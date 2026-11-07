AirPods 5 review: noise-cancelling voor iedereen (maar let tóch op welke versie je kiest)

Zo’n tien jaar geleden werd er nog gelachen om de witte steeltjes van Apple’s AirPods. Inmiddels zijn de oortjes niet meer weg te denken uit het straat-, sportschool- of kantoorbeeld. De AirPods 5 zetten een grote stap: zelfs het goedkoopste model heeft nu actieve ruisonderdrukking. Voor deze AirPods 5-review testten we de duurdere uitvoering van 169 euro. Is die twintig euro extra echt nodig?

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Pluspunten Goede ruisonderdrukking

Goede ruisonderdrukking Warm en vol geluid

Warm en vol geluid Fijne bediening

Fijne bediening Uitstekende Apple-integratie Minpunten Pasvorm niet voor iedereen ideaal

Pasvorm niet voor iedereen ideaal Basismodel mist handige functies

Basismodel mist handige functies Geen nauwkeurig zoeken

AirPods 5 review

Bij de AirPods 4 moest je nog bijbetalen voor noise-cancelling. Nu hebben beide uitvoeringen van de AirPods 5 deze functie standaard, vanaf 149 euro. Dat maakt ze aantrekkelijk voor iedereen die op kantoor wat rust zoekt of onderweg muziek luistert. Volgens Apple werkt de ruisonderdrukking tot anderhalf keer beter dan bij de AirPods 4 mét noise-cancelling. Maar hoe goed werkt dat in de praktijk? En waarom zouden we toch voor de duurdere uitvoering kiezen?

Overzicht Ruisonderdrukking Design Geluid Bediening Uitvoeringen Conclusie Kopen

Noise-cancelling: aangenaam rustig, niet muisstil

De AirPods 5 drukken het rumoer van een werkplek prettig naar de achtergrond. Het gezoem van apparaten en het constante geroezemoes vallen minder op, waardoor concentreren gemakkelijker gaat. Dat merkten we tijdens het schrijven van deze review direct, want de typische kantoorgeluiden verdwijnen grotendeels naar de achtergrond.

Toch vormen ze geen geluidsdichte bubbel. Stemmen en plotselinge geluiden blijven hoorbaar, zeker als de oortjes niet perfect aansluiten. Dat komt door het open ontwerp: de AirPods 5 sluiten je gehoorgang niet af met siliconen dopjes.

De AirPods Pro doen dat wel en hebben daardoor een flinke voorsprong als je in de trein of het vliegtuig stilte wilt. De gewone AirPods voelen daarentegen luchtiger aan. Met de transparantiemodus kun je omgevingsgeluid bewust beter horen, bijvoorbeeld wanneer een collega iets vraagt. De ruisonderdrukking werkt dus prima, maar heeft wel duidelijke grenzen.

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Pasvorm: heerlijk licht, als ze bij je passen

De korte steeltjes en het compacte doosje ogen vertrouwd. De case is inmiddels zo klein dat hij moeiteloos in een broek- of jaszak verdwijnt. Soms bijna té moeiteloos, want we waren hem regelmatig kwijt. Gelukkig heeft Apple daar iets op bedacht, waarover zo meer. De steeltjes zijn een stuk korter dan bij de eerste generaties AirPods, waardoor de oortjes minder opvallen.

Doordat Apple geen siliconen oortips meelevert, is de pasvorm een gokje. Bij de één zitten de AirPods stevig en comfortabel; bij de ander bungelen ze losser. Dat merk je tijdens het hardlopen, maar ook aan hoeveel omgevingsgeluid binnenkomt. Probeer de AirPods dus bij voorkeur even voordat je ze koopt.

De bescherming tegen stof en water is verbeterd van IP54 bij de AirPods 4 naar IP57. Een regenbui of bezwete sportsessie hoeft geen probleem te zijn. Maar stop ze liever niet (per ongeluk) in de wasmachine: waterbestendig betekent niet onverwoestbaar.

Geluidskwaliteit: warm, vol en verrassend volwassen

Ook zonder siliconen afsluiting weten de AirPods 5 een overtuigende bas neer te zetten. Muziek klinkt warm en levendig, stemmen zijn duidelijk en de hoge tonen blijven prettig. Voor Apple Music-afspeellijsten, podcasts en films op je iPad is dit een aangename combinatie.

Er zijn echter grenzen. Bij stevige elektronische muziek mis je soms die allerlaagste dreun, terwijl instrumenten minder los van elkaar klinken dan bij de AirPods Pro. Wie kritisch naar elke nuance luistert, hoort het verschil. Voor oortjes met een open ontwerp is het geluid desondanks opvallend goed.

Typisch Apple: koppelen, knijpen en knikken

Open het doosje naast je iPhone, volg de melding op het scherm en je bent klaar. Ook op je Mac en iPad staan de AirPods via je Apple-account voor je klaar. Juist dat probleemloze gebruik maakt ze zo prettig. Meer weten? Lees hoe je AirPods koppelt aan je Apple-apparaten.

De bediening zit in de steeltjes. Knijpen pauzeert de muziek, twee keer knijpen slaat een nummer over en langer indrukken wisselt tussen luistermodi. Met Siri-interacties kun je zelfs knikken om een telefoontje te accepteren of je hoofd schudden om het te weigeren. Gek? Een beetje. Handig? Zeker. De duurdere uitvoering heeft daarnaast nog iets extra’s, waarover straks meer.

Duik na het koppelen ook even in de AirPods-instellingen op je iPhone. Daar ontdek je welke functies beschikbaar zijn en kun je de bediening aanpassen. Zeker als je voor het eerst AirPods gebruikt, is dat de moeite waard.

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Waarom we twintig euro extra zouden betalen

Apple verkoopt de AirPods 5 voor 149 euro en een versie met draadloze oplaadcase voor 169 euro. Wij testten die laatste en raden hem vrijwel iedereen aan. Niet vanwege het geluid: de geluidskwaliteit en ruisonderdrukking zijn bij beide uitvoeringen identiek.

De duurdere case laad je via usb-c, een Qi-oplader of de oplaadpuck van je Apple Watch op. Hij klikt alleen niet magnetisch vast op een rechtopstaande MagSafe-standaard. Nog fijner is de volumeregeling van de duurdere versie: door over het steeltje te vegen zet je het geluid harder of zachter. Dat vraagt even oefening, maar daarna wil je niet meer zonder. Op het goedkopere model gebruik je daarvoor je iPhone of Siri.

Ook de accuduur verschilt. Met ruisonderdrukking belooft Apple vier uur luisteren bij de instapper en vijf uur bij de duurdere versie. Inclusief de case is dat 20 tegenover 22 uur. Een mooie bonus voor twee tientjes. Het zijn stuk voor stuk kleine verbeteringen, maar bij elkaar maken ze de duurdere AirPods 5 een veel aantrekkelijkere keuze.

Klein doosje, groot voordeel

Het meest onderschatte extraatje is de speaker in het duurdere oplaaddoosje. Tijdens het testen bleek die welkom toen de case tussen de bankkussens verdween. Via de Zoek mijn-app lieten we een piepje afspelen en was het doosje weer terecht.

Nauwkeurig zoeken met een pijl en de afstand tot de case ontbreekt helaas. Je moet dus nog steeds luisteren waar het geluid vandaan komt. Maar dat is veel beter dan zoeken naar een stil doosje. Zeker bij zo’n kleine oplaadcase is de speaker een uitkomst, want je raakt het doosje gemakkelijker kwijt dan je zou denken.

AirPods 5 review: conclusie

De AirPods 5 bewijzen dat ‘gewone’ AirPods niet meer zo gewoon zijn. De ruisonderdrukking maakt het dagelijks leven rustiger, het geluid is vol en de samenwerking met je iPhone blijft een pluspunt. Vooral dat laatste maakt de AirPods bijzonder prettig: koppelen gaat moeiteloos en de bediening werkt na enige gewenning heel intuïtief. Toch zijn de AirPods 5 niet voor iedereen de beste keuze. De pasvorm is afhankelijk van je oren en de ruisonderdrukking heeft door het open ontwerp zijn beperkingen. Wie zich helemaal wil afsluiten van de buitenwereld, kan beter voor de AirPods Pro kiezen. Die bieden bovendien meer detail en ruimtelijkheid bij het luisteren naar muziek. Ons advies is duidelijk: koop de AirPods 5 van 169 euro. Voor twintig euro extra krijg je een langere accuduur, fijnere volumeregeling, draadloos opladen en een terugvindbare case. Dat zijn allemaal functies die je in het dagelijks gebruik écht waardeert. Het basismodel is prima, maar de duurdere uitvoering is zonder twijfel de slimste koop.

AirPods 5 kopen

Wil je na het lezen van deze review de AirPods 5 kopen? De oortjes zijn verkrijgbaar vanaf € 149, maar wij raden de uitgebreidere uitvoering van € 169 aan. Voor die twee tientjes extra krijg je veel handige functies, waardoor je langer plezier hebt van de oortjes. Bekijk hieronder waar je de AirPods 5 op dit moment het voordeligst in huis haalt. Twijfel je nog tussen de gewone AirPods en de duurdere AirPods Pro? Bekijk dan ook de AirPods Pro en ontdek welke oortjes het beste bij jouw gebruik passen.

AirPods 5

Op iPhoned testen we de nieuwste iPhones en andere producten van Apple. De reviews stelt het redactieteam (net als alle andere content op de website) met veel tijd, zorg en aandacht samen.

Zo weet jij als lezer precies wat je van de geteste smartphone (en andere producten) kan verwachten. In de reviews gaan we de diepte in, maar wel op een begrijpelijke manier. We willen immers dat iedereen het verhaal begrijpt en uiteindelijk weet hoe goed (of slecht) het geteste apparaat is.