 123,-
Apple AirPods 3 € 132,-
Apple AirPods Pro 3 € 215,-
Altijd actueel, altijd de laagste prijs – rechtstreeks uit onze slimme prijsvergelijker.

Belangrijkste specificaties

Chip:H2-chipBediening:Druksensor
Ruisonderdrukking:JaIP-rating:IP57
Gespreksdetectie:JaLuistertijd:Tot 5 uur
Aansluiting:Usb-cLuistertijd met oplaadcase:Tot 20 uur

Vergelijk AirPods 5

Apple AirPods 5

Apple AirPods 5

Verwacht
Bekijk Apple AirPods 5

In-ear

Noise-canceling

Tot 5 uur batterijduur

Tot 30 uur batterijduur incl. doosje

IP57 waterdicht

Bluetooth 5.3

4 gram

  • H3-chip
  • Verbeterde geluidskwaliteit
  • Langere accuduur

Release: 09 / 2026

Apple AirPods 4

Apple AirPods 4

vanaf € 123,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple AirPods 4

In-ear

Geen noise-canceling

Bluetooth 5.3

  • Ruisonderdrukking
  • Kleinere oplaadcase
  • H2-chip

Release: 09 / 2023

Apple AirPods Pro 3

Apple AirPods Pro 3

vanaf € 215,-

Bekijk prijzen Bekijk Apple AirPods Pro 3

In-ear

Noise-canceling

Tot 8 uur batterijduur

IP57 waterdicht

Bluetooth 5.3

  • Siliconen opzetstukjes
  • Vernieuwde pasvorm
  • Hartslagmeter
  • H2-chip

Release: 09 / 2025

Veelgestelde vragen

Wat zijn de verschillen tussen de AirPods 4 en AirPods 5?

De verschillen tussen de AirPods 4 en AirPods 5 zijn relatief groot. De AirPods 5 hebben standaard actieve ruisonderdrukking, terwijl die functie ontbrak bij het instapmodel van de AirPods 4. Verder kun je bij de AirPods 5 voor MagSafe kiezen en werkt ruisonderdrukking veel beter.

Wanneer verschijnen de AirPods 5?

Apple heeft de AirPods 5 officieel aangekondigd op 9 september. Je kunt de AirPods nu bestellen, vanaf vrijdag 18 september liggen ze in de winkels.

Wat zijn de verbeteringen van de AirPods 5?

De AirPods 5 hebben standaard ruisonderdrukking, zijn beschikbaar met MagSafe en hebben touch-bediening. Deze functies waren eerder exclusief voor de AirPods Pro.

Hebben de AirPods 5 actieve ruisonderdrukking (ANC)?

Ja, beide uitvoeringen van de AirPods 5 beschikken over actieve ruisonderdrukking.

Hoeveel kosten de AirPods 5?

De AirPods 5 krijg je voor 149 euro. Wil je een oplaadcase met MagSafe? Dan kun je ook kiezen voor de duurdere versie van 169 euro.

Welke chip hebben de AirPods 5?

De AirPods 5 draaien op de H2-chip, die we ook in eerdere generaties van de AirPods zagen.

Hoe lang gaat de batterij van de AirPods 5 mee?

Dat is nog niet bekend. De AirPods 4 halen tot 5 uur luistertijd en tot 30 uur met de oplaadcase, bij de AirPods 5 is dat waarschijnlijk iets langer.

Hebben de AirPods 5 een oplaadcase met usb-c?

Ja, Apple kiest bij de AirPods 5 opnieuw voor usb-c.

Waar krijg ik de AirPods 5 het goedkoopst?

Je vindt de laagste prijzen van de AirPods 5 in onze prijsvergelijker, zodra de oortjes beschikbaar zijn.

Lees verder na de advertentie.

De AirPods 5 in detail

De vijfde generatie van de AirPods hebben vooral onder de motorkap een grote upgrade gekregen. De AirPods 5 hebben het klassieke witte design van eerdere AirPods overgenomen. Bij de oplaadcase is wél een verandering doorgevoerd, want je kunt kiezen voor MagSafe bij de duurdere uitvoering van de AirPods 5. Dat is niet de belangrijkste verbetering, die zien we terug bij de ruisonderdrukking van de oortjes. De AirPods 5 zijn de goedkoopste AirPods met actieve ruisonderdrukking.

Ruisonderdrukking

Ruisonderdrukking

De AirPods 5 hebben een grote upgrade gekregen, want ze zijn standaard beschikbaar met ruisonderdrukking. Je hoeft dus niet meer voor de duurdere versie te kiezen voor actieve ruisonderdrukking. Het zijn daarmee de goedkoopste AirPods ooit met ondersteuning voor ANC.

De AirPods 5 zijn nog steeds beschikbaar in twee versies. Dit keer krijg je bij de duurdere uitvoering een oplaadcase met MagSafe. Dat betekent dat je het doosje kunt opladen met de lader van je Apple Watch. Vind je dat niet nodig? Of heb je geen Apple Watch? In dat geval kun je het beste kiezen voor het instapmodel van de AirPods 5.

Meer Pro-functies

Meer Pro-functies

De AirPods 5 beschikken niet alleen over ruisonderdrukking, Apple heeft de functie ook een grote update gegeven bij de oortjes. Volgens Apple werkt AirPods 5 tot 50 procent beter dan bij de AirPods 4. Door deze verbeteringen worden achtergrondgeluiden veel beter weggefilterd bij de nieuwe generatie van de AirPods.

De AirPods 5 nemen daarnaast nog een handige functie van de AirPods Pro over. Apple heeft de bediening in de steeltjes verbeterd, want de AirPods 5 hebben touch-bediening. Je kunt voortaan met je vinger over de steeltjes vegen om het geluid van de Audi te regelen.

AirPods 5

AirPods 5 kopen

De AirPods 5 zijn op woensdag 9 september 2026 officieel aangekondigd. De vijfde generatie van de AirPods heeft de beginprijs van de AirPods 4 overgenomen. Je krijgt het basismodel opnieuw voor 149 euro, maar dan ontbreekt MagSafe wel bij de oplaadcase. Dit zijn alle prijzen van de AirPods 5:

  • AirPods 5 zonder ruisonderdrukking: 149 euro
  • AirPods 5 met ruisonderdrukking: 199 euro

Wil je niet de hoofdprijs betalen voor je volgende AirPods? In dat geval zijn de AirPods 4 ook in 2026 nog een optie De oortjes zijn inmiddels in prijs gedaald, waardoor je veel goedkoper uit bent. Bekijk hier de laagste prijzen van de AirPods 4, zodat je niet teveel betaalt:

Apple AirPods 4 deals

Los toestel
Refurbished

Apple AirPods 4

€ 123,00

1 dag

Bekijk bij Joybuy
Joybuy

Apple AirPods 4

€ 125,00

1 dag

Bekijk bij Amazon
Amazon

Apple AirPods 4

€ 127,00

1 dag

Bekijk bij Phonemarket.nl
Phonemarket.nl

Apple AirPods 4

€ 128,95

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Apple AirPods 4

€ 129,00

1 dag

Bekijk bij Bol.com
Bol.com
Vergelijk alle Apple AirPods 4 prijzen

Apple AirPods 5 specs

Type en uiterlijk

Type Oordopje
Vorm In-ear
Klankkast Gesloten
Breedte 18.3 mm
Kleur Wit
Lengte 30.2 mm
Dikte 18.1 mm
Gewicht 4 gram

Verbindingen

Bluetooth Bluetooth 5.3
Multipoint
Ja
NFC
Nee

Batterij

Vervangbaar
Nee
Batterijduur enkele lading 5 uur
Batterijduur enkele lading met noise cancelling 4 uur
Batterijduur inclusief doosje 30 uur
Opladen via Draadloos, Kabel

Eigenschappen en bediening

Noise-cancelling
Ja
Spraakcommando's
Ja
Ruimtelijke audio
Ja
Assistent Siri
Bediening via aanrakingen
Ja
Belfunctie
Ja
IP-classificatie IP57
Spatwaterdicht
Ja
Waterdicht
Nee
Stofdicht
Ja
Aangekondigd 9 september 2026
Releasedatum 18 september 2026

Lees verder na de advertentie.

Gebruikers reviews Apple AirPods 5

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