Deze 3 iPhones zijn in 2026 géén slimme keuze meer

Ga je een nieuwe iPhone kopen? Let dan goed op, want deze drie iPhones zijn in 2026 geen slimme keuze meer!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhones in 2026

De nieuwe iPhones van 2026 liggen in de winkels! Apple heeft de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en de iPhone Duo uitgebracht in september. Inmiddels zijn alle nieuwe iPhones verkrijgbaar, maar ze komen wel met een behoorlijke prijs. Apple heeft bij alle iPhones dit jaar prijsverhogingen doorgevoerd, waardoor je veel meer geld kwijt bent als je een nieuwe iPhone in huis haalt. Zo betaal je voor de goedkoopste uitvoering van de iPhone 18-serie op dit moment alsnog 1.319,- euro.

Vind je dat een te hoge prijs voor je volgende iPhone? Je kunt in dat geval ook voor een eerder model kiezen. Dat is vaak een gemakkelijke manier om veel geld te besparen, maar je moet wel goed kijken welke oudere iPhone je kiest. Niet alle iPhones zijn in 2026 nog een slimme keuze, omdat ze lang niet allemaal ondersteuning hebben voor alle nieuwe functies van Apple Intelligence. Kies in 2026 daarom niet meer voor de iPhone 15, iPhone 15 Plus of de iPhone SE 2022.

Geen Apple Intelligence

Apple Intelligence wordt steeds belangrijker voor Apple. Wereldwijd neemt de populariteit van kunstmatige intelligentie toe, waarop Apple inspeelt met de eigen slimme technologie. Dat is ook te zien aan de nieuwste softwareversies van Apple, die vooral meer functies toevoegen aan Apple intelligence. Heeft jouw toestel geen Apple Intelligence? Dan krijg je steeds minder functies met grote software-updates.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone 15, iPhone 15 Plus en de iPhone SE 2022 hebben geen ondersteuning voor Apple Intelligence. Wil je geld besparen op je volgende iPhone? Kies dan niet een van die iPhones, want die worden in 2026 niet meer voorzien van alle nieuwe functies die werken met Apple Intelligence. Hetzelfde geldt overigens voor de iPhone 14 (Pro) en eerder, die werken ook niet met Apple Intelligence. Kies daarom voor een nieuwer model om te voorkomen dat je iPhone direct verouderd aanvoelt.

Deze iPhones kun je wél kiezen

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone? Kies in 2026 dan in ieder geval voor de iPhone 16 of nieuwer, zodat je zeker weet dat je aan de slag kunt met de nieuwste functies. Het is de verwachting dat toestellen zonder Apple Intelligence steeds minder verbeteringen ontvangen, omdat Apple de nadruk legt op het ontwikkelen van de slimme technologie. Met de iPhone 16 (Plus) of nieuwer weet je zeker dat je die functies niet misloopt.

Voor de iPhone 16 betaal je nu als los toestel 729,- euro. Dat is een voordelige prijs, zeker als je wilt besparen op je volgende iPhone. Vind je de beginprijs nog steeds te hoog? Je kunt dan ook kiezen voor de iPhone 16 in combinatie met een abonnement. Met een abonnement hoef je niet de hele toestelprijs te betalen en krijg je al snel extra combinatievoordelen. Bekijk hier waar je de iPhone 16 nóg voordeliger in huis haalt:

Ben je juist op zoek naar het recentste instapmodel? Je komt dan uit bij de iPhone 17, die dit jaar geen opvolger heeft gekregen. Apple heeft de iPhone 18 niet uitgebracht, waardoor de iPhone 17 een jaar langer het instapmodel blijft. Dat is goed nieuws voor gebruikers, want de iPhone 17 is inmiddels enorm in prijs gedaald. Voor een los toestel betaal je 902,- euro, in combinatie met een abonnement is dat nog minder. Hier haal je de iPhone 17 het goedkoopst: