Review iPhone 18 Pro (Max): betere camera en batterij, maar is dat genoeg?

Apple heeft met de iPhone 18 Pro Max vooral wat zitten sleutelen aan bestaande functies. Maar merk je genoeg van die verbeteringen om de forse prijs te kunnen rechtvaardigen?

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Pluspunten Uitstekende camera met variabel diafragma

Uitstekende camera met variabel diafragma Verbeterde batterijduur

Verbeterde batterijduur Razendsnelle A20 Pro-chip en betere koeling Minpunten Erg duur

Erg duur Voelt snel warm aan

Voelt snel warm aan Lijkt ontzettend veel op vorige iPhone

Review iPhone 18 Pro Max

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max zijn Apple’s nieuwste toptoestellen. En aan de buitenkant lijkt het erop dat er niet echt heel veel veranderd is. Maar onder de motorkap heeft Apple toch stiekem flink lopen sleutelen. Vooral de camera, batterij en nieuwe A20 Pro-chip zijn een paar toffe upgrades. Maar daar staat ook een hogere prijs tegenover.

Is de iPhone 18 Pro (Max) dit jaar de moeite waard? In deze review van de iPhone 18 Pro Max nemen we de belangrijkste verbeteringen, verschillen en minpunten met je door.

Review iPhone 18 Pro Max: de belangrijkste vernieuwingen

De vernieuwingen die ons het meest zijn opgevallen tijdens de review van de iPhone 18 Pro Max zijn de A20 Pro-chip, het variabele diafragma, de grotere batterij en het kleinere Dynamic Island.

Vooral de verbeteringen aan de camera zijn interessant. De iPhone 18 Pro Max biedt fotografen nu meer opties dan zijn voorganger. Tegelijkertijd is het wel de vraag hoeveel je daar in het dagelijks leven van merkt als je slechts hier en daar een foto maakt en verder weinig aan instellingen verandert.

Stiekem is dit ook meteen de conclusie van deze review van de iPhone 18 Pro. Het is een uitstekende iPhone, maar de grootste verbeteringen zijn vooral interessant als je veel fotografeert, filmt of simpelweg de beste batterijduur wilt.

iPhone 18 Pro versus iPhone 18 Pro Max: dit zijn de verschillen

De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max lijken technisch ontzettend veel op elkaar. Ze hebben dezelfde A20 Pro-chip, hetzelfde camerasysteem, dezelfde kleuren en dezelfde opslagmogelijkheden van 256 GB tot en met 2 TB.

Het grootste verschil zit opnieuw in het formaat. De iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch OLED-scherm, terwijl de Pro Max een flink 6,9-inch display heeft. Het scherm is (naast de resolutie) verder vrijwel gelijk, want beide modellen hebben ProMotion tot 120Hz, een always-on-display, een anti-reflectielaag en een maximale helderheid van 3000 nits.

Maar dat grotere scherm (en de grotere batterij) zorgen ervoor dat de iPhone 18 Pro Max wel een stukje zwaarder is. De iPhone 18 Pro weegt 211 gram, maar de iPhone 18 Pro Max tikt maar liefst 249 gram aan. Dat voel je wel wanneer je het toestel langere tijd met één hand vasthoudt.

Daar staat dus wel een voordeel tegenover. De iPhone 18 Pro kan tot 34 uur video afspelen, maar bij de iPhone 18 Pro Max is dat maximaal 43 uur. Bij normaal gebruik ligt de gebruiksduur eveneens hoger bij het grotere model.

Wil je vooral een wat handzamere telefoon? Dan geeft de gewone Pro je vrijwel alle functies van de Pro Max in een kleiner formaat. Wil je het grootste scherm en de beste batterijduur, dan is de Pro Max de logische keuze.

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Bekend ontwerp, met een paar kleine veranderingen

Aan het ontwerp heeft Apple vrijwel niets gedaan. Als je de iPhone 17 Pro Max naast de iPhone 18 Pro Max legt, geeft eigenlijk alleen de kleur het nieuwe toestel weg. Het aluminium ontwerp keert terug en het grote camera-eiland achterop is ook weer aanwezig. Apple gebruikt opnieuw stevig glas aan de voor- en achterkant.

Je kunt uit verschillende kleuren kiezen, waaronder zwart, zilver, gletsjer (een soort blauw) en bordeauxrood. Vooral die laatste twee kleuren zorgen ervoor dat je de nieuwe generatie nog een beetje kunt herkennen.

iPhone 18 Pro Max (links) vs iPhone 17 Pro Max (rechts)

Aan de voorkant valt wel meteen het kleinere Dynamic Island op. Apple heeft een deel van de Face ID-hardware anders in het scherm verwerkt, waardoor het zwarte vlakje wat minder ruimte inneemt. Het is geen wereldschokkende verandering, maar je krijgt wel iets meer bruikbare schermruimte.

De Pro’s hebben nog steeds een Super Retina XDR OLED-display met ProMotion tot 120Hz. Het scherm ziet er uitstekend uit en blijft ook buiten goed leesbaar. Maar wie van een iPhone 17 Pro (Max) komt, ziet geen grote verschillen.

Camera met aanpasbaar diafragma

De nieuwe camera is voor ons het interessantste onderdeel van de iPhone 18 Pro en Pro Max. Apple gebruikt opnieuw drie 48-megapixelcamera’s. Maar de hoofdcamera krijgt dit jaar nog een extra upgrade die nog niet eerder op een iPhone te vinden was. De iPhone heeft nu namelijk een variabel diafragma.

Het diafragma bepaalt hoeveel licht door de lens naar binnen komt. De hoofdcamera kan wisselen tussen verschillende openingen, waardoor je meer controle krijgt over de hoeveelheid licht en hoe scherp een foto is.

Bij een grote opening komt veel licht binnen. Dat is handig wanneer het donker is en kan bovendien voor een natuurlijker onscherpe achtergrond zorgen. Met een kleiner diafragma kun je bij een foto juist meer onderdelen scherp houden.

Voor de doorsnee gebruiker werkt de automatische stand overigens prima. Je hoeft dus niet opeens verregaande kennis van fotografie te hebben om met deze iPhone een mooie foto te maken. Maar wie graag zelf met instellingen speelt, krijgt nu veel meer opties.

De nieuwe camerafuncties maken de iPhone 18 Pro Max vooral interessant voor iedereen die net wat serieuzer met fotografie bezig is. Wie gewoon af en toe een foto maakt van zijn all-you-can-eat sushi of schattige kat, merkt waarschijnlijk niet zo heel veel van de nieuwe mogelijkheden.

Alle drie de camera’s op de achterkant hebben 48 megapixel. Je kunt tot 8x optisch inzoomen. Daarna kun je digitaal nog wat verder gaan. Ook de selfie-camera blijft een 18-megapixel Center Stage-camera. Die kan je automatisch goed in beeld houden tijdens videogesprekken of wanneer er meer mensen bij je komen staan bij het maken van een selfie.

Ook bij de video-opties zijn er wat upgrades te vinden. Vergeleken met de iPhone 17 Pro Max krijg je op de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max vooral meer controle tijdens het filmen.

Zo kun je zelf het diafragma, de sluitertijd en witbalans aanpassen en helpt de functie ‘Scherpstelling bijhouden’ om je onderwerp netjes in focus te houden. Dit doe je door twee keer te tikken op een onderwerp als je de camera ergens op richt. Deze functie werkt overigens ook bij foto’s.

Ook filmen in weinig licht is verbeterd en voor echte videofanaten zijn er extra’s zoals ProRes RAW, Apple Log 2 en 4K Dolby Vision-timelapse. Voor een lijst met alle gedetailleerde verbeteringen kun je terecht op Apple’s productpagina.

A20 Pro: meer power dan je nodig hebt (maar het is wel fijn)

In zowel de iPhone 18 Pro als de Pro Max zit Apple’s nieuwe A20 Pro-chip. Deze heeft een processor met zes cores, een gpu met zeven cores en een dubbele 16-core Neural Engine.

Voor normaal gebruik heb je al die power echt niet nodig. Apps openen al jaren razendsnel op recente iPhones en ook scrollen, berichten sturen en video’s bekijken zijn nooit een probleem op oudere generaties.

De extra snelheid wordt vooral interessant bij het spelen van zware games, videobewerking, AI-functies en andere taken waarbij de chip langere tijd hard moet werken.

Apple heeft daarom ook de koeling aangepakt. De nieuwe vaporchamber is wat groter dan die in de vorige generatie. Daardoor kan warmte beter worden afgevoerd en kan de A20 Pro langer op hoge snelheid blijven werken.

Daar zit ook wel een klein nadeeltje aan. Omdat de iPhone de warmte sneller bij zijn chip weghaalt wordt het toestel aan de onderkant ook sneller warm bij veeleisende zaken. In de winter is dat misschien handig, maar als het buiten warm is moet je daar wel even rekening mee houden.

Betere batterij en sneller opladen

Waarschijnlijk is de grotere batterij voor veel iPhone 18 Pro-bezitters een welkome verbetering. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max kan tot 50 procent opladen in slechts 15 minuten. Daarvoor heb je wel een adapter van 60 watt of meer nodig. Wil je draadloos opladen via MagSafe? Dan kun je met een adapter van minimaal 35 watt in 30 minuten de iPhone tot 50 procent opladen.

iOS 27 en nieuwe Siri

De iPhone 18 Pro-serie komt standaard met iOS 27. Apple zet daarbij stevig in op Apple Intelligence en de vernieuwde Siri. De spraakassistent moet nu natuurlijker reageren en je beter helpen bij dagelijkse taken. Jammer genoeg is deze nieuwe versie van Siri op dit moment nog niet beschikbaar in Nederland. Het is ook nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren.

Voor de meeste mensen blijft de software verder vooral herkenbaar. Heb je al een recente iPhone, dan kun je meteen aan de slag met je nieuwe iPhone.

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Stevige prijs voor een handvol upgrades

De iPhone 18 Pro kost in Nederland bij Apple 1479 euro voor 256 GB opslag. Recente prijzen bij online shops beginnen bij € 1.470,-. Voor de iPhone 18 Pro Max betaal je bij Apple 1629 euro. Hier beginnen de prijzen in de winkels bij € 1.629,-.

Bij meer opslag loopt dat bedrag flink op. De Pro Max kost 1879 euro met 512 GB, 2379 euro met 1 TB en maar liefst 3129 euro als je voor 2 TB kiest. Dat zijn enorme bedragen voor een smartphone.

Conclusie review iPhone 18 Pro Max

Het ontwerp van de iPhone 18 Pro Max lijkt veel op dat van zijn voorganger. Als je al een iPhone 17 Pro Max hebt, krijg je niet meteen het gevoel dat je een nieuw toestel in handen hebt. Maar de verbeteringen die er zijn, vinden we wel nuttig. De hoofdcamera met variabel diafragma geeft foto-fanaten meer vrijheid, de extra Pro-regelaars maken de Camera-app veelzijdiger en de A20 Pro levert samen met de verbeterde koeling betere prestaties. Een van de andere pluspunten is de batterij. De Pro Max gaat erg lang mee en beide Pro-modellen kunnen bovendien nog eens sneller worden opgeladen. Houd er wel rekening mee dat de Pro Max een stukje zwaarder is geworden en dat de adviesprijs van 1629 euro flink stuk hoger ligt dan bij de iPhone 17 Pro Max introductie. Voor enthousiaste fotografen en videomakers heeft de iPhone 18 Pro Max meer te bieden dan eerdere jaarlijkse upgrades. Maar als je al een iPhone 17 Pro (Max) hebt blijven de upgrades minimaal. Heb je daarnaast niet per se het grotere scherm en de extra batterijduur nodig? Dan heeft de kleinere iPhone 18 Pro vrijwel dezelfde mogelijkheden in een handzamer formaat. Dat scheelt je toch weer een zo’n 150 euro met de Pro Max. Vind je beide toestellen toch echt te duur? Maar ben je wel op zoek naar een andere iPhone? Dan kun je altijd nog naar een iPhone 17 Pro (Max) of zelfs een iPhone 16 Pro (Max) kijken. Dan heb je 90 procent van de functies voor een fractie van de 18 Pro-prijs.

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