Apple brengt in 2026 de vijfde generatie van de AirPods uit! De AirPods 5 hebben vooral onder de motorkap een grote upgrade, want hebben standaard ruisonderdrukking. Dit zijn alle verbeteringen bij de AirPods:
- AirPods 5 heeft de H2-chip;
- Verbeterde geluidskwaliteit;
- Alleen beschikbaar met ruisonderdrukking;
- Verbeterde case met MagSafe;
- Ruisonderdrukking werkt tot 50 procent beter;
- Verkrijgbaar vanaf 149 euro;
- Aangekondigd op 9 september 2026.
De AirPods 5 zijn voorzien van verbeterde geluidskwaliteit en hebben standaard ruisonderdrukking. Je kunt kiezen voor een uitvoering met of zonder MagSafe bij de oplaadcase. Ben je benieuwd of de AirPods 5 voor jou de juiste keuze zijn? Wij vertellen welke nieuwe functies je kunt verwachten! Bekijk hier waar je de AirPods 5 zo snel mogelijk in huis haalt:
AirPods 5
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Overzicht
Zijn de AirPods 5 het waard?
Ben je van plan om nieuwe oortjes te halen en wil je weten of de AirPods 5 het waard zijn? De AirPods 5 hebben een relatief grote upgrade gekregen. De AirPods 5 beschikken standaard over ruisonderdrukking, waardoor je niet meer de hoofdprijs hoeft te betalen voor deze geavanceerde functie. Bij de AirPods 4 moest je nog bijbetalen voor ruisonderdrukking, maar dat is bij de AirPods 5 niet meer het geval. Bij de AirPods 5 kun je wel kiezen voor een oplaadcase met MagSafe, die is slechts twintig euro duurder dan het instapmodel van de oortjes.
Het ontwerp bij de AirPods 5 is hetzelfde gebleven als bij de AirPods 4, waardoor dit de beste AirPods zonder siliconen opzetstukjes blijven. Heb je nu nog AirPods 4 zonder ruisonderdrukking? Dan kun je dit jaar overstappen naar de AirPods 5 mét ruisonderdrukking. Als je de AirPods 3 of eerder hebt zijn de AirPods 5 al helemaal een mooie upgrade. De nieuwe oortjes zijn nu beschikbaar, want je kunt de AirPods 5 direct bestellen.
|Apple AirPods 4
|€ 123,-
|Apple AirPods 3
|€ 132,-
|Apple AirPods Pro 3
|€ 215,-
Belangrijkste specificaties
|Chip:
|H2-chip
|Bediening:
|Druksensor
|Ruisonderdrukking:
|Ja
|IP-rating:
|IP57
|Gespreksdetectie:
|Ja
|Luistertijd:
|Tot 5 uur
|Aansluiting:
|Usb-c
|Luistertijd met oplaadcase:
|Tot 20 uur
Vergelijk AirPods 5
In-ear
Noise-canceling
Tot 5 uur batterijduur
Tot 30 uur batterijduur incl. doosje
IP57 waterdicht
Bluetooth 5.3
4 gram
- H3-chip
- Verbeterde geluidskwaliteit
- Langere accuduur
Release: 09 / 2026
vanaf € 123,-
In-ear
Geen noise-canceling
Bluetooth 5.3
- Ruisonderdrukking
- Kleinere oplaadcase
- H2-chip
Release: 09 / 2023
vanaf € 215,-
In-ear
Noise-canceling
Tot 8 uur batterijduur
IP57 waterdicht
Bluetooth 5.3
- Siliconen opzetstukjes
- Vernieuwde pasvorm
- Hartslagmeter
- H2-chip
Release: 09 / 2025
Veelgestelde vragen
De verschillen tussen de AirPods 4 en AirPods 5 zijn relatief groot. De AirPods 5 hebben standaard actieve ruisonderdrukking, terwijl die functie ontbrak bij het instapmodel van de AirPods 4. Verder kun je bij de AirPods 5 voor MagSafe kiezen en werkt ruisonderdrukking veel beter.
Apple heeft de AirPods 5 officieel aangekondigd op 9 september. Je kunt de AirPods nu bestellen, vanaf vrijdag 18 september liggen ze in de winkels.
De AirPods 5 hebben standaard ruisonderdrukking, zijn beschikbaar met MagSafe en hebben touch-bediening. Deze functies waren eerder exclusief voor de AirPods Pro.
Ja, beide uitvoeringen van de AirPods 5 beschikken over actieve ruisonderdrukking.
De AirPods 5 krijg je voor 149 euro. Wil je een oplaadcase met MagSafe? Dan kun je ook kiezen voor de duurdere versie van 169 euro.
De AirPods 5 draaien op de H2-chip, die we ook in eerdere generaties van de AirPods zagen.
Dat is nog niet bekend. De AirPods 4 halen tot 5 uur luistertijd en tot 30 uur met de oplaadcase, bij de AirPods 5 is dat waarschijnlijk iets langer.
Ja, Apple kiest bij de AirPods 5 opnieuw voor usb-c.
Je vindt de laagste prijzen van de AirPods 5 in onze prijsvergelijker, zodra de oortjes beschikbaar zijn.
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De AirPods 5 in detail
De vijfde generatie van de AirPods hebben vooral onder de motorkap een grote upgrade gekregen. De AirPods 5 hebben het klassieke witte design van eerdere AirPods overgenomen. Bij de oplaadcase is wél een verandering doorgevoerd, want je kunt kiezen voor MagSafe bij de duurdere uitvoering van de AirPods 5. Dat is niet de belangrijkste verbetering, die zien we terug bij de ruisonderdrukking van de oortjes. De AirPods 5 zijn de goedkoopste AirPods met actieve ruisonderdrukking.
Ruisonderdrukking
De AirPods 5 hebben een grote upgrade gekregen, want ze zijn standaard beschikbaar met ruisonderdrukking. Je hoeft dus niet meer voor de duurdere versie te kiezen voor actieve ruisonderdrukking. Het zijn daarmee de goedkoopste AirPods ooit met ondersteuning voor ANC.
De AirPods 5 zijn nog steeds beschikbaar in twee versies. Dit keer krijg je bij de duurdere uitvoering een oplaadcase met MagSafe. Dat betekent dat je het doosje kunt opladen met de lader van je Apple Watch. Vind je dat niet nodig? Of heb je geen Apple Watch? In dat geval kun je het beste kiezen voor het instapmodel van de AirPods 5.
Meer Pro-functies
De AirPods 5 beschikken niet alleen over ruisonderdrukking, Apple heeft de functie ook een grote update gegeven bij de oortjes. Volgens Apple werkt AirPods 5 tot 50 procent beter dan bij de AirPods 4. Door deze verbeteringen worden achtergrondgeluiden veel beter weggefilterd bij de nieuwe generatie van de AirPods.
De AirPods 5 nemen daarnaast nog een handige functie van de AirPods Pro over. Apple heeft de bediening in de steeltjes verbeterd, want de AirPods 5 hebben touch-bediening. Je kunt voortaan met je vinger over de steeltjes vegen om het geluid van de Audi te regelen.
AirPods 5 kopen
De AirPods 5 zijn op woensdag 9 september 2026 officieel aangekondigd. De vijfde generatie van de AirPods heeft de beginprijs van de AirPods 4 overgenomen. Je krijgt het basismodel opnieuw voor 149 euro, maar dan ontbreekt MagSafe wel bij de oplaadcase. Dit zijn alle prijzen van de AirPods 5:
- AirPods 5 zonder ruisonderdrukking: 149 euro
- AirPods 5 met ruisonderdrukking: 199 euro
Wil je niet de hoofdprijs betalen voor je volgende AirPods? In dat geval zijn de AirPods 4 ook in 2026 nog een optie De oortjes zijn inmiddels in prijs gedaald, waardoor je veel goedkoper uit bent. Bekijk hier de laagste prijzen van de AirPods 4, zodat je niet teveel betaalt: