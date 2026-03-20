De iPad Air 2026 is een fantastische allround tablet en een prima upgrade. Maar hij brengt (wederom) weinig nieuws.

Pluspunten iPad Air 2026 Snelle M4-chip

Snelle M4-chip Meer werkgeheugen

Meer werkgeheugen Prima prijs/kwaliteit Minpunten iPad Air 2026 Niet de allernieuwste chip

Niet de allernieuwste chip Geen Promotion

Geen Promotion Weinig vernieuwingen

Review iPad Air 2026: de beste iPad Air tot nu toe (maar spannend is het niet)

Als je de iPad Air 2026 naast een van zijn recente oudere broertjes legt moet je van goede huize komen om de verschillen te zien. De iPad Air is al jaren Apple’s ‘sweet spot’ wanneer je een goede en snelle iPad wilt kopen. Maar de meeste verbeteringen zitten elke keer onder de motorkap.

En dat is precies waar de iPad Air 2026 ook dit jaar weer op vooruitgaat. Hij is beter, sneller en toekomstbestendiger dan de versie van vorig jaar, maar de doorsnee gebruiker merkt niet meteen iets van deze verbeteringen.

iPad Air 2026 specificaties Algemeen Algemeen Algemeen 247.6 x 178.5 x 6.1 mm 460 gram Display Display 11 inch Retina HD (IPS LCD) scherm 60 Hz Camera Camera 12 megapixel hoofdcamera 12 megapixel selfiecamera Performance Performance Apple M4 12 GB werkgeheugen Batterij Batterij Snelladen Updates Updates iPadOS 26 Beveiligingsupdates tot 2032 (verwacht) Bekijk alle Apple iPad Air 2026 specificaties

M4-chip: razendsnel, maar misschien een beetje overkill

De grootste upgrade is zonder twijfel de nieuwe M4-chip. De chip heeft een 8-core CPU en 9-core GPU met ondersteuning voor hardware ray-tracing en een 16-core Neural Engine.

Een hele mond vol, maar in de praktijk betekent dat vooral één ding: deze iPad is absurd snel. Apps openen direct, multitasken gaat zonder haperingen en zelfs zware taken zoals videobewerking of 3D-apps draaien soepel.

Verder kun je zelfs recente games (met ray-tracing) op deze iPad spelen. Volgens Apple is de iPad Air 2026 zo’n 2,3x sneller dan een iPad Air met M1-chip (uit 2022). In vergelijking met de M3 is de M4-chip zo’n 30 procent sneller.

Maar hier zit ook meteen het het probleem. Want de iPad Air 2025 met een M3 was ook al snel. En bij dagelijks gebruik, zoals mailen, Netflix kijken en op internet surfen ga je het verschil in snelheid niet merken. De snelheidswinst komt pas echt goed van pas bij het openen van (meerdere) zwaardere apps of als je veel van de AI-functies gebruikt.

12 GB RAM: eindelijk wat meer ademruimte

Apple heeft in de iPad Air 2026 ook het werkgeheugen een flinke boost gegeven. De iPad Air 2025 moest het nog doen met 8 GB, maar de nieuwste versie heeft standaard 12 GB. Dat is een stijging van 50 procent.

Zeker met iPadOS 26 en alle nieuwe AI-functies (Apple Intelligence) is dat extra geheugen geen overbodige luxe. Vooral als je je iPad gebruikt als een soort semi-laptop gebruikt en je vaak meerdere apps tegelijk open hebt staan, is meer werkgeheugen altijd fijn om te hebben.

Nieuwe N1-chip voor sneller wifi

Dan is er nog de nieuwe N1-chip. Dat klinkt spannend, maar het is een beperkte upgrade. Dankzij deze chip ondersteunt de iPad Air nu Wifi 7 en nieuwere draadloze technologieën.

In theorie betekent dat sneller en stabieler internet, betere AirDrop-prestaties en toekomstbestendige verbindingen. Maar dit hangt ook af van je eigen netwerk. Heb je thuis bijvoorbeeld nog geen Wifi 7-router? Dan ga je weinig merken van deze upgrade.

Meer van hetzelfde

Het design van de iPad Air 2026 is verder vrijwel onveranderd gebleven. Daarnaast kun je wederom kiezen uit een versie van 11 of 13 inch. Voor deze iPad Air 2026-review gebruikten wij een versie van 11 inch.

Toch hadden we stiekem nog even de 13 inch van vorig jaar erbij gepakt. En het grotere scherm is vooral handig als je vaak video’s bewerkt of de iPad Air als een tekentablet of laptopvervanger wilt gebruiken. Houd er wel rekening mee dat de 13 inch iPad Air 2026 wat duurder is. Voor standaardgebruik volstaat de 11 inch iPad prima.

Verder heeft de tablet dezelfde aluminium behuizing en de bekende kleuren (spacegrijs, blauw, paars en sterrenlicht). Het scherm is ook gelijk gebleven en Touch ID zit nog steeds in de powerknop. Promotion en Face ID blijft alleen op de duurdere iPad Pro beschikbaar.

iPad Air 2026 kopen

De adviesprijs van de iPad Air 2026 is 669 euro. Maar hij is soms al wat goedkoper te vinden. De iPad is te koop met 128 GB, 256 GB, 512 GB en 1 TB opslag. Hieronder vind je de beste deal van dit moment.

Vind je dat nog net wat teveel? Maar wil je eigenlijk wel een iPad Air? Dan is de iPad Air 2025 ook nog steeds een prima koop. Deze is inmiddels een stuk goedkoper te krijgen. Bekijk daarvoor de volgende deals.

Conclusie iPad Air 2026 review

De iPad Air 2026 is zonder twijfel de beste iPad Air tot nu toe. De M4-chip maakt ’m krachtiger dan ooit, de 12 GB RAM zorgt voor soepel multitasken en de N1-chip maakt ’m klaar voor de toekomst. Maar tegelijkertijd voelt deze update ook weer heel erg veilig. De iPad Air is nauwelijks veranderd en voor iedereen met een iPad Air van de afgelopen 2 à 3 jaar is er weinig reden om te upgraden. Heb je nog een iPad zonder M-chip, zoals de iPad Air 2020? Dan is de iPad Air 2026 een fantastische upgrade. Heb je nog een recente Air, zoals de iPad Air 2024? Dan kun je deze generatie met een gerust hart overslaan. Heb je een iPad Air uit 2022 met een M1-chip? Check dan even of je de extra snelheid echt nodig hebt voordat je naar de winkel rent.

