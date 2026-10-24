Review Apple Watch Series 12: kleine veranderingen met grote gevolgen

De Apple Watch Series 12 ziet er niet heel erg nieuw uit, maar is op belangrijke punten wel degelijk verbeterd – In deze review lees je er alles over.

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Pluspunten Nauwkeurigere hartslagmeter

Nauwkeurigere hartslagmeter Nieuwe Gereedheid-app

Nieuwe Gereedheid-app Goede batterijduur

Goede batterijduur Keuze uit aluminium, titanium en keramiek Minpunten Ontwerp niet vernieuwd

Ontwerp niet vernieuwd Afwerking niet perfect

Afwerking niet perfect Nieuwe AI-functies nog niet in EU

Review Apple Watch Series 12

De Apple Watch Series 12 is verkrijgbaar vanaf 449 euro. Je krijgt dan het aluminium model van 42 millimeter. Wil je liever een groter scherm, dan betaal je minimaal 499 euro voor de uitvoering van 46 millimeter. Voor titanium beginnen de prijzen bij 799 euro en de keramische versie kost minimaal 1049 euro. Dat maakt de Series 12 geen goedkope smartwatch. Gelukkig heeft Apple aan de binnenkant behoorlijk wat verbeteringen doorgevoerd.

Behuizing

Ben je bekend met de Apple Watch Series 11, dan zul je aan de buitenkant weinig verschil ontdekken. De Series 12 heeft opnieuw een rechthoekig scherm met afgeronde hoeken, een Digital Crown en een slanke behuizing. Toch zijn er nieuwe details. Zo is er dus weer een keramische uitvoering, naast aluminium en titanium. De aluminium modellen hebben Ceramic Shield 2, dat volgens Apple 60 procent sterker is dan het glas van de vorige generatie. Titanium en keramiek zijn voorzien van saffierglas.

De nieuwe kleuren zien er bovendien stijlvol uit. Vooral Donkerbrons en het Stralend Goud Titanium vallen op. Toch is niet alles perfect. De randen rond het scherm zijn wat opvallender en de overgang tussen de behuizing en het scherm voelt niet overal even verfijnd aan. Dat is jammer, want juist bij een smartwatch in deze prijsklasse verwacht je een hoogwaardige afwerking.

Gezondheid

De interessantste vernieuwingen zitten aan de achterkant van het horloge. Apple heeft de gezondheidssensoren aangepast, waardoor de hartslag voortaan iedere vijf seconden wordt gemeten. Dat is volgens de beschikbare informatie zestig keer zo vaak als bij de Series 11. De Watch verzamelt zo meer gegevens over je hartslag en kan daardoor je calorieverbruik beter inschatten. Ook activiteiten waarbij je je armen weinig beweegt, worden beter herkend.

De stappenteller is eveneens verbeterd. Bovendien kun je je actuele hartslag en het aantal stappen rechtstreeks op de wijzerplaat zetten. Het zijn geen functies die je meteen omverblazen, maar ze maken de smartwatch wel nuttiger. Je krijgt een completer beeld van je dagelijkse beweging zonder dat je daar zelf extra moeite voor hoeft te doen.

Gereedheid

Een van de interessantste toevoegingen is de nieuwe Gereedheid-app. Die combineert gegevens over je slaap, activiteit, trainingsbelasting en vitale functies om een inschatting te maken van je herstel. Je krijgt een score van 0 tot 10, met een advies dat aangeeft of je beter rustig aan kunt doen of juist klaar bent voor een intensieve training. De score kan gedurende de dag veranderen wanneer er nieuwe gegevens binnenkomen.

Dat is handig als je regelmatig sport. Na een slechte nacht kan de Watch je bijvoorbeeld adviseren om het wat rustiger aan te doen. Heb je juist goed geslapen en ben je voldoende hersteld, dan is er mogelijk ruimte voor een zwaardere training. Het prettige is dat je ook kunt bekijken welke factoren invloed hebben op je score. Zo blijft het niet bij een willekeurig cijfer op je pols.

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Batterijduur

De batterij is misschien wel de grootste verrassing van de Apple Watch Series 12. Apple belooft maximaal 24 uur gebruik op één acculading en dat maakt de watch in de praktijk ook waar. Bovendien gaat opladen een stuk sneller. Vijftien minuten opladen levert genoeg energie op voor maximaal twaalf uur gebruik. Vijf minuten opladen is al voldoende om een nacht slaap te registreren. Je kunt de Watch daardoor makkelijker de hele dag én nacht dragen. Even opladen tijdens het douchen of ontbijten kan al genoeg zijn om weer uren vooruit te kunnen.

watchOS 27

De Apple Watch Series 12 draait op watchOS 27 en de nieuwe S11-chip maakt aanvullende slimme functies mogelijk. Denk aan Live terugspoelen, waarmee je een tekstfragment van de laatste vijftien seconden van een gesprek kunt bekijken, en Siri Samenvatting, waarmee je gesprekken omzet in korte notities. Dat is bijzonder handig voor vergaderingen of gesprekken waarvan je later de belangrijkste punten wilt terughalen.

Enige nadeel is dat Live terugspoelen en Siri Samenvatting op dit moment nog niet beschikbaar zijn in de Europese Unie. Voor sommige functies is bovendien een geschikte iPhone met Apple Intelligence nodig. Dat maakt de Series 12 voor Europese gebruikers iets minder vernieuwend dan hij op papier lijkt. Je betaalt immers ook voor mogelijkheden die je voorlopig nog niet kunt gebruiken.

Conclusie

De Apple Watch Series 12 is een uitstekende smartwatch, maar zonder grote uiterlijke vernieuwingen. Het ontwerp is vertrouwd en de afwerking had op sommige punten beter gekund. Gelukkig maakt Apple dat grotendeels goed met verbeteringen aan de binnenkant die je dagelijks merkt. De nauwkeurigere hartslagmetingen, de vernieuwde stappenteller en de Gereedheid-app geven je meer inzicht in je gezondheid en herstel. De batterij is daarnaast een aangename verrassing: je kunt het horloge gemakkelijker dag en nacht dragen zonder steeds te hoeven opladen.

Het grootste nadeel is dat enkele opvallende AI-functies voorlopig ontbreken in Europa. Daardoor blijft een deel van het potentieel onbenut. De Series 12 is vooral interessant als je betere gezondheidsmetingen en een verbeterde batterijduur belangrijk vindt.

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Apple Watch Series 12