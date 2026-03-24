iPhone 17e review: veel meer waar voor je geld (met één groot nadeel)

De iPhone 17e is de goedkoopste iPhone van 2026, maar wat krijg je precies voor die lage prijs? Dat lees je in onze review van de iPhone 17e!

Pluspunten A19-chip









iPhone 17e review

De goedkoopste iPhone van 2026 is aangekondigd! Apple heeft de iPhone 17e onthuld, de laatste uitvoering van de iPhone 17-serie. De telefoon heeft een aantal belangrijke upgrades gekregen, maar zijn die het waard om te kiezen voor de iPhone 17e? Dat vertellen we je in onze review van de iPhone 17e!

Snellere processor

Apple verraste in 2025 met de release van de iPhone 16e. In maart 2026 volgde de iPhone 17e, die vooral een verbeterde versie van de iPhone 16e is. Apple heeft met name onder de motorkap veranderingen doorgevoerd. De iPhone 17e draait op de A19-chip, die we ook in de iPhone 17 zien. Met deze processor is de iPhone 17e weer wat sneller en krachtiger dan de iPhone 16e. Het werkgeheugen verandert niet, dat blijft 8 GB aan RAM.

In de praktijk is de A19-chip een enorm krachtige chip, die meer dan voldoende rekenkracht biedt voor de meeste taken. De iPhone 17e heeft geen enkel moment gehaperd tijdens onze tests en heeft geen moeite met het draaien van meerdere zware apps. Ook met Apple Intelligence komt de iPhone 17e niet in de problemen. De iPhone is ontzettend snel en heeft de komende jaren ondersteuning voor alle nieuwe functies van iOS.

Een belangrijk voordeel van de iPhone 17e is de opslagruimte, want de telefoon komt standaard met 256 GB. Bij de iPhone 16e was dat nog 128 GB, maar Apple heeft de prijs van de iPhone 17e niet verhoogd. Je haalt de iPhone 17e in huis voor 719 euro (nu nog € 679,-), dezelfde prijs die Apple vorig jaar voor de iPhone 16e vroeg. Een fijne upgrade dus, zeker nu apps steeds meer opslagruimte nodig hebben. Zo is de iPhone 17e net wat toekomstbestendiger, zonder dat je er meer voor betaalt.

Géén Dynamic Island

Bij het scherm van de iPhone 17e heeft Apple weinig vernieuwingen doorgevoerd. Het instapmodel heeft een 6,1-inch oled-scherm met een verversingssnelheid van 60 Hz. We vinden dit jammer, want de iPhone 17 heeft inmiddels wél een always-on scherm. Met een always-on scherm blijft de tijd altijd zichtbaar op je iPhone, ook als je de telefoon niet gebruikt. Apple introduceerde deze functie al bij de iPhone 14 Pro (Max), maar de iPhone 17e moet het dus zonder ProMotion doen.

Wat ons betreft wordt het tijd dat deze functie naar álle iPhones komt, zo hebben Android-toestellen al jaren een verversingssnelheid van 120 Hz. Het is geen enorm gemis bij de iPhone 17e als je nog niet eerder een always-on scherm hebt gehad, maar het zou de telefoon wel net wat completer maken. Met een verversingssnelheid van 60 Hz heeft Apple gekozen voor een verouderde schermtechniek.

Hetzelfde geldt voor de bovenzijde van het scherm. De iPhone 17e heeft de ouderwetse notch, net als de iPhone 16e. Deze inkeping zien we al jaren niet meer bij de ‘normale’ iPhones. Dat is dus een groot nadeel, want het instapmodel mist het moderne ontwerp van de andere iPhone 17-modellen. Zo ziet de iPhone 17e er direct verouderd uit. Het Dynamic Island is een feature die naar onze mening standaard op iedere iPhone zou moeten zitten, waardoor het hoog tijd wordt dat de goedkoopste iPhone ook afscheid neemt van de notch. Bij de iPhone 17e is dat dus nog niet het geval.

Verbeterde camera

Bij de iPhone 17e krijg je een enkele 48-megapixelcamera aan de achterkant. Deze camera zagen we eerder bij de iPhone 16e en heeft verder weinig upgrades gekregen. Het instapmodel mist nog steeds een ulragroothoek- en een telelens, maar dat is voor de meeste gebruikers geen probleem. De hoofdcamera biedt de belangrijkste mogelijkheden en maakt prachtige foto’s met 48 megapixel. Inzoomen kan tot 2 keer zonder kwaliteitsverlies.

Onze ervaring is dat de camera van de iPhone 17e prima foto’s maakt, zo lang er genoeg licht is in de omgeving. Bij weinig licht krijgt de camera het iets zwaarder, door de kleinere sensor van de iPhone 17e. Al met al maakt de telefoon goede foto’s en video’s, maar we misten vooral de zoomlens. Zeker bij concerten of andere gelegenheden is het fijn om iets meer dan 2x in te kunnen zoomen zonder kwaliteitsverlies. Gebruik je de zoomlens nauwelijks? Dan is de iPhone 17e de perfecte keuze voor jou.

In de software achter de camera heeft Apple overigens wél wat veranderingen doorgevoerd. Zo kun je bij de iPhone 17e na het maken van een foto de portretmodus toevoegen, terwijl dat bij de iPhone 16e nog niet mogelijk is. Apple noemt dit portretten van de nieuwste generatie en dat is een handige toevoeging wat ons betreft. De nieuwe functie werkt naar behoren en geeft meer mogelijkheden in het bewerken van foto’s op de iPhone 17e.

Sneller draadloos opladen

Waar de A19-chip iets energiezuinger is, zien we dat helaas niet terug in de accuduur van de iPhone 17e. Volgens Apple doe je tot 26 uur met de iPhone, hetzelfde als bij de iPhone 16e. We zien hierin dus geen verbeteringen, maar dat is wat ons betreft ook niet nodig. De accuduur van de iPhone 16e was al heel goed en is bij de iPhone 17e net zo goed. Het toestel houdt het zonder enig probleem de hele dag vol en hoeft zelfs in de avond eigenlijk niet aan de lader.

Moet de telefoon toch opgeladen worden? Dan heb je daar bij de iPhone 17e slechts 30 minuten voor nodig, want binnen die tijd is het toestel alweer opgeladen tot 50 procent. Wij vinden dit een belangrijk voordeel, omdat je de telefoon zo eigenlijk nooit langer dan 30 minuten kwijt bent om hem even op te laden.

Misschien een nog groter voordeel is draadloos opladen, want dat gaat veel sneller bij de iPhone 17e. Apple heeft MagSafe naar het instapmodel gebracht, dus draadloos opladen gaat tot 15 watt. Dat is twee keer zo snel in vergelijking met de iPhone 16e, waardoor je draadloos eindelijk kunt snelladen bij de iPhone 17e. Wij zijn hier erg over te spreken, zo hoef je niet meer de hoofdprijs te betalen voor draadloos snelladen bij de iPhone.

Vernieuwde behuizing

Bij de behuizing van de iPhone 17e zien we twee belangrijke verbeteringen. De eerste hebben we al genoemd, want de iPhone 17e heeft ondersteuning voor MagSafe. Dat heeft niet alleen als voordeel dat draadloos opladen veel sneller gaat, maar ook dat je draadloze accessoires eindelijk kunt aansluiten op de goedkoopste iPhone. Dat is wat ons betreft een enorm pluspunt, want we kunnen eindelijk onze pashouder op het instapmodel plakken.

MagSafe-houders werken ook met de iPhone 17e. Denk hierbij aan draadloze telefoonhouders voor in de auto of voor standaarden op je nachtkastje. Wij gebruiken beide, waardoor de introductie van MagSafe een hele welkome verandering is bij de iPhone 17e. De telefoon doet hierin niet meer onder voor de iPhone 17 en dat werd ook wel tijd. Draadloze accessoires werken voortaan op alle iPhones, je magnetische pasjeshouder blijft dus bruikbaar als je voor de iPhone 17e kiest.

Daarnaast heeft Apple de iPhone 17e uitgebracht in een opvallende kleur. Naast de zwarte en witte variant kun je bij het instapmodel ook kiezen voor zachtroze. Die kleur had naar onze mening wat feller gemogen, bij te veel licht lijkt de iPhone 17e nu bijna wit. Toch is het een fijne toevoeging aan de bestaande opties, zodat je niet meer de hoofdprijs hoeft te betalen als je een iPhone in een andere kleur dan zwart of wit wilt.

Conclusie iPhone 17e review

De iPhone 17e heeft een aantal kleine maar belangrijke verbeteringen gekregen. De introductie van MagSafe en een zachtroze uitvoering zijn hele leuke en handige toevoegingen. Draadloos opladen gaat veel sneller en je kunt alle MagSafe-accessoires gebruiken bij de goedkoopste iPhone van 2026. Helaas is het ontwerp wel verouderd door het uitblijven van het Dynamic Island, de iPhone 17e moet het nog steeds met de ouderwetse notch boven het scherm doen. Toch maakt de verdubbelde opslagruimte en onveranderde prijs veel goed. Je krijgt bij de iPhone 17e standaard 256 GB aan opslagruimte, zonder dat Apple de prijs heeft verhoogd. De iPhone 17e is zo een bijzonder goede koop als je niet de hoofdprijs voor je iPhone wilt betalen. Vind je de camera belangrijk? Dan raden we aan om iets meer geld neer te leggen en voor de iPhone 17 te kiezen. In alle andere gevallen is de iPhone 17e een mooie keuze als je in 2026 een nieuwe iPhone wilt halen en geld wilt besparen!

