WhatsApp kondigt 4 nieuwe functies aan (die je direct kunt gebruiken)

WhatsApp heeft vier nieuwe functies aangekondigd die groepsgesprekken een stuk overzichtelijker maken. Wij vertellen je wat deze functies zijn!

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WhatsApp krijgt 4 handige nieuwe functies

Gebruik jij WhatsApp veel? Voor je het weet heb je tientallen ongelezen berichten in je chat-app. En probeer daar maar eens iets belangrijks tussen te vinden. Gelukkig komt WhatsApp nu met vier nieuwe functies die dat een stuk makkelijker gaan maken.

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1. Belangrijke berichten voor altijd vastzetten

Je kunt in WhatsApp al langer berichten vastzetten in een groepsgesprek. Tot nu toe bleven die maximaal 30 dagen staan. Met de nieuwe functie kun je berichten ook voor altijd vastzetten. Handig voor belangrijke afspraken of informatie die je niet kwijt wilt.

2. Oude berichten alsnog delen met nieuwe groepsleden

Wanneer je iemand toevoegt aan een WhatsApp-groep, kun je al recente berichten delen. Zo weet diegene meteen waar het gesprek over gaat. Nieuw is dat dit voortaan ook mogelijk wordt als iemand al lid is. Je hoeft alleen op de naam van die persoon in het gesprek te tikken.

WhatsApp krijgt ook statusupdates voor groepsgesprekken. Andere groepsleden kunnen de status bekijken, erop reageren en zelf een status toevoegen. Net als bij gewone WhatsApp-statussen verdwijnen deze updates automatisch na 24 uur.

4. Nooit meer belangrijke berichten missen

De laatste nieuwe functie is vooral handig voor drukke groepsgesprekken. WhatsApp krijgt namelijk een extra filter voor vermeldingen en antwoorden. Hiermee zie je in één overzicht alle ongelezen groepsgesprekken waarin iemand je heeft genoemd of rechtstreeks op je bericht heeft gereageerd. Ook berichten waarin iedereen met @all wordt genoemd, verschijnen hier.

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Wanneer kun je de nieuwe WhatsApp-functies gebruiken?

WhatsApp gaat deze vier nieuwe functies binnenkort uitrollen. Het kan dus even duren voordat je ze allemaal op je iPhone ziet verschijnen. Zodra ze beschikbaar zijn, kun je ze meteen gebruiken. Vooral de nieuwe filters maken het een stuk makkelijker om overzicht te houden in drukke groepsgesprekken.

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