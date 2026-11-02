Apple Watch Series 12 vs Garmin Fenix 9 Pro: grotere verschillen dan verwacht

De Apple Watch Series 12 en Garmin Fenix 9 Pro zijn twee premium smartwatches, maar richten zich op andere gebruikers. Wat is de beste keuze?

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Apple Watch Series 12 vs Garmin Fenix 9 Pro

Apple en Garmin hebben allebei een uitgebreide smartwatch in het assortiment. Toch zijn er behoorlijk wat verschillen. De Apple Watch Series 12 is vooral gericht op dagelijks gebruik, gezondheid en de samenwerking met je iPhone. De Garmin Fenix 9 Pro is juist gemaakt voor fanatieke sporters en avonturiers.

Prijs

De Apple Watch Series 12 is al verkrijgbaar vanaf 449 euro voor het 42 mm-model met aluminium behuizing en gps. Voor de Garmin Fenix 9 Pro betaal je minimaal 1099,99 euro: een verschil van maar liefst 650 euro!

De prijs van Garmin loopt verder op wanneer je kiest voor een groter model of extra functies. De duurste uitvoeringen kosten meer dan 1300 euro. De Apple Watch Series 12 is overigens ook een stuk duurder als je voor een behuizing van titanium (vanaf 799 euro) of keramiek (vanaf 1049 euro) kiest. Voor de duurste versie en uitvoering betaal je momenteel ook 1399 euro.

Formaat en materiaal

Apple biedt de Series 12 aan in 42 en 46 millimeter. Het horloge is relatief dun en licht, waardoor je het gemakkelijk de hele dag draagt. De volgende kleuren zijn verkrijgbaar;

Aluminium: Donkerbrons, Lichtgoud, Zwart en Spacegrijs.

Titanium: Stralend goud, Naturel.

Keramiek: Parelwit, Nachtblauw.

Garmin kiest bij de Fenix 9 Pro voor een robuuster ontwerp met een titanium behuizing en saffierglas. Je hebt keuze uit drie formaten: 43, 47 en 51 millimeter, en de kleuren Grijs en Zilver. Het horloge is vooral ontworpen om tegen een stootje te kunnen tijdens intensieve sportactiviteiten en outdoor-avonturen.

Scherm

De Apple Watch Series 12 heeft een always-on oled-display met een maximale helderheid van 2000 nits. Het scherm is kleurrijk en uitstekend geschikt voor meldingen, apps en gezondheidsinformatie.

Garmin gebruikt een AMOLED-scherm met een helderheid tot 3000 nits. Dat is vooral handig wanneer je buiten sport en vaak het scherm in direct zonlicht moet aflezen. Daarnaast zijn er uitvoeringen met ondersteuning voor zonne-energie.

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Batterij

Hier heeft Garmin een enorme voorsprong. De Apple Watch Series 12 gaat bij normaal gebruik maximaal 24 uur mee. Je moet hem dus vrijwel iedere dag opladen. De Garmin Fenix 9 Pro houdt het afhankelijk van de uitvoering veel en veel langer vol. Bij het grootste AMOLED-model loopt de batterijduur afhankelijk van het gebruik op tot 10 dagen of zelfs 31 dagen. Kies je een Solar-uitvoering, dan kan de gebruiksduur onder gunstige omstandigheden nog verder toenemen.

Gezondheid en sport

Beide horloges meten onder meer je hartslag, slaap en verschillende gezondheidsgegevens. Apple heeft de Series 12 voorzien van het vernieuwde Health Sensing System. Daarmee worden hartslag en hartslagvariabiliteit vaker gemeten dan bij eerdere modellen.

Garmin biedt daarnaast uitgebreidere trainingsgegevens, herstelmetingen, navigatie en ondersteuning voor allerlei buitensporten. Voor fanatieke sporters is dat een belangrijk voordeel.

Compatibiliteit

Ook hier is er een duidelijk verschil. De Apple Watch Series 12 werkt uitsluitend met een iPhone. Je hebt minimaal een iPhone 11 met iOS 27 nodig. De Garmin Fenix 9 Pro werkt met zowel iPhones als Android-smartphones. Je bent dus niet gebonden aan één ecosysteem.

Conclusie: Apple Watch Series 12 vs Garmin Fenix 9 Pro

De Apple Watch Series 12 en Garmin Fenix 9 Pro zijn allebei uitstekende smartwatches, maar hebben een heel ander doel. De Apple Watch is de beste keuze als je een slim horloge zoekt dat goed samenwerkt met je iPhone en veel gezondheidsfuncties biedt.

De Garmin Fenix 9 Pro is vooral interessant voor fanatieke sporters, hardlopers en avonturiers. De langere batterijduur, uitgebreide sportmetingen, navigatie en stevige behuizing maken hem geschikter voor intensief gebruik.

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