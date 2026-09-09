Belangrijkste verbeteringen

De iPhone 18 Pro is officieel aangekondigd. Apple geeft het Pro-model een flinke upgrade met een nieuwe 48-MP Fusion-hoofdcamera met variabel diafragma en een krachtige A20 Pro-chip. Ook zijn de prestaties, batterij en mogelijkheden van Apple Intelligence verbeterd.

De iPhone 18 Pro is vanaf zaterdag 12 september te bestellen en ligt vanaf vrijdag 18 september in de winkels. De adviesprijs begint bij 1479 euro.

Nieuwe 48-MP Fusion-hoofdcamera met variabel diafragma;

Vier handmatig instelbare diafragma-instellingen;

Nieuwe A20 Pro-chip op basis van 2-nanometertechnologie;

Tot 40 procent snellere GPU dan bij de A19 Pro;

Twee keer snellere AI-verwerking dan met de A19 Pro;

Nieuw koelsysteem met een grotere dampkamer;

Tot 50 procent opladen in ongeveer 15 minuten;

Draait standaard op iOS 27 met de nieuwste generatie Apple Intelligence;

Verkrijgbaar in zwart, zilver, lichtblauw en burgundy (rood);

Keuze uit 256 GB, 512 GB, 1 TB en voor het eerst 2 TB opslag;

Vanafprijs van 1479 euro.

Wil je een iPhone 18 Pro kopen? Check dan hieronder de belangrijkste aanbieders. Vaak is de iPhone 18 Pro met een abonnement net wat goedkoper met een abonnement.

iPhone 18 Pro met abonnement

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Is de iPhone 18 Pro het waard?

De iPhone 18 Pro is vooral interessant als je veel fotografeert of filmt met je smartphone. Apple introduceert voor het eerst een hoofdcamera met variabel diafragma. Daarmee krijg je meer controle over hoeveel licht de camera binnenlaat en hoe groot de scherptediepte in een foto is.

Je kunt kiezen uit vier verschillende diafragma-instellingen in de Camera-app. Voor meer ervaren fotografen heeft Apple bovendien nieuwe Pro-regelaars toegevoegd. Daarmee zijn onder meer het diafragma, de sluitertijd en de witbalans handmatig aan te passen. Een histogram helpt om de lichtniveaus van een opname te controleren.

Ook onder de motorkap is er veel veranderd. De A20 Pro is Apples eerste iPhone-chip op basis van 2-nanometertechnologie en heeft een snellere GPU, meer geheugenbandbreedte en een nieuwe Dual 16-core Neural Engine. Daarmee is de iPhone 18 Pro beter voorbereid op zware games en AI-functies.

Heb je al een iPhone 17 Pro? Dan moet je even bij jezelf afvragen of de nieuwe camerafuncties het waard zijn op te upgraden. Het variabele diafragma geeft je veel meer controle over foto’s en is iets wat eerdere iPhones simpelweg niet hebben.

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Belangrijkste specificaties

Scherm: 6,3 inch oled

120 Hz Processor: Apple A20 Pro-chip Resolutie: 2622 x 1206 pixels Werkgeheugen: n.n.b. Camera: 48 MP hoofdcamera

48 MP ultragroothoek

48 MP tetraprismalens Batterij: Tot 34 uur video afspelen Selfiecamera: 18 MP Snelladen: 40 watt

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de iPhone 18 Pro en de iPhone 17 Pro? De iPhone 18 Pro is vooral een verbeterde versie van de iPhone 17 Pro. Bij de nieuwe iPhone heeft de hoofdcamera voor het eerst een verstelbaar diafragma, waardoor de camera nog beter wordt. Je kunt gemakkelijker de diepte en focus van de lens regelen met de verbeterde lens. De telefoon draait daarnaast op de A20 Pro-chip, die veel energiezuiniger is dan de A19 Pro-chip. Waar kun je de iPhone 18 Pro het goedkoopst kopen? In onze prijsvergelijker vind je altijd de laagste prijs van het moment, zodra de iPhone 18 Pro in de winkels te koop is. Wat kost een iPhone 18 Pro zonder abonnement? De iPhone 18 Pro heeft een adviesprijs vanaf 1479 euro. Daarvoor krijg je het model met 256 GB opslag.

Is de iPhone 18 Pro waterdicht? De iPhone 18 Pro is bestand tegen wat water, het toestel voldoet aan bestendigheidsnorm IP68. Als je het zwembad induikt moet hij dat kunnen overleven. Je zou in theorie tot 6 meter diep kunnen voor 30 minuten lang. Maar het advies blijft, ga er niet mee zwemmen. Hoe lang duurt het om de iPhone 18 Pro op te laden? Met een goede adapter is de iPhone 18 Pro binnen ongeveer 15 minuten tot 50 procent opgeladen. Krijg ik een lader en oortjes bij de iPhone 18 Pro? De iPhone 18 Pro wordt alleen met een usb-c- naar usb-c-kabel geleverd. Hier krijg je geen usb-c-adapter bij, deze moet je apart aanschaffen. Ook de oortjes moet je los kopen, deze worden niet bij de iPhone 18 Pro geleverd. In welke kleuren is de iPhone 18 Pro beschikbaar? De iPhone 18 Pro komt weer in een paar frisse kleuren. De nieuwe iPhone is te koop in de kleuren: zilver, lichtblauw, zwart en rood (burgundy).

De iPhone 18 Pro in detail

De camera is één van de grootste veranderingen bij de iPhone 18 Pro. Voor het eerst heeft een iPhone een diafragmaregelaar, waarmee je veel meer invloed krijgt op de scherptediepte en belichting van een foto. Tegelijkertijd zorgt de A20 Pro voor een flinke sprong in prestaties en AI-verwerking.

Verstelbaar diafragma Apple heeft het nieuwe toestel van een 48-MP Fusion-hoofdcamera met variabel diafragma voorzien. Het is de eerste iPhone waarop je het diafragma daadwerkelijk kunt regelen. In de camera zitten zes met laser uitgesneden lamellen die tussen verschillende diafragma’s kunnen schakelen. Daardoor kan de iPhone de scherptediepte en belichting beter aanpassen. Dat komt bijvoorbeeld van pas bij portretten, foto’s bij weinig licht en groepsfoto’s. Wil je zelf meer controle? In de Camera-app kun je uit vier diafragma-instellingen kiezen. Apple voegt daarnaast handmatige instellingen toe voor onder meer de sluitertijd en witbalans. Ook kun je een histogram gebruiken om de belichting te controleren. De nieuwe sensor moet bovendien voor een betere beeldkwaliteit zorgen. Volgens Apple zijn foto’s bij weinig licht beter en worden details in bijvoorbeeld groepsfoto’s scherper vastgelegd. De verstelbare diafragma is vooral goed nieuws voor gebruikers die de camera van de iPhone gebruiken voor professionele foto’s en opnames. Waar de huidige lenzen nog wel eens moeite hebben met het scherpstellen van het beeld, kun je dat bij de iPhone 18 Pro (Max) zelf instellen. Dat is vooral handig als beelden overbelicht of onscherp zijn in de Camera-app, met een verstelbaar diafragma kun je dit mechanisch oplossen. Je bent zo minder afhankelijk van de software in de camera. Meer mogelijkheden voor foto’s en video Apple heeft ook de beeldverwerking van de iPhone 18 Pro vernieuwd. Een nieuwe computational imaging pipeline moet scherpere foto’s met meer details produceren. Fotografische Stijlen krijgen daarnaast uitgebreidere regelaars voor onder meer textuur en korrel. Hierdoor kun je foto’s verder naar eigen smaak aanpassen. Ook bij video zijn er nieuwe mogelijkheden. Zo kun je achteraf filmeffecten toepassen op video’s met maximaal 60 beelden per seconde. Timelapse-video’s kunnen voortaan in 4K met Dolby Vision HDR worden opgenomen. Audiomix is eveneens verbeterd. Nieuwe algoritmes moeten stemmen beter laten klinken en kunnen muziek afzonderlijk isoleren.

A20 Pro-chip

De iPhone 18 Pro draait op de nieuwe A20 Pro. Deze chip wordt gemaakt met de nieuwste 2-nanometertechnologie. De CPU heeft 50 procent meer geheugenbandbreedte dan de A19 Pro. Daarnaast beschikt de processor over geïntegreerde Neural Accelerators.

Ook de grafische prestaties gaan vooruit. De nieuwe GPU is volgens Apple tot 40 procent sneller dan de GPU van de A19 Pro. Daarnaast is deze chip ook een stuk sneller voor verschillende AI-functies.

Nieuw koelsysteem

Om de hogere prestaties langer vol te houden, heeft Apple ook het koelsysteem aangepast. Het ontwerp van de A20 Pro is geïnspireerd op de M-chips van de Mac, waarbij de chip en het geheugen naast elkaar zijn geplaatst. De A20 Pro heeft een vernieuwde vapor chamber.

iPhone 18 Pro kopen

De iPhone 18 Pro is vanaf zaterdag 12 september te bestellen. Vanaf vrijdag 18 september is het toestel verkrijgbaar. De prijzen van de iPhone 18 Pro (256 GB) begint bij 1479 euro. Je kunt kiezen uit vier opslagcapaciteiten, namelijk 256 GB, 512 GB, 1 TB en 2 TB.

Wil je de iPhone 18 Pro kopen? Check dan onderstaande aanbieders. Vaak kun je bij een abonnement de iPhone 18 Pro wat goedkoper krijgen.

iPhone 18 Pro met abonnement

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