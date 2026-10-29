Belangrijkste functies

Apple heeft de MacBook Pro (proled) aangekondigd! De nieuwe laptop is een van de grootste vernieuwingen van de MacBook Pro in jaren. Zo beschikt de MacBook Pro (proled) over een oled-scherm met touchscreen, een vernieuwd ontwerp en een Dynamic Island. Daarmee verandert niet alleen het uiterlijk van de laptop, maar ook de manier waarop je macOS bedient. Dit zijn de belangrijkste functies:

Vernieuwd en lichter ontwerp met dunnere schermranden;

met dunnere schermranden; Oled-scherm met diepere zwarttinten en een hoger contrast;

met diepere zwarttinten en een hoger contrast; Voor het eerst een MacBook Pro met touchscreen ;

; Verkrijgbaar met een 14-inch en 16-inch scherm ;

; Dynamic Island vervangt de bekende inkeping bovenaan het scherm;

vervangt de bekende inkeping bovenaan het scherm; Verbeterd scharnier voor een stabieler scherm bij aanrakingen;

voor een stabieler scherm bij aanrakingen; Draait op de M5 Pro- of M5 Max-chip ;

; Standaard minimaal 1 TB opslagruimte , afhankelijk van de uitvoering;

, afhankelijk van de uitvoering; Aangekondigd op 28 oktober 2026 ;

; Verkrijgbaar vanaf 3349 euro.

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De MacBook Pro (proled) is vooral interessant door het nieuwe oled-scherm en de toevoeging van een touchscreen. Je kunt de laptop daardoor op meer manieren bedienen, zonder het vertrouwde toetsenbord en trackpad op te geven. Apple richt zich met deze MacBook Pro vooral op gebruikers die hoge prestaties en de nieuwste schermtechnologie willen. Is de nieuwe MacBook Pro zijn hogere prijs waard? Wij zetten alle verbeteringen voor je onder elkaar!

Is de MacBook Pro (proled) het waard?

Ben je van plan om een nieuwe MacBook te kopen? Dan is de MacBook Pro (proled) zeker het overwegen waard. Het oled-scherm en de toevoeging van een touchscreen zijn de belangrijkste vernieuwingen. Met het aanraakgevoelige scherm krijg je een nieuwe manier om met macOS te werken, terwijl je het toetsenbord en trackpad gewoon kunt blijven gebruiken. Het is voor het eerst dat Apple een MacBook Pro met een touchscreen uitbrengt.

Het oled-display is een grote verbetering ten opzichte van de mini-led-schermen van eerdere MacBook Pro-modellen. De nieuwe schermtechnologie zorgt voor diepere zwarttinten, een hoger contrast en levendigere kleuren. Dat merk je vooral wanneer je films kijkt, foto’s bewerkt of video’s monteert. Apple heeft ook het ontwerp vernieuwd. De MacBook Pro (proled) heeft dunnere schermranden en Dynamic Island bovenaan het scherm. Deze vervangt de vertrouwde inkeping van eerdere MacBook Pro-modellen en past zich aan verschillende apps en activiteiten aan. De behuizing is bovendien dunner en lichter, waardoor je de laptop gemakkelijker meeneemt.

De MacBook Pro (proled) is vooral interessant voor creatieve professionals, fotografen, videomakers en andere gebruikers die veel van hun laptop vragen. Het vernieuwde scherm biedt extra mogelijkheden en de krachtige M5 Pro- en M5 Max-chips zorgen ervoor dat zware programma’s soepel blijven draaien. Heb je nog een oudere MacBook Pro met een Intel-chip of een van de eerste M-chips? Dan kan de MacBook Pro (proled) een flinke upgrade zijn.

Toch is de MacBook Pro (proled) niet voor iedereen de beste keuze. Gebruik je jouw laptop vooral om te internetten, mailen of documenten te maken? Dan heb je waarschijnlijk genoeg aan de goedkopere MacBook Air. Heb je al een recente MacBook Pro en mis je het touchscreen nauwelijks? Dan zijn de verbeteringen mogelijk niet groot genoeg om direct over te stappen. Zoek je juist een krachtige laptop met een indrukwekkend oled-scherm en nieuwe manieren om macOS te bedienen? Dan is de MacBook Pro (proled) een uitstekende keuze.

Belangrijkste specificaties

Scherm: Oled-touchscreen

14 inch

16 inch Processor: M5 Pro

M5 Max Resolutie: 3024 x 1964 pixels Kleuren: Spacezwart

Zilver Werkgeheugen: 24 GB

36 GB

48 GB

64 GB

128 GB Wifi: Wifi 7 Selfiecamera: 12 MP met Middelpunt Bluetooth: Bluetooth 6

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Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen de MacBook Pro (proled) en de gewone MacBook Pro? Het grootste verschil tussen de MacBook Pro (proled) en eerdere MacBook Pro-modellen is het scherm. De MacBook Pro (proled) heeft een oled-display met touchscreen, waarmee je macOS rechtstreeks via het scherm kunt bedienen. Eerdere MacBook Pro-modellen gebruiken een mini-led-scherm zonder aanraakbediening. De MacBook Pro (proled) heeft bovendien een vernieuwd en lichter ontwerp met Dynamic Island, dat de bekende inkeping vervangt. Heeft de MacBook Pro (proled) een touchscreen? Ja, de MacBook Pro (proled) is de eerste MacBook die je rechtstreeks via het scherm kunt bedienen. Je kunt op onderdelen tikken, door pagina’s scrollen en verschillende acties met je vingers uitvoeren. Het toetsenbord en trackpad blijven gewoon beschikbaar, zodat je zelf kiest hoe je de laptop gebruikt. Hoe groot is het scherm van de MacBook Pro (proled)? De MacBook Pro (proled) verschijnt in twee formaten: 14 inch en 16 inch. Beide uitvoeringen beschikken over een oled-scherm met touchscreen, dat diepere zwarttinten en een hoger contrast biedt dan de mini-led-schermen van eerdere MacBook Pro-modellen. De MacBook Pro (proled) draait op de M5 Pro- of M5 Max-chip. Welke chip heeft de MacBook Pro (proled)? De MacBook Pro (proled) draait op de M5 Pro- of M5 Max-chip. Heeft de MacBook Pro (proled) een Dynamic Island? Ja, Apple heeft de bekende inkeping bovenaan het scherm vervangen door het Dynamic Island. De interactieve uitsparing past zich aan verschillende apps en activiteiten aan. Je krijgt bijvoorbeeld relevante informatie te zien over muziek en lopende timers, zonder dat je steeds tussen vensters hoeft te wisselen. Met één druk op de knop open je de applicaties achter het Dynamic Island. Wanneer verschijnt de MacBook Pro (proled)? Apple heeft de MacBook Pro (proled) op woensdag 28 oktober 2026 aangekondigd. Vanaf vrijdag 6 november 2026 ligt de nieuwe MacBook Pro in de winkels. Wat kost de MacBook Pro (proled)? De MacBook Pro (proled) heeft in Nederland een vanafprijs van 3349 euro. De prijs hangt af van het gekozen schermformaat, de processor, het werkgeheugen en de opslagcapaciteit. Je kunt kiezen uit een 14-inch en 16-inch uitvoering met een M5 Pro- of M5 Max-chip. Wat is het verschil tussen de MacBook Ultra en de MacBook Pro (proled)? Apple heeft de MacBook Ultra nooit uitgebracht. Lange tijd gingen geruchten dat de MacBook Ultra de eerste MacBook met een oled-scherm en touchscreen zou worden. Uiteindelijk heeft Apple gekozen voor een andere benaming: MacBook Pro (proled). Dit model beschikt over een oled-touchscreen, een vernieuwd ontwerp en Dynamic Island.

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De MacBook Pro (proled) in detail

Apple heeft de MacBook Pro in 2026 een van de grootste updates ooit gegeven. De MacBook Pro (proled) is voorzien van een compleet nieuw oled-scherm dat bovendien aanraakgevoelig is. Het is voor het eerst dat Apple een touchscreen naar de MacBook Pro brengt. Ook het ontwerp is vernieuwd, met dunnere schermranden en een lichtere behuizing. Je kunt bij de MacBook Pro (proled) kiezen voor de kleuren spacezwart en zilver.

Oled-scherm mét touchscreen De grootste verandering van de MacBook Pro (proled) is het nieuwe oled-scherm mét touchscreen. Apple gebruikte jarenlang mini-led-technologie voor de duurdere MacBook Pro-modellen, maar maakt met de MacBook Pro (proled) de overstap naar oled. Dat brengt verschillende voordelen met zich mee. Bij een oled-scherm geeft iedere pixel afzonderlijk licht. Zwarte pixels schakelen volledig uit, waardoor donkere beelden er realistischer uitzien. Het scherm heeft hierdoor een hoger contrast en kan kleuren nauwkeuriger weergeven. Dat is vooral prettig wanneer je foto’s bewerkt, video’s monteert of films kijkt. De MacBook Pro (proled) is bovendien de eerste MacBook Pro met een touchscreen. Je kunt daardoor rechtstreeks op het scherm tikken om apps te openen, door websites te scrollen of bepaalde functies te bedienen. Apple heeft macOS aangepast om de bediening met je vingers gemakkelijker te maken. Het touchscreen vervangt het vertrouwde trackpad en toetsenbord niet. Je kunt beide manieren van bedienen naast elkaar gebruiken. Daarmee blijft de MacBook Pro (proled) een volwaardige laptop, maar krijg je extra mogelijkheden die je eerder vooral van de iPad kende. Vernieuwd en lichter ontwerp Apple heeft het ontwerp van de MacBook Pro (proled) flink aangepakt. De laptop heeft dunnere schermranden en een vernieuwde behuizing. Deze is dunner en lichter geworden, waardoor je de MacBook Pro (proled) gemakkelijker meeneemt dan eerdere MacBook Pro-modellen. Voor het nieuwe touchscreen heeft Apple een belangrijke aanpassing gedaan. Het scharnier is verstevigd, zodat het scherm stabiel blijft wanneer je erop tikt. Zo voorkom je dat het scherm bij iedere aanraking naar achteren beweegt. De MacBook Pro (proled) verschijnt in twee formaten, met een 14-inch en 16-inch scherm. Het kleinere model is handig als je regelmatig onderweg werkt. De 16-inch uitvoering biedt juist meer ruimte voor uitgebreide projecten, zoals videomontage en fotobewerking. Voor die taken heeft de MacBook Pro (proled) genoeg rekenkracht, want de laptop draait op de M5 Pro- of M5 Max-chip. Deze processors zijn geschikt voor zware programma’s en creatieve werkzaamheden. De MacBook Pro (proled) ondersteunt bovendien Apple Intelligence, waaronder de vernieuwde Siri met AI-functies.

Dynamic Island vervangt de inkeping

Het touchscreen is niet de enige nieuwe functie van de MacBook Pro (proled). Bovenaan het scherm vind je nog een opvallende verandering. De MacBook Pro (proled) heeft het Dynamic Island, dat de bekende inkeping van eerdere MacBook Pro-modellen vervangt. Bij de iPhone zagen we het Dynamic Island voor het eerst in 2022. Vier jaar later komt de functie ook naar de MacBook Pro.

Het Dynamic Island past zich aan de activiteiten op je laptop aan. Je krijgt er relevante informatie uit apps en systeemfuncties te zien, zonder dat je daarvoor steeds een nieuw venster hoeft te openen. De uitsparing kan groter worden wanneer een app meer informatie wil tonen. Dankzij de kleinere standaarduitsparing houd je bovendien meer ruimte over op het scherm, onder andere voor de menubalk. Het Dynamic Island is daarmee niet alleen een verandering in het ontwerp, maar voegt ook nieuwe functies toe aan macOS.

In het Dynamic Island is bovendien ruimte voor meerdere Live activiteiten. Zo zie je lopende timers en informatie over muziek die op de achtergrond wordt afgespeeld. Denk aan apps als Spotify en Apple Music, die je met één tik op het Dynamic Island kunt openen.

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MacBook Pro (proled) kopen

Ben je op zoek naar een nieuwe laptop en wil je het beste van het beste? Dan is de MacBook Pro (proled) in 2026 een interessante keuze. Apple heeft de nieuwe MacBook Pro op woensdag 28 oktober 2026 aangekondigd. Met een oled-scherm, touchscreen en een vernieuwd ontwerp is dit een van de grootste upgrades voor de MacBook Pro in jaren. De laptop is verkrijgbaar met een 14-inch of 16-inch scherm en draait op de krachtige M5 Pro- of M5 Max-chip. Ben je benieuwd wat de MacBook Pro (proled) kost? Dit zijn de prijzen:

MacBook Pro (proled) M5 Pro

14 inch

MacBook Pro (proled) M5 Pro 14 inch 1 TB (24 GB RAM): 3349 euro

MacBook Pro (proled) M5 Pro 14 inch 1 TB (48 GB RAM): 4009 euro

MacBook Pro (proled) M5 Pro 14 inch 1 TB (64 GB RAM): 4689 euro

MacBook Pro (proled) M5 Pro 14 inch 1 TB (128 GB RAM): 8109 euro

16 inch

MacBook Pro (proled) M5 Pro 16 inch 1 TB (24 GB RAM): 3949 euro

MacBook Pro (proled) M5 Pro 16 inch 1 TB (48 GB RAM): 4609 euro

MacBook Pro (proled) M5 Pro 16 inch 1 TB (64 GB RAM): 5049 euro

MacBook Pro (proled) M5 Pro 16 inch 1 TB (128 GB RAM): 8449 euro

MacBook Pro (proled) M5 Max

14 inch

MacBook Pro (proled) M5 Max 14 inch 2 TB (36 GB RAM): 5249 euro

MacBook Pro (proled) M5 Max 14 inch 2 TB (48 GB RAM): 5909 euro

MacBook Pro (proled) M5 Max 14 inch 2 TB (64 GB RAM): 6349 euro

MacBook Pro (proled) M5 Max 14 inch 2 TB (128 GB RAM): 8109 euro

16 inch

MacBook Pro (proled) M5 Max 16 inch 2 TB (36 GB RAM): 5649 euro

MacBook Pro (proled) M5 Max 16 inch 2 TB (48 GB RAM): 6249 euro

MacBook Pro (proled) M5 Max 16 inch 2 TB (64 GB RAM): 6689 euro

MacBook Pro (proled) M5 Max 16 inch 2 TB (128 GB RAM): 8449 euro

De MacBook Pro (proled) is de beste Mac van het moment, maar komt wel met een behoorlijk prijskaartje. Wil je niet zoveel geld uitgeven aan je volgende MacBook? Of vind je het touchscreen geen toegevoegde waarde? Je kunt dan ook voor de MacBook Pro met M6-chip kiezen, die alsnog veel rekenkracht heeft én veel goedkoper is. Bekijk hier de laagste prijzen van het instapmodel van de MacBook Pro: