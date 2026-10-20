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Véél meer oplichting in WhatsApp: pas op voor deze nieuwe truc

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
20 oktober 2026, 12:11
2 min leestijd
Véél meer oplichting in WhatsApp: pas op voor deze nieuwe truc

Pas op! Oplichters gebruiken een nieuwe truc om toegang te krijgen tot je WhatsApp-account. En daar trappen steeds meer mensen in.

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Nieuwe truc met WhatsApp: zo werkt het

Er is weer meer oplichting via WhatsApp gaande. Het begint allemaal met een onschuldig berichtje. Een bekende vraagt je om op de dochter van een vriendin te stemmen. Daarmee kan ze een gratis dansles winnen. En daarvoor hoef je alleen maar op een linkje te klikken. Klinkt simpel, toch?

Laat je niet interneppen: Een appje van je dochter vanaf een onbekend nummer?

Maar achter dat bericht schuilt een slimme oplichtingstruc. Zodra je op de link klikt, kom je op een website waar je kunt stemmen. Daar moet je eerst je telefoonnummer invullen. Vervolgens verschijnt er een code die je moet invoeren om je stem te bevestigen.

En precies daar gaat het mis. Want met die code geef je criminelen ongemerkt toegang tot je WhatsApp-account.

Meer oplichting via WhatsApp: oplichters lezen je berichten

Dit fenomeen wordt ‘Ghost Pairing’ genoemd. Oplichters maken hierbij misbruik van de mogelijkheid om WhatsApp op meerdere apparaten te gebruiken.

Met de code koppelen ze hun eigen apparaat aan jouw WhatsApp. Vervolgens kunnen ze je berichten lezen en zelf berichtjes naar je contacten versturen. Die krijgen daarna hetzelfde nepbericht, maar dan uit jouw naam.

internetoplichting

De afgelopen dagen zijn er tientallen meldingen binnengekomen. Een slachtoffer vertelde aan de NOS dat haar contacten massaal het nepbericht kregen. Uiteindelijk werd haar WhatsApp-account zelfs geblokkeerd.

Zo controleer je of je WhatsApp veilig is

Gelukkig kun je op je iPhone eenvoudig controleren of er onbekende apparaten aan je WhatsApp gekoppeld zijn. Dat doe je zo:

  1. Open WhatsApp op je iPhone;
  2. Tik rechtsonder op ‘Jij’;
  3. Kies ‘Gekoppelde apparaten’;
  4. Controleer of je alle apparaten herkent;
  5. Zie je een onbekend apparaat? Tik erop en kies ‘Meld af’.

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Bronnen afbeeldingen: Mikhail Nilov, Mikhail Nilov
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