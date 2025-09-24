iPhone Air review: slank in design, maar dik in orde

In deze review lees je wat we vinden van de iPhone Air, de dunste iPhone ooit en de iPhone met het meest vernieuwende design sinds lange tijd.

Pluspunten Prachtig dun design (mits je ervan houdt)

Prachtig dun design (mits je ervan houdt) Snelle A19 Pro-processor en 12 GB werkgeheugen

Snelle A19 Pro-processor en 12 GB werkgeheugen Opslagoptie van 1 TB Minpunten Erg prijzig

Erg prijzig Beperkt camerasysteem

Beperkt camerasysteem Batterijduur zou langer mogen bij intensief gebruik

iPhone Air review

De iPhone Air is bijna net zo duur als de iPhone 17 Pro. Alleen betaal je bij de Air in mindere mate voor de prestaties en in meerdere mate voor het design. Niet dat de Air slecht presteert: hij zit wat prestaties betreft een beetje tussen de ‘reguliere’ iPhone 17 en de iPhone 17 Pro-modellen in. Maar er zijn ook wel een paar dingen die wat achter blijven. We zetten onze bevindingen van de iPhone Air in deze review voor je op een rij, maar we beginnen met de prijzen van de verschillende varianten:

Design

Het design is uiteraard het eerste dat opvalt als je de iPhone Air ziet. Ja, hij is dun. Heel erg dun: slechts 5,6 millimeter. Met uitzondering van de camera en de verdikking waar deze in zit. Die camera zorgt er overigens ook voor dat de iPhone Air niet helemaal stabiel op tafel ligt. De randen van de Air zijn afgerond waardoor ze nog dunner lijken dan ze zijn. Daarbij voelen ze een beetje stroef aan, wat helpt om de iPhone niet uit je handen te laten glippen. Ze zijn jammer genoeg wel heel erg gevoelig voor vingerafdrukken.

Links de iPhone 17 Pro, rechts de iPhone Air.

Ondanks het feit dat de iPhone Air zo dun is, voelt hij zonder meer stevig aan. Je merkt direct dat doorbuigen absoluut geen redelijke angst is. En dat terwijl de telefoon zeker niet klein is. Zo is de lengte maar zo’n 4,5 millimeter korter dan die van de iPhone 16 Plus. Desondanks voelt de iPhone Air wel wat kleiner aan. Dat komt waarschijnlijk doordat hij zo dun en zo licht is (slechts 165 gram). Vooral dat laatste is in de praktijk heel erg prettig, als je er eenmaal aan gewend bent tenminste (daar heeft de een meer last van dan de ander).

De iPhone Air is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren: Hemelsblauw, Lichtgoud, Wolkenwit en Spacezwart. Hier op de redactie zijn de meningen over wat de mooiste uitvoering is nogal verdeeld, dus dat is kennelijk heel persoonlijk. In de meeste gevallen hebben de randen dezelfde kleur als de rest van de iPhone, alleen bij de kleur Wolkenwit zijn de randen chroomkleurig.

In tegenstelling tot de iPhone 17, heb je bij de Air ook de mogelijkheid om te kiezen voor 1 TB opslagruimte. Dat is iets wat tot nog toe was voorbehouden aan de Pro-modellen. Kies je daarvoor, dan betaal je bij Apple momenteel wel maar liefst 1729 euro.

Scherm

Het scherm is met 6,5 inch ook maar een klein beetje kleiner dan dat van de iPhone 16 Plus (6,7 inch) en een klein beetje groter dan dat van de iPhone 17 en de iPhone 17 Pro (6,3 inch). Afgezien van het formaat is het scherm van de Air gelijk aan dat van de iPhone 17 Pro (Max), met een maximale helderheid van 3000 nits, ProMotion met always-on en een coating om reflecties tegen te gaan. Dat laatste ontbreekt op de iPhone 17.

In de praktijk betekent dit dat je een fantastisch scherm hebt dat dankzij de hoge helderheid ook in direct zonlicht nog goed is af te lezen. Het reageert razendsnel op je aanrakingen en is dan ook een waar genot om mee te werken. De functie always-on staat overigens standaard uitgeschakeld, vermoedelijk om de batterij nog wat meer te sparen.

Camera

Dit is een van de dingen die zoals gezegd een beetje achterblijven. Voor de duidelijkheid: er zit een uitstekende camera op de iPhone Air. Het is een 48-megapixel groothoekcamera met een tweevoudige zoomfunctie van optische kwaliteit. Het is er alleen maar één, dus vergeleken met de iPhone 17 Pro (Max) waar drie camera’s op zitten, zijn je mogelijkheden veel meer beperkt.

Zo heb je bijvoorbeeld geen ultragroothoekcamera. Fotografeer je veel, dan zul je die zo nu en dan wel missen. Wil je gewoon af en toe een mooie foto maken, dan is de camera van de iPhone Air helemaal prima. Zoals je hieronder ziet, is de kwaliteit wel vergelijkbaar met de groothoekcamera van de iPhone 17.

iPhone 17 iPhone Air

Aan de voorkant zit net zoals in alle andere modellen uit de iPhone 17-serie een 18-megapixelcamera met Middelpunt. Dankzij deze functie blijf je altijd goed in beeld, zelfs wanneer je veel beweegt tijdens bijvoorbeeld een videogesprek. Overigens is het geluid van de enkele speaker in de iPhone Air acceptabel, maar niet erg bijzonder. Dit is ongetwijfeld ook te wijten aan het dunne ontwerp. Aan de microfoon van de iPhone Air is ons verder niets opgevallen.

Prestaties

De iPhone Air draait net als de iPhone 17 Pro-modellen op de A19 Pro-chip. Dat betekent zonder meer dat de prestaties uitstekend zijn, ook al is er een beperkende factor op de Air. Omdat deze iPhone zo dun is, kan het toestel warmte niet zo goed kwijt. Zeker in vergelijking met de iPhone 17 Pro (Max), die allebei een nieuw koelsysteem (vapor chamber) hebben. Wordt je iPhone Air te heet, dan worden de prestaties ook teruggeschroefd.

Daarnaast heeft de Air ook net zoveel werkgeheugen als de iPhone 17 Pro-modellen, namelijk 12 GB. Hierdoor wordt Apple Intelligence ondersteund en is de iPhone Air absoluut een razendsnel toestel. Bij alledaags gebruik is dat fantastisch, bij zware taken kan hij dus te warm worden met alle gevolgen van dien. Maar als je een gebruiker bent die veel zware taken wil uitvoeren, dan kies je waarschijnlijk sowieso voor een iPhone 17 Pro of een iPhone 17 Pro Max.

Batterij

Hierover werd van tevoren veel gespeculeerd, want in zo’n dunne iPhone past natuurlijk geen grote batterij. Dat klopt ook, maar Apple heeft er toch het maximale uitgehaald. Dat is ook de reden dat je de iPhone Air alleen met een e-sim kunt gebruiken. Door het fysieke simkaart-slot weg te laten, is er namelijk meer ruimte voor een grotere batterij.

De capaciteit van de batterij is 3149 mAh. Ter vergelijking: die van de iPhone 17 heeft een capaciteit van 3692 mAh. Met laatstgenoemde kun je tot 30 uur video afspelen, met de Air kom je toch nog tot 27 uur. In de praktijk kom je met de iPhone Air dan ook prima de dag door, al hangt het natuurlijk ook af van hoeveel je ermee doet. Mocht je toch twijfelen, dan kun je er optioneel een iPhone Air MagSafe Battery bij kopen (115 euro bij Apple). Daarmee heb je tot 65 procent meer batterij wanneer er geen stopcontact in de buurt is.

Conclusie: review iPhone Air

De dunste iPhone ooit ziet er bijzonder stijlvol uit, heeft een redelijk groot scherm en is razendsnel. Desondanks is het toestel niet gemaakt voor zware taken zoals video rendering, want dan kan het de warmte niet kwijt. Ook is dit toestel niet bedoeld voor ware fotografiefanaten. Maar als je een moderne, lichte iPhone wilt die sneller is, een heel eigen stijl heeft, nog altijd goede foto’s maakt, meer opslagruimte en een redelijk goede batterijduur heeft, dan is de iPhone Air zeker geen slechte keuze. Je moet er alleen wel echt een flink bedrag voor over hebben. Voor iets meer kun je ook een iPhone 17 Pro (Max) kopen. Je krijgt dan met name betere prestaties, betere camera’s en een langere batterijduur. Maar je krijgt dan niet het stijlvolle, dunne design van de iPhone Air, die bij dagelijks gebruik ook razendsnel is, ook goede foto’s maakt en ook een batterij heeft waar je de dag mee doorkomt.

