Dit moet je nóóit doen als je wordt gebeld door een anoniem nummer

Word je gebeld door een anoniem nummer? Let dan goed op wat je zegt als je opneemt, want veel mensen maken direct dezelfde fout. Dit moet je vooral niet doen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gebeld door een anoniem nummer

Word je regelmatig gebeld door een anoniem nummer? Dan is het verstandig om goed op te letten als je de telefoon opneemt. Achter een onbekende beller kan namelijk een oplichter zitten, die probeert om persoonlijke informatie van je te verzamelen. Veel mensen maken direct een fout bij het opnemen, want ze noemen meteen hun eigen voor- en achternaam. Dat kun je beter niet doen als je niet weet wie er belt. Sterker nog: je geeft meteen meer informatie prijs dan nodig is.

Maak iPhoned jouw favoriete bron in Google Zo zie je betrouwbaar Apple‑nieuws voortaan als eerste in je zoekresultaten!

Oplichters proberen tijdens telefoongesprekken persoonlijke gegevens te achterhalen, zoals je volledige naam, adres of geboortedatum. Met deze informatie kunnen criminelen zich bij een volgend gesprek betrouwbaarder voordoen. Door meteen je volledige naam te noemen, geef je dus onnodig informatie weg aan een onbekende. Het noemen van je naam is op zichzelf meestal niet gevaarlijk, maar het kan oplichters wel helpen om meer over je te weten te komen.

Zeg niet direct je volledige naam

Krijg je regelmatig een telefoonoproep van een anoniem of onbekend nummer. Noem dan dus niet direct je volledige naam. Het is verstandiger om de telefoon op te nemen met een simpele groet als ‘Hallo?’. Zo geef je nog geen persoonlijke informatie prijs. Laat de persoon aan de andere kant van de lijn eerst vertellen wie er belt en waarom je wordt gebeld. Je weet vervolgens direct of je te maken hebt met een onbekende of mogelijke oplichters.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wees extra alert als de beller meteen vraagt of hij met een bepaalde persoon spreekt. Door je volledige naam te bevestigen, weet de onbekende dat het telefoonnummer bij jou hoort. Oplichters kunnen deze informatie gebruiken om bij een volgend gesprek betrouwbaarder over te komen. Het is daarom verstandig om eerst te vragen wie er belt, voordat je bevestigt met wie de beller spreekt.

Heb je per ongeluk toch je volledige naam genoemd? Dan hoef je niet direct in paniek te raken. Alleen je naam doorgeven is doorgaans niet voldoende om je op te lichten. Het wordt vooral gevaarlijk als je vervolgens meer persoonlijke informatie deelt, zoals je adres, geboortedatum of bankgegevens. Zorg er dus voor dat je die gegevens nooit over de telefoon deelt, want betrouwbare instanties vragen nooit naar deze informatie in een telefoongesprek.

Zo neem je wél veilig de telefoon op

De veiligste manier om een anoniem telefoontje te beantwoorden is dus heel eenvoudig: zeg een simpele groet en wacht tot de beller zich voorstelt. Je kunt vervolgens zelf bepalen of je jouw naam wilt bevestigen. Een betrouwbare beller kan doorgaans uitleggen namens wie die belt en waarom er contact wordt opgenomen. Na deze uitleg weet je vaak al snel of je te maken hebt met een oplichter of niet.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Twijfel je of de persoon aan de telefoon betrouwbaar is? Verbreek dan de verbinding en zoek zelf het officiële telefoonnummer op van het bedrijf of de instantie die je probeert te bereiken. De politie adviseert om nooit zomaar persoonlijke gegevens door te geven aan onbekende bellers. Laat je niet onder druk zetten om alsnog je identiteit te bevestigen of andere informatie te delen.

Word je de volgende keer gebeld door een anoniem nummer? Onthoud dan vooral dat je niet verplicht bent om meteen je volledige naam te noemen. Laat de ander eerst vertellen wie er belt. Zo voorkom je dat je onnodig persoonlijke informatie deelt met iemand die je helemaal niet kent. Wil je meer weten? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!