Waarom WhatsApp deze veelgebruikte functie binnenkort níét meer ondersteunt

Opgelet als je regelmatig WhatsApp gebruikt, want een functie wordt binnenkort niet meer ondersteund. Deze instelling moet je aanpassen!

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WhatsApp stopt pincode

WhatsApp heeft een belangrijke verandering aangekondigd! De berichtendienst heeft aangekondigd dat pincodes binnenkort niet meer ondersteund worden. Heb jij je account in WhatsApp beveiligd met een pincode? Dan moet je binnenkort actie ondernemen, want deze pincode moet worden omgezet naar een alfanumeriek wachtwoord. Het gaat specifiek om verificatie in twee stappen, daar is binnenkort een wachtwoord vereist.

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Met verificatie in twee stappen voeg je een extra beveiligingslaag toe aan je account in WhatsApp. Zo heeft iemand ook je pincode nodig om in te loggen bij je account. Zeker nu datalekken regelmatig voorkomen, is het van belang om je account zo goed mogelijk te beveiligen. Heb jij tweestapsverificatie nog niet ingeschakeld in WhatsApp? Dan is het tijd om dat zo snel mogelijk te doen. Als je verificatie in twee stappen al hebt ingeschakeld moet je ook actie ondernemen, want je moet je pincode omzetten in een wachtwoord. Je doet dat als volgt:

Open WhatsApp; Tik op ‘Jij’ rechtsonder in beeld; Ga naar ‘Account’; Kies voor ‘Tweestapsverificatie’; Tik op ‘PIN’; Ga naar ‘Wachtwoord instellen’; Vul je wachtwoord tweemaal in; Druk tot slot op ‘Sla op’.

Account nog beter beveiligd

Heb je verificatie in twee stappen ingeschakeld in WhatsApp? Of heb je jouw pincode omgezet naar een alfanumeriek wachtwoord? Dan weet je zeker dat de beveiliging van jouw account weer in orde is. WhatsApp stopt de ondersteuning voor pincodes, omdat deze veel gemakkelijker te raden zijn dan alfanumerieke wachtwoorden. Probeert iemand in je account te komen? Dan zijn er met een pincode veel minder combinaties mogelijk, dat de code eenvoudiger te kraken maakt.

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Bij een alfanumeriek wachtwoord is dat veel minder het geval, omdat die bestaat uit cijfers, nummers en leestekens. De kans is veel kleiner dat een alfanumeriek wachtwoord wordt geraden, mits je een goed doordacht wachtwoord bedenkt. Voer dus niet simpelweg je naam, geboortedatum of de naam van je huisdier in. Bedenk in plaats daarvan een combinatie van letters, cijfers en leestekens om je account in WhatsApp zo goed mogelijk te beschermen.

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Het alfanumerieke wachtwoord in WhatsApp moet uit minimaal acht tekens bestaan, waaronder minimaal een letter én een cijfer. Door te stoppen met pincodes maakt WhatsApp verificatie in twee stappen veel sterker. Het is nog niet bekend wanneer WhatsApp de ondersteuning voor pincodes stopt, maar het is verstandig om je pincode zo snel mogelijk om te zetten in een volledig wachtwoord. Hoe sneller je dat doet, hoe langer je account goed beveiligd is.

Het wordt steeds belangrijker om accounts te beschermen met tweestapsverificatie, omdat door de vele datalekken inmiddels veel gegevens op straat liggen. Het wordt voor criminelen zo steeds eenvoudiger om mailadressen in te voeren, nummers te achterhalen en wachtwoorden te raden. Met een alfanumerieke code wordt laatstgenoemde veel moeilijker. Vond je deze tip handig en wil je meer weten over WhatsApp? Schrijf je dan gratis in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!