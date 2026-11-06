Deze 5 nieuwe Apple-producten liggen vanaf nú in de winkels!

Er zijn 5 nieuwe Apple-producten en die liggen sinds vandaag in de winkels! We zetten de belangrijkste vernieuwingen en prijzen op een rij.

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Deze 5 Apple-producten liggen nú in de winkels

Sinds vandaag, vrijdag 6 november, zijn er maar liefst 5 nieuwe Apple-apparaten verkrijgbaar. Vooral voor Mac-liefhebbers is er veel nieuws, want Apple introduceert onder meer de eerste MacBooks met een touchscreen. Ook de iPad mini en iMac hebben een flinke upgrade gekregen. We zetten alle 5 nieuwe Apple-producten voor je op een rij!

1. iPad mini

De vernieuwde iPad mini is vanaf vandaag verkrijgbaar! De compacte tablet heeft voor het eerst een oled-scherm. Dat zorgt voor mooiere kleuren, diepere zwarttinten en een beter contrast. Vooral bij het kijken van films en series is dat een fijne verbetering. Daarnaast heeft Apple de iPad mini uitgerust met de krachtige A20 Pro-chip. Hierdoor draait de kleine tablet zware apps zonder problemen en is hij geschikt voor de nieuwste AI-functies. De iPad mini is verkrijgbaar vanaf 759 euro.

2. iMac

Ook de iMac heeft een upgrade gekregen. Aan de buitenkant lijkt er weinig veranderd, maar aan de binnenkant zit nu de gloednieuwe M6-chip. Die levert betere prestaties en gaat veel efficiënter met energie om. Het bekende ontwerp met het grote scherm blijft behouden. Daarmee is de nieuwe iMac vooral interessant als je een snelle desktopcomputer zoekt voor thuis of op kantoor. Je haalt de vernieuwde iMac vanaf 1819 euro in huis.

3. MacBook Pro

De nieuwe MacBook Pro van 14 inch is eveneens vanaf vandaag te koop. Deze laptop beschikt over de M6-chip, waardoor hij sneller en krachtiger is dan zijn voorganger. In tegenstelling tot de duurdere uitvoeringen heeft dit model geen touchscreen. Je bedient de MacBook dus nog gewoon met het toetsenbord en trackpad. Dat maakt hem een interessante keuze als je wel de nieuwste functies wilt, maar geen behoefte hebt aan een aanraakgevoelig scherm. De prijs begint bij 2329 euro.

4. MacBook Pro met touchscreen

Dit is misschien wel de grootste verrassing van de 5 nieuwe Apple-producten! Voor het eerst kun je namelijk een MacBook Pro met touchscreen kopen. Het 14-inch model heeft een oled-scherm dat je rechtstreeks met je vingers kunt bedienen. Het toetsenbord en trackpad blijven natuurlijk gewoon beschikbaar. Voor deze nieuwe schermtechniek betaal je wel een flinke meerprijs. De 14-inch MacBook Pro met touchscreen is verkrijgbaar vanaf 3349 euro.

5. MacBook Pro 16 inch

Wil je liever een groter scherm? Dan heeft Apple ook een nieuwe MacBook Pro van 16 inch met oled-touchscreen uitgebracht. Deze uitvoering biedt dezelfde nieuwe manier van bedienen, maar dan met meer ruimte op het display. Dat is vooral handig wanneer je regelmatig video’s bewerkt, foto’s aanpast of meerdere programma’s tegelijk gebruikt. Het grotere scherm biedt simpelweg meer werkruimte. Voor de nieuwe 16-inch MacBook Pro betaal je minimaal 3949 euro.

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Vanaf vandaag

Alle 5 Apple-producten zijn vanaf vandaag, vrijdag 6 november, officieel te koop. De voorbestellingen zijn inmiddels achter de rug en de apparaten liggen nu daadwerkelijk in de winkels.