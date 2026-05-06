Voor de iPad is iPadOS 27 de grootste software-update van 2026. Ben je benieuwd welke functies er met de softwareversie naar je iPad komen? Wij zetten alle verwachtingen voor je onder elkaar!

Nieuwe functies iPadOS 27

De jaarlijkse WWDC komt er weer aan! Bij de WWDC 2026 staan de grootste updates van het jaar op de planning, waaronder iOS 27 en iPadOS 27. Laatstgenoemde wordt de belangrijkste softwareversie van het jaar voor de iPad. Wil je weten wat er allemaal gaat veranderen op de iPad? Dit zeggen de geruchten over iPadOS 27!

1. Siri wordt een chatbot

De belangrijkste verandering van iPadOS 27 is zonder twijfel Siri. Het is de verwachting dat Apple de spraakassistent thuisbrengt in een speciale applicatie. Deze nieuwe app werkt net als ChatGPT en andere chatbots, waarbij je vragen en opdrachten kunt invoeren en je gespreksgeschiedenis terug kunt lezen. Dat is op dit moment nog niet mogelijk, maar kan vanaf iPadOS 27 eindelijk wel. Je hebt dan geen andere chatbots meer nodig op je iPad.

Wil je toch andere chatbots blijven gebruiken? Dan kun je die in iPadOS 27 koppelen aan Siri. Apple werkt aan de mogelijkheid om Siri te laten werken met andere AI-apps, waaronder Gemini en Claude. Gebruik je één van deze diensten? Dan kun je die straks verbinden met Siri, zodat je niet meer afhankelijk bent van de taalmodellen van ChatGPT. Siri wordt dus veel slimmer in iPadOS 27.

2. Liquid Glass

In iPadOS 27 focust Apple verder vooral op het verbeteren van de bestaande software. Met iPadOS 26 voerde Apple grote veranderingen door, waaronder een compleet nieuwe interface. De introductie van Liquid Glass is zo goed als compleet, maar werkt nog niet op alle plekken naar behoren. Apple richt zich in iPadOS 27 daarom op het stabiliseren en perfectioneren van de nieuwe interface, zodat de laatste problemen worden opgelost.

Er worden verder geen veranderingen in het design van iPadOS 27 verwacht. Gebruikers krijgen naar verluidt wél meer opties bij het instellen van Liquid Glass. Nu is de interface voor bepaalde gebruikers nog niet altijd goed afleesbaar, maar daar moet iPadOS 27 verandering in brengen. Apple voegt waarschijnlijk een schakelaar toe, waarmee je de transparantie van alle glazen elementen kunt regelen. Zo bepaal je zelf hoe doorzichtig de kaders op de iPad worden.

3. Foto’s

Er is verder nog niet veel bekend over iPadOS 27, maar het is wél duidelijk dat Apple Intelligence naar meer applicaties komt. Eén van die apps is de Foto’s-app, die wordt uitgebreid met kunstmatige intelligentie. Volgens geruchten krijgen gebruikers vier nieuwe functies bij het bewerken van afbeeldingen. ‘Ruim op’ wordt verbeterd en is bedoeld om storende onderdelen bij een foto weg te werken. Die feature werkt nu nog lang niet naar behoren, maar dat moet bij iPadOS 27 wel het geval zijn.

Met ‘Enhance’ verbetert Apple Intelligence de kleur, belichting en beeldkwaliteit van afbeeldingen. ‘Extend’ is bedoeld om de ruimte om een foto groter te maken, door nieuwe beelden te genereren gebaseerd op de bestaande afbeelding. ‘Reframe’ is de laatste functie en is bedoeld voor het verschuiven van het perspectief bij ruimtelijke foto’s voor de Apple Vision Pro. Zo krijg je in iPadOS 27 veel meer opties bij de nabewerking van je foto’s.

Ondersteunde iPads

Er komen met iPadOS 27 grote veranderingen naar de iPad, maar dat geldt helaas niet voor alle modellen. Vrijwel ieder jaar valt een generatie van de iPad af, die blijft steken op de huidige softwareversie. Het is de verwachting dat er dit jaar meerdere iPads zijn die blijven hangen op iPadOS 26, de belangrijkste softwareversie van 2025. Deze iPads krijgen hoogstwaarschijnlijk de update naar iPadOS 27:

Als deze lijst klopt, dan vallen in 2026 maar liefst vier iPads af bij iPadOS 27. De iPad mini 2019 (vijfde generatie), iPad 2020 (achtste generatie), iPad Air 2019 (derde generatie) en iPad Pro 2018 (derde generatie) verliezen ondersteuning voor de nieuwste functies. Deze toestellen blijven hangen op iPadOS 26 en krijgen alleen nog maar beveiligingsupdates. Heb je één van deze iPads? Dan wordt het interessant om te kijken naar een nieuwer model.

Release van iPadOS 27

Bij de WWDC 2026 kondigt Apple iPadOS 27 aan. Apple heeft de WWDC 2026 inmiddels vastgezet, want de presentatie vindt plaats op maandag 8 juni 19.00 uur (Nederlandse tijd). De update wordt tijdens het evenement aangekondigd en op dezelfde dag nog vrijgegeven in bètatests voor ontwikkelaars. Dit is wanneer Apple WWDC de afgelopen vijf jaar heeft gehouden:

2021: 7-11 juni

2022: 6-10 juni

2023: 5-9 juni

2024: 10-14 juni

2025: 9-13 juni

2026: 8-12 juni

Op maandag 8 juni 2026 weten we welke nieuwe functies naar de iPad komen met iPadOS 27. In juli 2026 volgt een openbare bètaversie, zodat iPad-gebruikers nieuwe functies kunnen uitproberen en feedback kunnen geven aan Apple. Als alles volgens plan verloopt, wordt iPadOS 27 in september voor het grote publiek uitgebracht. Hieronder staan de release-data voor belangrijke iPadOS-updates van de afgelopen vijf jaar:

iPadOS 16: maandag 12 september 2022

iPadOS 17: maandag 18 september 2023

iPadOS 18: maandag 16 september 2024

iPadOS 26: maandag 15 september 2025

iPadOS 27: maandag 14 september 2026 (verwacht)

Als we deze lijn doortrekken is de kans groot dat iPadOS 27 op maandag 14 september 2026 beschikbaar komt voor alle gebruikers.