De iPhone 18 Pro Max is officieel aangekondigd en heeft een aantal flinke vernieuwingen gekregen. Zo draait het toestel op de nieuwe A20 Pro-chip, heeft de 48-megapixel hoofdcamera voortaan een variabel diafragma en is het Dynamic Island vernieuwd. Ook de batterijduur gaat erop vooruit: volgens Apple kun je op de iPhone 18 Pro Max tot wel 43 uur video afspelen. Het grote 6,9-inch ProMotion-scherm is gebleven.

Benieuwd naar de prijs? De iPhone 18 Pro Max is flink duurder geworden en heeft een adviesprijs vanaf 1629 euro. Hieronder vind je alle officiële prijzen en lees je waar je de nieuwe iPhone straks het goedkoopst kunt kopen.

iPhone 18 Pro Max pre-order start op 12 september

Je hoeft niet lang te wachten om de nieuwe iPhone te bestellen. De pre-order van de iPhone 18 Pro Max start op zaterdag 12 september 2026 om 14.00 uur. Vanaf dat moment kun je het toestel vooruitbestellen bij Apple en verschijnen ook de eerste aanbiedingen van webshops en providers.

De officiële release volgt op vrijdag 18 september 2026. Vanaf die dag ligt de iPhone 18 Pro Max daadwerkelijk in de winkels en worden de eerste pre-orders geleverd.

Wil je de iPhone 18 Pro Max direct bij de pre-order bestellen? Zolang onze prijsvergelijker nog niet live is, raden we onderstaande webshops aan om de nieuwe iPhone te bestellen.

iPhone 18 Pro Max los toestel

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iPhone 18 Pro Max prijzen

Apple heeft de officiële Nederlandse prijzen van de iPhone 18 Pro Max bekendgemaakt. Het goedkoopste model heeft opnieuw 256 GB opslag, maar kost dit jaar 1629 euro. Daarmee is de Pro Max duurder geworden dan zijn voorganger.

Dit zijn alle officiële adviesprijzen:

iPhone 18 Pro Max 256 GB: 1629 euro

1629 euro iPhone 18 Pro Max 512 GB: 1879 euro

1879 euro iPhone 18 Pro Max 1 TB: 2379 euro

2379 euro iPhone 18 Pro Max 2 TB: 3129 euro

Voor het eerst betaal je voor de duurste iPhone 18 Pro Max dus meer dan 3000 euro. Vooral bij de modellen met veel opslag loopt de prijs stevig op.

De iPhone 18 Pro Max verschijnt in vier kleuren: Bordeauxrood, Gletsjer, Zilver en Zwart. De gekozen kleur heeft geen invloed op de adviesprijs.

iPhone 18 Pro Max los of met abonnement?

Met een vanafprijs van 1629 euro is de iPhone 18 Pro Max los kopen een flinke uitgave. Toch kan een los toestel uiteindelijk voordelig zijn. Je betaalt de telefoon in één keer en bent daarna volledig vrij om een goedkoop sim-only abonnement uit te kiezen. Ook kun je eenvoudig wisselen van provider wanneer je ergens anders een betere deal vindt.

Wil je liever niet in één keer 1629 euro of meer betalen? Dan kun je de iPhone 18 Pro Max met abonnement aanschaffen. Je kunt de toestelkosten dan geheel of gedeeltelijk over de looptijd van je abonnement spreiden. Providers geven rond de introductie bovendien regelmatig korting op het toestel.

Wat uiteindelijk het goedkoopst is, verschilt per aanbieding. Een hoge korting bij een abonnement kan aantrekkelijk zijn, terwijl een scherp geprijsd los toestel in combinatie met een goedkope sim-only bundel over de gehele looptijd juist goedkoper kan uitvallen.

Kijk daarom altijd naar de totale kosten en niet alleen naar het bedrag dat je iedere maand betaalt.

Vergelijk de iPhone 18 Pro Max prijzen vanaf 12 september

Wil je weten waar je de iPhone 18 Pro Max het goedkoopst kunt kopen? Vanaf zaterdag 12 september gaat onze prijsvergelijker live zodra de eerste winkelprijzen bekend zijn.

Vanaf dat moment verzamelen we de prijzen van verschillende Nederlandse webshops en aanbieders. Zo hoef je niet zelf iedere winkel langs en zie je direct waar jouw gewenste uitvoering van de iPhone 18 Pro Max het voordeligst verkrijgbaar is.

In de prijsvergelijker kun je onder meer verschillende opslagcapaciteiten, kleuren en aanbieders vergelijken. De prijzen worden regelmatig bijgewerkt, zodat tijdelijke kortingen en prijsdalingen snel zichtbaar zijn.

Omdat winkels zelf hun verkoopprijs bepalen, kan het verschil met de officiële Apple-prijs behoorlijk oplopen. Zeker bij een toestel dat minimaal 1629 euro kost, kan prijzen vergelijken daarom snel tientallen of zelfs honderden euro’s voordeel opleveren.

De eerste iPhone 18 Pro Max-prijzen verwachten we op zaterdag 12 september vanaf 14.00 uur. Vanaf dat moment vind je op deze pagina automatisch de actuele aanbiedingen en zie je waar je de iPhone 18 Pro Max het goedkoopst los kunt kopen.

Totdat de prijsvergelijker live is, kun je via onderstaande links alvast bij de verschillende aanbieders kijken en bestellen indien mogelijk.

iPhone 18 Pro Max los toestel

Wil je de nieuwe iPhone 18 Pro Max eerst in de winkel bekijken? Dan ben je bij Amac aan het juiste adres.