De iPhone 18 Pro is officieel aangekondigd en krijgt dit jaar verschillende grote verbeteringen. Zo draait de nieuwe Pro op de snellere A20 Pro-chip met vernieuwde dampkamer en heeft de 48-megapixel hoofdcamera voortaan een variabel diafragma. Ook de selfiecamera is vernieuwd met een 18-megapixel Center Stage-camera. De iPhone 18 Pro heeft opnieuw een compact 6,3-inch ProMotion-scherm, maar verschijnt dit jaar in een vernieuwd aluminium ontwerp.

Daar staat wel een hogere prijs tegenover. De iPhone 18 Pro kost minimaal 1479 euro, waardoor het toestel 150 euro duurder begint dan zijn voorganger. Hieronder vind je alle officiële prijzen en lees je waar je de iPhone 18 Pro straks het goedkoopst kunt kopen.

iPhone 18 Pro pre-order start op 12 september

Wil je de iPhone 18 Pro zo snel mogelijk in huis halen? Dan kun je het toestel vanaf zaterdag 12 september 2026 om 14.00 uur vooruitbestellen. Vanaf dat moment start Apple met de pre-order en verwachten we ook de eerste prijzen en aanbiedingen van Nederlandse webshops en providers.

De officiële release van de iPhone 18 Pro volgt op vrijdag 18 september 2026. Vanaf die dag ligt het toestel in de winkels en worden de eerste pre-orders bezorgd.

Wil je de iPhone 18 Pro direct bij de pre-order bestellen? Zolang onze prijsvergelijker nog niet live is, raden we onderstaande webshops aan om de nieuwe iPhone te bestellen.

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iPhone 18 Pro prijzen

Apple heeft de officiële Nederlandse adviesprijzen van de iPhone 18 Pro bekendgemaakt. Het instapmodel heeft 256 GB opslag en kost 1479 euro. Daarmee ligt de beginprijs 150 euro hoger dan bij de iPhone 17 Pro.

Dit zijn alle officiële prijzen:

iPhone 18 Pro 256 GB: 1479 euro

1479 euro iPhone 18 Pro 512 GB: 1729 euro

1729 euro iPhone 18 Pro 1 TB: 2229 euro

2229 euro iPhone 18 Pro 2 TB: 2979 euro

Vooral bij de uitvoeringen met veel opslag lopen de prijzen behoorlijk op. Voor het model met 1 TB betaal je inmiddels meer dan 2200 euro en de duurste iPhone 18 Pro met 2 TB opslag kost maar liefst 2979 euro.

De iPhone 18 Pro verschijnt in de kleuren Bordeauxrood, Gletsjer, Zilver en Zwart. De gekozen kleur heeft geen invloed op de adviesprijs.

iPhone 18 Pro los of met abonnement?

Met een vanafprijs van 1479 euro is de iPhone 18 Pro los kopen een flinke investering. Het voordeel is dat je de telefoon direct volledig afbetaalt en daarna vrij bent om zelf een goedkoop mobiel abonnement uit te kiezen. Zo kun je de iPhone bijvoorbeeld combineren met een voordelige sim-only bundel.

Wil je liever niet in één keer bijna 1500 euro betalen? Dan kun je ook kiezen voor een iPhone 18 Pro met abonnement. Je kunt de kosten van het toestel dan geheel of gedeeltelijk over de looptijd van je abonnement spreiden. Providers geven bij nieuwe iPhones bovendien regelmatig toestelkorting.

Welke optie het goedkoopst is, hangt af van de aanbiedingen. Een iPhone met abonnement kan door toestelkorting voordeliger uitvallen, terwijl een los toestel in combinatie met een goedkope sim-only bundel over de gehele looptijd juist goedkoper kan zijn.

Kijk daarom niet alleen naar het maandbedrag, maar vergelijk altijd de totale kosten van het toestel en abonnement.

Vergelijk de iPhone 18 Pro prijzen vanaf 12 september

Wil je weten waar je de iPhone 18 Pro het goedkoopst kunt kopen? Vanaf zaterdag 12 september gaat onze prijsvergelijker live zodra de eerste winkelprijzen bekend zijn.

De pre-order begint die dag om 14.00 uur. Vanaf dat moment verzamelen we de actuele prijzen van verschillende Nederlandse webshops en aanbieders. Zo hoef je niet zelf alle winkels langs en zie je in één overzicht waar jouw gewenste uitvoering het voordeligst verkrijgbaar is.

Met onze prijsvergelijker kun je onder meer vergelijken op:

opslagcapaciteit;

kleur;

aanbieder;

toestelprijs;

tijdelijke kortingen en aanbiedingen.

De winkelprijzen kunnen na de release snel veranderen. Webshops bepalen namelijk zelf wat ze voor de iPhone 18 Pro vragen en proberen elkaar rondom de introductie vaak af te troeven met acties. Daardoor kan de laagste prijs al snel onder de officiële adviesprijs van Apple zakken.

Zeker bij een toestel dat minimaal 1479 euro kost, is iPhone 18 Pro prijzen vergelijken daarom de moeite waard. Een klein prijsverschil kan je al snel tientallen of zelfs honderden euro’s besparen.

De eerste iPhone 18 Pro-prijzen verwachten we op zaterdag 12 september vanaf 14.00 uur. Vanaf dat moment vind je op deze pagina automatisch de actuele aanbiedingen en zie je direct waar je de iPhone 18 Pro het goedkoopst als los toestel kunt bestellen.

Totdat de prijsvergelijker live is, kun je via onderstaande links alvast bij de verschillende aanbieders kijken en bestellen indien mogelijk.

iPhone 18 Pro los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.