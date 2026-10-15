WhatsApp komt met verrassende functie (die je waarschijnlijk veel gaat gebruiken)

Er zit een verrassende nieuwe functie in WhatsApp die videobellen voortaan een stuk gemakkelijker maakt – dit moet je erover weten.

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WhatsApp komt met verrassende functie

Goed nieuws voor iedereen die regelmatig via WhatsApp belt: er is een verrassende nieuwe functie aangekondigd. Daarmee wordt het gemakkelijker om anderen bij een gesprek te betrekken, ook als diegenen WhatsApp zelf niet gebruiken.

Dat is vooral handig als je wilt videobellen met familieleden, vrienden of collega’s die liever een andere berichten-app gebruiken. Je hoeft ze dan dus niet meer eerst over te halen om WhatsApp te installeren.

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Zo werkt het

De nieuwe functie heet ‘gastenbellen’. Als WhatsApp-gebruiker kun je een oproeplink aanmaken via het tabblad ‘Oproepen’. Die link stuur je vervolgens naar de persoon met wie je wilt bellen. De ontvanger kan de link openen, een naam invullen en deelnemen aan het gesprek nadat de organisator toestemming heeft gegeven. Dat kan via een ondersteunde browser, zonder dat er een WhatsApp-account nodig is.

De gesprekken zijn gratis, end-to-end versleuteld en hebben geen tijdslimiet. Je kunt dus gerust uitgebreid bijpraten zonder dat de verbinding na een bepaalde tijd wordt verbroken.

Ook zakelijk

De functie is niet alleen geschikt voor privégesprekken. Ook voor online vergaderingen, lessen of afspraken op afstand via WhatsApp is dit een verrassend handige functie. Deelnemers kunnen tijdens het gesprek onder meer hun scherm delen, emoji gebruiken en hun hand opsteken.

Er zijn ook wel een paar beperkingen. Alleen WhatsApp-gebruikers kunnen een oproeplink maken. Gasten kunnen zelf ook geen andere deelnemers uitnodigen en krijgen geen toegang tot de telefoonnummers van andere deelnemers. In de praktijk zal dit waarschijnlijk niet al te snel voor problemen zorgen.

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Meer vernieuwingen

WhatsApp werkt verder ook nog aan een koppeling met Google Agenda en Microsoft Outlook. Daarmee moet het mogelijk worden om rechtstreeks vanuit je agenda een WhatsApp-gesprek te plannen en een uitnodigingslink toe te voegen.

De functie ‘gastenbellen’ wordt geleidelijk uitgerold. Het kan dus even duren voordat je de verrassende nieuwe functie bij jou in WhatsApp ziet verschijnen. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!