Google Maps vs Here WeGo: waarom je beter de Europese dienst kunt gebruiken

Google Maps is voor veel iPhone-gebruikers de standaard navigatie-app, maar de Europese app HERE WeGo is op een aantal punten aantrekkelijker.

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Google Maps vs Here WeGo

HERE WeGo is gratis, werkt zonder internetverbinding en geeft je meer mogelijkheden om je locatiegegevens privé te houden. Toch heeft Google Maps ook duidelijke voordelen. We zetten de verschillen voor je op een rij.

Google Maps Google 9.0 (258.340 reviews) Gratis via App Store via App Store

HERE WeGo Kaarten & Navigatie HERE Europe B.V. 6.8 (593 reviews) Gratis via App Store via App Store

Privacy

Een van de belangrijkste verschillen zit in de manier waarop beide diensten met je gegevens omgaan. Google Maps is onderdeel van het uitgebreide Google-ecosysteem. De app verwerkt locatiegegevens om routes te berekenen en functies aan te bieden, en die kunnen onderdeel zijn van de bredere gegevensverwerking van Google.

HERE WeGo is ontwikkeld door het Europese HERE Technologies. Je hebt voor veel functies geen account nodig en kunt dus navigeren zonder je direct aan te melden. Dat maakt de app interessant als je liever zo min mogelijk gegevens deelt. Het grootste privacyvoordeel bereik je door de offline modus te gebruiken. Volgens HERE worden er dan geen locatiegegevens of andere informatie naar het bedrijf verzonden.

Design en gebruiksvriendelijkheid

Ook qua uiterlijk zijn er verschillen. Google Maps heeft een herkenbare, overzichtelijke interface waarin zoeken, navigeren en het ontdekken van locaties centraal staan. Dat maakt de app erg veelzijdig, maar soms ook wat druk.

HERE WeGo kiest vergeleken met Google Maps voor een meer functionele en rustige vormgeving. De belangrijkste functies, zoals navigeren en gedownloade kaarten bekijken, zijn gemakkelijk te vinden. De app is daardoor prettig als je vooral van A naar B wilt rijden. Wel kan Google Maps voor nieuwe gebruikers vertrouwder aanvoelen, omdat veel mensen de interface al kennen.

Openbaar vervoer

Google Maps is sterk in het plannen van reizen met bus, tram, trein en metro. HERE WeGo ondersteunt ook openbaar vervoer, maar de beschikbaarheid en hoeveelheid informatie verschillen per stad en regio. Dit is een belangrijk verschil voor iedereen die niet alleen met de auto reist, maar ook met het openbaar vervoer.

Offline gebruik

Ook op het gebied van offline navigatie heeft HERE WeGo een voordeel ten opzichte van Google Maps. Je kunt kaarten van complete landen of regio’s downloaden. Vervolgens kun je autorijden, wandelen en fietsen zonder mobiele internetverbinding.

Google Maps biedt eveneens offline kaarten, maar de mogelijkheden zijn beperkter. Zonder internet kun je bijvoorbeeld geen actuele verkeersinformatie of alternatieve routes krijgen. Ook wandel-, fiets- en ov-routes zijn dan niet beschikbaar. Voor een vakantie in het buitenland of een autorit door een gebied met slecht bereik is HERE WeGo daarom een interessante keuze.

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Locaties

Google Maps heeft een uitgebreid aanbod aan informatie over restaurants, winkels en andere bedrijven. Je vindt er openingstijden, foto’s, beoordelingen en natuurlijk Street View. Ook de verkeersinformatie en het automatisch aanpassen van routes zijn sterke punten.

HERE WeGo biedt eveneens informatie over locaties, openbaar vervoer en verschillende vervoersmiddelen. Maar voor het ontdekken van nieuwe restaurants of het vergelijken van beoordelingen is Google Maps doorgaans een stuk uitgebreider dan HERE WeGo.

Conclusie: Google Maps vs Here WeGo

HERE WeGo is veruit de beste keuze als privacy en offline navigeren belangrijk voor je zijn. Google Maps is handiger als je vaak locaties opzoekt, reviews leest en actuele verkeersinformatie nodig hebt. Je hoeft overigens niet per se te kiezen: installeer gewoon beide apps en gebruik HERE WeGo voor navigatie onderweg en Google Maps om vooraf interessante plekken te ontdekken. Zo profiteer je van het beste van twee werelden.