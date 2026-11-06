5 iPhone-tips om véél mooiere foto’s te maken (in de herfst)

De iPhone-tips van deze week helpen je om de kleurrijke bladeren, paddenstoelen en mistige ochtenden van dit seizoen beter te fotograferen!

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iPhone-tips voor fotograferen met je iPhone deze herfst

Er zijn ontzettend veel iPhone-tips die je kunnen helpen om dit najaar beter te fotograferen. We hebben de belangrijkste voor je op een rij gezet. Doe er je voordeel mee!

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1. Gebruik het Gouden uur

Juist in de herfst is dit een van de belangrijkste tips. In de herfst staat de zon namelijk lager en dat levert prachtig zacht licht op. Vooral vlak na zonsopkomst en voor zonsondergang krijg je warme kleuren en lange schaduwen. Deze momenten worden ook wel het Gouden uur genoemd.

Probeer de zon schuin achter je onderwerp te houden. Zo krijgen herfstbladeren een warme gloed en voorkom je harde schaduwen. Maar maak ook eens een foto waarbij je recht tegen het zonlicht in fotografeert. Dat kan juist weer voor een bijzonder silhouet zorgen.

2. Zet het raster aan

Een goede compositie maakt veel verschil. Ga in de app Instellingen naar ‘Camera’ en schakel ‘Raster’ in. Je ziet nu negen vlakken in beeld. Gebruik de lijnen om bijvoorbeeld een boom, wandelpad of persoon niet precies in het midden te plaatsen. Dat maakt je herfstfoto vaak een stuk interessanter. Met de optie ‘Waterpas’ kun je bovendien controleren of je horizon recht staat.

3. Benadruk warme kleuren

Oranje, rood en geel zijn dé herfstkleuren. Met de fotografische stijlen van je iPhone kun je die extra benadrukken. Open de Camera-app, veeg omhoog en tik op ‘Stijlen’. Kies bijvoorbeeld een warme uitstraling en pas de intensiteit naar wens aan. Zorg er wel voor dat je niet overdrijft. Je wilt dat de bladeren er kleurrijk uitzien, maar wel natuurlijk blijven. Je kunt de fotografische stijlen ook achteraf toevoegen.

4. Maak ook close-ups

Een nat herfstblad, een paddenstoel of regendruppels op een spinnenweb: juist kleine details leveren verrassende foto’s op. Heeft je iPhone een macromodus? Houd hem dan dicht bij het onderwerp. De camera schakelt automatisch over naar de ultragroothoeklens om details scherp vast te leggen.

5. Pas de belichting aan

Een bewolkte herfstdag kan foto’s soms wat grauw maken. Tik op je onderwerp in de Camera-app en schuif het zonnetje iets omhoog om de foto lichter te maken. Is de lucht juist erg helder? Maak de foto dan iets donkerder om de details in de lucht te behouden.

Ook na het fotograferen kun je veel verbeteren. Open een foto in de Foto’s-app en tik op ‘Pas aan’. Pas bijvoorbeeld de warmte, verzadiging en schaduwen aan. Zo krijgen jouw herfstfoto’s net wat meer sfeer.

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