Met deze goedkope kabel werkt je smart-tv direct véél beter

Loopt je smart-tv vaak vast of blijven series eindeloos laden, dan hoef je niet direct een nieuwe te kopen. Probeer eerst deze aanpassing.

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Met deze goedkope kabel werkt je smart-tv beter

De aanpassing waar we het over hebben, is verrassend simpel: sluit je smart-tv met een ethernetkabel direct aan op je router. Zo gebruik je geen wifi meer voor je televisie, maar een rechtstreekse bekabelde internetverbinding. Dat klinkt misschien ouderwets, maar het heeft behoorlijk wat voordelen.

Wifi-signalen kunnen namelijk worden verstoord door muren, andere draadloze netwerken en apparaten in huis. Een ethernetkabel heeft daar veel minder last van. Daardoor wordt de verbinding stabieler en heb je minder kans op haperende beelden, vastlopende streams of wegvallend geluid. Vooral wanneer je regelmatig films en series in 4K kijkt, kan dat prettig zijn. Ook andere apparaten in huis profiteren ervan. Er blijft immers meer capaciteit over voor je iPhone, iPad en Mac.

Welke kabel?

Je hoeft hiervoor geen dure kabel aan te schaffen. Een gewone Cat6-ethernetkabel is voldoende voor vrijwel alle streamingdiensten zoals Apple TV. Zelfs een Cat5e-kabel kan prima voldoen. We hebben al een goede kabel voor je uitgezocht: de Technetix U/UTP CAT6 Gigabit netwerkkabel.

Let bij het kopen vooral op de lengte. Meet hoeveel afstand er tussen je router en smart-tv zit en neem eventueel wat extra ruimte. Controleer ook of je televisie een ethernetpoort heeft. Die herken je aan de brede aansluiting met het opschrift LAN of Ethernet.

Zo sluit je het aan

Het installeren is eenvoudig. Steek het ene uiteinde van de ethernetkabel in een vrije LAN-poort van je router. Het andere uiteinde sluit je direct aan op de ethernetpoort van je smart-tv. Open vervolgens de netwerkinstellingen van je smart-tv. Kies voor een bekabelde verbinding als de televisie die niet automatisch herkent. Meestal maakt het toestel daarna vanzelf verbinding met internet.

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Niet altijd sneller

Een ethernetkabel maakt je internetabonnement overigens niet sneller. Bovendien hebben sommige smart-tv’s een ethernetpoort die maximaal 100 Mbps ondersteunt. Dat is doorgaans voldoende voor 4K-streaming, maar wifi kan op bepaalde televisies wel hogere snelheden halen. Heb je al een uitstekend wifi-signaal en werkt alles probleemloos? Dan hoef je niets te veranderen. Maar heb je regelmatig last van haperingen, dan is een goedkope ethernetkabel absoluut het proberen waard.

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